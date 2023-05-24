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Полина Лааксо

Участники «Викимедиа» запустят энциклопедию «Рувики» — уже третий по счёту российский аналог «Википедии» Статьи редакции

Запуск должен состояться в июне 2023 года.

  • Проект анонсировали на «Российском интернет форуме» в Подмосковье. Управлять «Рувики» будет российские юрлицо, а разместят энциклопедию на местных серверах. Один из авторов и руководитель «Рувики» — бывший глава «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. Он отметил, что проект не связан с «Викимедиа» и государством, и упомянул наличие инвесторов. Однако их имена и сумму вложений не раскрыл.
  • Медейко называет проект «форком» или же ответвлением «Википедии». Именно оттуда команда возьмёт первые 1,9 млн русскоязычных статей, но развивать платформу будет «иначе». По словам Медейко, проект не противопоставляет себя «Википедии», но и «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» ресурса. Тот заработал в России «неоднозначную репутацию», написал он. «Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией».
  • Цель «Рувики» — «формирование обширного массива проверенных материалов и создание условий для привлечения к работе над проектом максимального количества экспертов». Переманивать авторов из «Википедии» не собираются, но допускают, что те захотят прийти сами. К проекту также привлекут не только волонтёров, но и редакторов «на профессиональной основе».
  • Команда проекта обещает «современный интерфейс, использование ИИ, персонализацию контента и рабочей среды и интеграции с сервисами», но не на «первом этапе». В основу технологий лягут как продукты с открытым исходным кодом, так и собственные разработки «Рувики» — их тоже «постараются документировать и выложить в свободный доступ».
  • В планах также есть сотрудничество с «Яндексом», «Сбером» и ИИ-проектами и сообществами LAION, Open Assistant, Databricks и EleutherAI. Компания хочет участвовать в «создании обучающих выборок на языках народов России» — для тренировки языковых моделей.
Источник: ТАСС
  • В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что тот должен открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.
  • В августе бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности».
  • В декабре Минцифры рассказало, что разработает ещё один аналог — «Знания». Ведомство планировало «попросить сделать так», чтобы в поисковой выдаче у «Знаний» был приоритет перед «Википедией».

#новость #википедия

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119 комментариев
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 Вадим Д.

Больше клонов богу клонов и замещений!

сотрудничество с «Яндексом», «Сбером»

То есть ещё и рекламой завалят. Зайдёт кто-то почитать про Воркуту, а ему сразу: отправь посылку, возьми кредит и езжай на такси.

Ну а это:

проект не связан с государством
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Фоксик

Оплатите доступ к остальной части статьи. Или оформите ежемесячную подписку

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1 комментарий
Император Нолимоций

Поняли, что умением взять не выйдет — решили взять числом. В МО РФ подсказали, наверное.

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Ivan Cato

Я уверен там будет такой контент.

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stark

Прочитал как

Больше клоунов богу клоунов
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1 комментарий
Иван Серик
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Eli
Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией».

Точность информации уже известно с кем будут согласовывать?

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Милфхантер

Как будто текущая Википедия оплот объективности.

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7 комментариев
Янис Зятьков

С картами времён Людовика XIV.

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Ник К.

Конечно, вся информация по линии партии! Отборнейший ролтон

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Николай Верегин

Прикинь как страшно людям будет писать статью про российские границы.

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Александр Пустовалов

Невозможно в России создать аналог Википедии. Пропаганда туда потянет свои гнилые руки в любом случае.

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ЧятЖПТ

В вики антироссийская пропаганда

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18 комментариев
При себе ничего нет

Ещё одна пропаганда

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Alex Shevchenko

Почему не Викигетеро?))

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Роман Величкин

тогда уж Викитрадиция

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Никита Одинцов

Не понимаю зачем нужны эти аналоги постоянные, смысл, если уже есть википедия🤨

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При себе ничего нет

Правителю нашему не нравится правда вот и хотят всё переписать под свою "правду"

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19 комментариев
Gre Li

Там есть статья «вторжение России на Украину» и довольно подробная. Неужели вы думаете, что это кому-то нравится при том, что все независимые СМИ позакрывали и полинтернета позаблокировали? (Как на вчерашних учениях Ростелекома.)

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7 комментариев
Влад Светлый

хочется свою скрепную правоверную
ведь та что есть даже не российская, а просто на русском языке

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S.Capusta

Искусствоведов группа тихо,
восторженно глядит на холст.
И вдруг один седой и строгий,
отчетливо сказал - говно..

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S1m0ne

Ну да. Твёрдо и чётко.
Не то, что Хрущ на выставке авангардистов, человек который летом калымил пастухом, а только зимой нагонял образование, выдал "Где здесь, простите, голова, а где, простите, жопа?"

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3 комментария
Цифровые комплексы

Тем временем на руниверсалисе

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Фоксик

А вот на словах "гей", "гарем" она зависла.
Кажется в СССР это уже проходили.
И даже слайды были :)

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Евгений Бровченко

И каждый раз название всё хуже и хуже. Боже как у нас маркетинг работает в стране, неужели нет адекватных чуваков. Назовите вы тупо "СЛОВАРЬ" И ВСЁ!

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Betty Boop

Русско-российский многонациональный исконно-семейно-традиционный свой особый православно-остальной словарь.

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1 комментарий
Игорь Пронин

"Словарь и точка" может?

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1 комментарий
Михаил Семин

Ну вообще рувики - это общепринятое среди участников русской Википедии её самоназвание (аналогично с enwiki, dewiki и т.д.), поэтому они на форумах уже возмущаются кражей названия.

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Alex Shevchenko

Словаретус))

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2 комментария
Eli

С третего раза точно полетит

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OZZ

Третий клон открытого движка Вики ???

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1 комментарий
sunblade

Данный ресурс будет заполняться сводками:

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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vobla

Рувики звучит как новая резиновая замануха для детей в Дикси

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Фёдор Спирин

Вот мне интересно зачем делать столько аналогов википедии

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sunblade

Импортозамещение, ИИ, ... сейчас все это на хайпе, можно хорошо гос. денег поиметь и нажиться на хомяках

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Фоксик

Что-то тормозить энциклопедия с традиционными ценностями.
А так хотелось конкретики. Что это такое?
++++++

В стране с цензурой и законами запрещающими "неправильную" историю толку в этой энциклопедии нет.

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Павел Гросс-Днепров

ruwiki.ru 2020 год регистрации
ruviki.ru 24 мая 2023 год, а значит не они зарегистрировали. Деб*лы бл*)))

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Печенька

Нет, будет ущербный домен рувики.рф

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Печенька

Ирония в том, что директор Викимедиа Владимир Медейко (на 16:43, 24.05) ещё действующий, но видимо не надолго

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Sasha Step

Авторы видимо автоматической галочкой будут сразу подписывать пользовательское соглашение по 20.3.3 КоАП и статье 280.3 УК РФ. И Сразу на 5 лет...

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Смирнов Константин

Жестоко! Нельзя так. Вы бы ещё про Рутуб спросили.

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Виктор Симонов

«Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией».ну когда сделают ,тогда уже и оценим какая там информация ,а пока что не надо нам в уши петь

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Gre Li

Так на территории России же. Понятно, как будет «сбалансирована» информация.

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Дмитрий Зима

информация не может быть сбалансированной. Она такая какая есть. Все остальное - цензура и искажение

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Дмитрий Зима

Шо, опять? это уже какая по счету?

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Sasha Step

Я хоть и стебусь как многие тут с новости. Но на самом деле грустно. Ведь 90% народа будут использовать это источник как правду. А потом выборы 2024. И нас снова ждет светлое но очень далекое будущее....

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Николай Верегин

Никто его как правду юзать не будет, ибо в поисковике первое что выдается это все же википедия.

Вероятно большинство не узнает о существовании аналогов википедии.

Ну или узнает из новостей.

По факту, чтобы это все имело смысл, надо перебанить остальную, неправильную часть интернета.

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2 комментария
Фоксик

Сомнительно. Если только в приказном порядке.
Тот же спутник не взлетел.
Русский инстаграмм тоже не понятно где. Хотя должен уже работать.
На днях тут аналог тик-тока, который не тик-ток рекламировали. Чипсики какие-то

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Eozvarit

А правда в оригинальной википедии, да?

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Evil Pechenka

Ждём с нетерпением. Хорошо бы возродили Спутник, очень не хватает.

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Император Нолимоций

И Ё-Мобиль. И без фильтров Петрика тоска :(

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Eozvarit

Хм, т.е. берем неоднозначные тексты из неоднозначной википедии, перекладываем на сервера в России и, вуаля! они становятся однозначными?
Мне кажется, или кто-то очень хочет подвести своего инвестора под срок?

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Николай Верегин

из русской википедии возьмут инфу по нейтральным темам вроде физики, а нужные темы будут писать где-то на фабрике тролей

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2 комментария
Sergeant Ding

Рупедия… хотя за такое название могут и статью дать

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