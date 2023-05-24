Участники «Викимедиа» запустят энциклопедию «Рувики» — уже третий по счёту российский аналог «Википедии» Статьи редакции
Запуск должен состояться в июне 2023 года.
- Проект анонсировали на «Российском интернет форуме» в Подмосковье. Управлять «Рувики» будет российские юрлицо, а разместят энциклопедию на местных серверах. Один из авторов и руководитель «Рувики» — бывший глава «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. Он отметил, что проект не связан с «Викимедиа» и государством, и упомянул наличие инвесторов. Однако их имена и сумму вложений не раскрыл.
- Медейко называет проект «форком» или же ответвлением «Википедии». Именно оттуда команда возьмёт первые 1,9 млн русскоязычных статей, но развивать платформу будет «иначе». По словам Медейко, проект не противопоставляет себя «Википедии», но и «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» ресурса. Тот заработал в России «неоднозначную репутацию», написал он. «Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией».
- Цель «Рувики» — «формирование обширного массива проверенных материалов и создание условий для привлечения к работе над проектом максимального количества экспертов». Переманивать авторов из «Википедии» не собираются, но допускают, что те захотят прийти сами. К проекту также привлекут не только волонтёров, но и редакторов «на профессиональной основе».
- Команда проекта обещает «современный интерфейс, использование ИИ, персонализацию контента и рабочей среды и интеграции с сервисами», но не на «первом этапе». В основу технологий лягут как продукты с открытым исходным кодом, так и собственные разработки «Рувики» — их тоже «постараются документировать и выложить в свободный доступ».
- В планах также есть сотрудничество с «Яндексом», «Сбером» и ИИ-проектами и сообществами LAION, Open Assistant, Databricks и EleutherAI. Компания хочет участвовать в «создании обучающих выборок на языках народов России» — для тренировки языковых моделей.
- В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что тот должен открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.
- В августе бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности».
- В декабре Минцифры рассказало, что разработает ещё один аналог — «Знания». Ведомство планировало «попросить сделать так», чтобы в поисковой выдаче у «Знаний» был приоритет перед «Википедией».
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Больше клонов богу клонов и замещений!сотрудничество с «Яндексом», «Сбером»
То есть ещё и рекламой завалят. Зайдёт кто-то почитать про Воркуту, а ему сразу: отправь посылку, возьми кредит и езжай на такси.
Ну а это:проект не связан с государством
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Поняли, что умением взять не выйдет — решили взять числом. В МО РФ подсказали, наверное.
Я уверен там будет такой контент.
Прочитал какБольше клоунов богу клоунов
Точность информации уже известно с кем будут согласовывать?
Как будто текущая Википедия оплот объективности.
С картами времён Людовика XIV.
Конечно, вся информация по линии партии! Отборнейший ролтон
Прикинь как страшно людям будет писать статью про российские границы.
Невозможно в России создать аналог Википедии. Пропаганда туда потянет свои гнилые руки в любом случае.
В вики антироссийская пропаганда
Ещё одна пропаганда
Почему не Викигетеро?))
тогда уж Викитрадиция
Не понимаю зачем нужны эти аналоги постоянные, смысл, если уже есть википедия🤨
Правителю нашему не нравится правда вот и хотят всё переписать под свою "правду"
Там есть статья «вторжение России на Украину» и довольно подробная. Неужели вы думаете, что это кому-то нравится при том, что все независимые СМИ позакрывали и полинтернета позаблокировали? (Как на вчерашних учениях Ростелекома.)
хочется свою скрепную правоверную
ведь та что есть даже не российская, а просто на русском языке
Искусствоведов группа тихо,
восторженно глядит на холст.
И вдруг один седой и строгий,
отчетливо сказал - говно..
Ну да. Твёрдо и чётко.
Не то, что Хрущ на выставке авангардистов, человек который летом калымил пастухом, а только зимой нагонял образование, выдал "Где здесь, простите, голова, а где, простите, жопа?"
Тем временем на руниверсалисе
А вот на словах "гей", "гарем" она зависла.
Кажется в СССР это уже проходили.
И даже слайды были :)
И каждый раз название всё хуже и хуже. Боже как у нас маркетинг работает в стране, неужели нет адекватных чуваков. Назовите вы тупо "СЛОВАРЬ" И ВСЁ!
Русско-российский многонациональный исконно-семейно-традиционный свой особый православно-остальной словарь.
"Словарь и точка" может?
Ну вообще рувики - это общепринятое среди участников русской Википедии её самоназвание (аналогично с enwiki, dewiki и т.д.), поэтому они на форумах уже возмущаются кражей названия.
Словаретус))
С третего раза точно полетит
Третий клон открытого движка Вики ???
Данный ресурс будет заполняться сводками:
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Рувики звучит как новая резиновая замануха для детей в Дикси
Вот мне интересно зачем делать столько аналогов википедии
Импортозамещение, ИИ, ... сейчас все это на хайпе, можно хорошо гос. денег поиметь и нажиться на хомяках
Что-то тормозить энциклопедия с традиционными ценностями.
А так хотелось конкретики. Что это такое?
++++++
В стране с цензурой и законами запрещающими "неправильную" историю толку в этой энциклопедии нет.
ruwiki.ru 2020 год регистрации
ruviki.ru 24 мая 2023 год, а значит не они зарегистрировали. Деб*лы бл*)))
Нет, будет ущербный домен рувики.рф
Ирония в том, что директор Викимедиа Владимир Медейко (на 16:43, 24.05) ещё действующий, но видимо не надолго
Авторы видимо автоматической галочкой будут сразу подписывать пользовательское соглашение по 20.3.3 КоАП и статье 280.3 УК РФ. И Сразу на 5 лет...
Жестоко! Нельзя так. Вы бы ещё про Рутуб спросили.
«Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией».ну когда сделают ,тогда уже и оценим какая там информация ,а пока что не надо нам в уши петь
Так на территории России же. Понятно, как будет «сбалансирована» информация.
информация не может быть сбалансированной. Она такая какая есть. Все остальное - цензура и искажение
Шо, опять? это уже какая по счету?
Я хоть и стебусь как многие тут с новости. Но на самом деле грустно. Ведь 90% народа будут использовать это источник как правду. А потом выборы 2024. И нас снова ждет светлое но очень далекое будущее....
Никто его как правду юзать не будет, ибо в поисковике первое что выдается это все же википедия.
Вероятно большинство не узнает о существовании аналогов википедии.
Ну или узнает из новостей.
По факту, чтобы это все имело смысл, надо перебанить остальную, неправильную часть интернета.
Сомнительно. Если только в приказном порядке.
Тот же спутник не взлетел.
Русский инстаграмм тоже не понятно где. Хотя должен уже работать.
На днях тут аналог тик-тока, который не тик-ток рекламировали. Чипсики какие-то
А правда в оригинальной википедии, да?
Ждём с нетерпением. Хорошо бы возродили Спутник, очень не хватает.
И Ё-Мобиль. И без фильтров Петрика тоска :(
Хм, т.е. берем неоднозначные тексты из неоднозначной википедии, перекладываем на сервера в России и, вуаля! они становятся однозначными?
Мне кажется, или кто-то очень хочет подвести своего инвестора под срок?
из русской википедии возьмут инфу по нейтральным темам вроде физики, а нужные темы будут писать где-то на фабрике тролей
Рупедия… хотя за такое название могут и статью дать