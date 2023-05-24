VK, «Сбер», МТС и «Альфа-банк» создадут рабочую группу для развития беспарольного входа в разные сервисы Статьи редакции
Компании будут «делиться опытом и экспертизой» и разработают «единые принципы развития беспарольной авторизации».
- Компании договорились на «Российском интернет-форуме» (РИФ) о создании рабочей группы — она будет работать над внедрением беспарольной авторизации от VK, «Сбера», МТС и «Альфа-банка» в «разные сервисы России», передаёт ТАСС. О каких сервисах речь, не уточнили.
- У компаний есть VK ID, «МТС ID», «Сбер ID» и «Альфа ID», по которым можно зайти в свой аккаунт на сайте компании не по паролю, а с помощью одноразового кода из SMS, QR-кода и push-уведомления.
- Формат взаимодействия компаний в рабочей группе и финальный состав участников обсудят уже после РИФ, добавил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.
- «МТС ID» сообщил, что в первом квартале 2023 года число входов с использованием сервиса увеличилось до 212,7 млн, примерно в три раза год к году. За последний год каждый месяц с помощью VK ID проходит около 500 млн авторизаций, добавили в компании. Данные о других участниках группы издание не приводит.
- В мае 2022 года Apple, Microsoft и Google анонсировали единый стандарт авторизации без паролей. С ним пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон.
830 просмотров
Тема классная, но. Учитывая количество сливов данных и фактическое отсутствие наказаний за это, тут и с паролями и двухфакторкой-то у них вечные проблемы.
Но ведь прикольно же! Вводишь другой номер телефона и ты в другом аккаунте. )) Пароль не нужен.
Надо добавить еще Тинькофф ID, Яндекс ID и, возможно, Билайн ID. Сделать единый ID, будет пушка.
Единый уже есть: госуслуги с паспортом и никаких забот.
так у мтс и теле2 тоже есть))
Ok, их тоже добавим. Я не возражаю ;)
Киберкуколд ID сделать для полного счастья, и будет нормально. А то че, VK,Сбер, тинькофф, мтс, гугл, и ещё 146 миллионов компаний запилили каждый свой Id, а им нельзя что ль?
Госуслуги же есть. Госуслуги ID
Слово «повестка» вам о чем-нибудь говорит?
Её ты как сюда притянул? Приобретённый рефлекс?
Странно что в такую говняную компашку Ростелеком не позвали. Что бы полный комплект собрать самых самых
Красавчики, молодцы. Буду надеяться на удачную интеграцию.
а потом эти данные утекут
Короче, интернет по паспорту
А сейчас как-то иначе?
Группу то создадут, результат будет нулевой
Теперь взломать человека будет проще