Meta* продала сервис с GIF-файлами Giphy фотобанку Shutterstock за $53 млн — в семь раз дешевле, чем купила Статьи редакции
Компании пришлось отказаться от сервиса по требованию британского регулятора.
- Shutterstock объявила о покупке Giphy за $53 млн, сделку планируют закрыть в июне 2023 года.
- По данным нового владельца, Giphy ежедневно обрабатывает 1,3 млрд поисковых запросов о GIF-файлах, а его изображения получают 15 млрд показов ежедневно. Библиотека пополняется не только пользователями, но и партнёрами — NBC, Disney, Netflix, NFL, MLB и NBA.
- За счёт Giphy фотобанк расширит собственную библиотеку и объединит Shutterstock Studios и Giphy Studios, чтобы предлагать решения для брендов и рекламодателей.
- Facebook* купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram*. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование сделки в январе 2021 года из-за опасений, что компания удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ.
- В ноябре 2021 года британский регулятор обязал Meta* продать Giphy, он объяснил решение тем, что первоначальная сделка позволила владельцу соцсетей избавиться от потенциального конкурента на рынке рекламы.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.
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Он и этих денег не стоит , ИИ на лету создают джифики
Не грусти, улыбнись на прощанье, вспоминай эти дни, вспоминай ©
Влупит шаттер по своей традиции подписку, от которой, к тому же, ещё надо постараться отказаться, да и всё.
Ой. А что случилось?)
Год эффективности
Походу "не повезло, не фортануло" - это прям лозунг Цукерберга последние годы.
Пульсята поймут
лучше так чем еще людей увольнять
Таков год «эффективности» по-инопланетянски
https://vc.ru/money/597600-otchet-meta-za-kvartal-cukerberg-obeshchal-posvyatit-god-effektivnosti-no-rashody-na-metavselennuyu-sokrashchat-ne-stanet