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Маша Цепелева

Meta* продала сервис с GIF-файлами Giphy фотобанку Shutterstock за $53 млн — в семь раз дешевле, чем купила Статьи редакции

Компании пришлось отказаться от сервиса по требованию британского регулятора.

  • Shutterstock объявила о покупке Giphy за $53 млн, сделку планируют закрыть в июне 2023 года.
  • По данным нового владельца, Giphy ежедневно обрабатывает 1,3 млрд поисковых запросов о GIF-файлах, а его изображения получают 15 млрд показов ежедневно. Библиотека пополняется не только пользователями, но и партнёрами — NBC, Disney, Netflix, NFL, MLB и NBA.
  • За счёт Giphy фотобанк расширит собственную библиотеку и объединит Shutterstock Studios и Giphy Studios, чтобы предлагать решения для брендов и рекламодателей.
  • Facebook* купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram*. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование сделки в январе 2021 года из-за опасений, что компания удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ.
  • В ноябре 2021 года британский регулятор обязал Meta* продать Giphy, он объяснил решение тем, что первоначальная сделка позволила владельцу соцсетей избавиться от потенциального конкурента на рынке рекламы.

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #giphy #shutterstock

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9 комментариев
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 Антон Монин
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Denis Azarenko

Он и этих денег не стоит , ИИ на лету создают джифики

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Вадим Д.

Не грусти, улыбнись на прощанье, вспоминай эти дни, вспоминай ©

Влупит шаттер по своей традиции подписку, от которой, к тому же, ещё надо постараться отказаться, да и всё.

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Виктор Исаков

Ой. А что случилось?)

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Ware Wow

Год эффективности

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Alex Hill

Походу "не повезло, не фортануло" - это прям лозунг Цукерберга последние годы.

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Никита Иванов

Пульсята поймут

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Борис Латкин

лучше так чем еще людей увольнять

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Бублик static void

Таков год «эффективности» по-инопланетянски

https://vc.ru/money/597600-otchet-meta-za-kvartal-cukerberg-obeshchal-posvyatit-god-effektivnosti-no-rashody-na-metavselennuyu-sokrashchat-ne-stanet

Отчёт Meta* за квартал: Цукерберг обещал…
Акции компании выросли на 20% после закрытия торгов.
vc.ru
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