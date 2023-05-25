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Евгения Евсеева

Облачный сервис Snowflake купил объявивший о закрытии поисковик Neeva от бывших сотрудников Google Статьи редакции

Условия сделки не раскрываются, но Snowflake заинтересована в ИИ-инструментах от Neeva.

  • Разработчик системы для хранения и анализа данных в облаке Snowflake сообщил о покупке Neeva — платного поисковика без рекламы, который 21 мая объявил о закрытии, пишет TechCrunch.
  • Условия сделки стороны не раскрывают. О возможной покупке в мае 2023 года говорили источники The Information.
  • Как отметил один из сооснователей Snowlake и вице-президент по продукту Бенуа Дажевилль (Benoit Dageville), разработчик заинтересовался возможностями использования ИИ в поиске, которые предлагает Neeva. В январе 2023 года компания представила NeevaAI — ИИ-сервис, который даёт актуальные ответы со ссылками на источники.
  • Также в момент объявления о закрытии Neeva работала над другим ИИ-продуктом — отдельным приложением для поиска Gist, в которое встроен NeevaAI, отмечает TechCrunch.
  • Шридхар Рамасвами, который несколько лет возглавлял рекламное подразделение Google, открыто анонсировал Neeva в 2020 году. Сервис запустился без рекламы, с защитой личных данных и по подписке за $4,95 в месяц. По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $77,5 млн. В команде 50 человек.
  • Основанная в 2012 году Snowflake помогает другим компаниям управлять данными, которые они хранят в облаке. В 2020 году разработчик вышел на биржу и привлёк свыше $3 млрд при капитализации в $70,4 млрд. На май 2023 года капитализация компании составляет $57,5 млрд.

#новость #snowflake #neeva

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11 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Поисковик по подписке - это изначально дичь. Если только не какой-нибудь узконаправленный.

Закопайте его уже.

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Alex Shevchenko

Ну дык на ютуб же подписку оформляют, чтобы без рекламы)) чо на поисковик то нет)

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Dima Alexeev

Пользовательский опыт не позволяет реализовать модель

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Alex Shevchenko

Да оно понятно, спрос рождает предложение)

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Dima Alexeev

Не обязательно. Спрос можно и растить, если укладывается в модель.

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Штуки из труб

Но Ютуб сначала за много лет стал абсолютным монополистом в своей сфере, а потом уже стал внедрять платные функции (при этом реально полезные, например, фоновое воспроизведение). Может себе позволить. А здесь у ребят монополией и не пахнет.

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Alex Shevchenko

Я иронизирую) на слова, что "поисковик по подписке - изначально дичь"

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Александр Мазалецкий

С защитой личных данных

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Вадим Д.

Вот так и узнаёшь, что бы поисковик Neeva, который ещё и закрылся.

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абсолютный вездеход

Бывшие сотрудники Google прокомментировали новость о покупке

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Yaroslav Zolotov

ну бывает, начнут в скором времени новый проект по любому

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