Облачный сервис Snowflake купил объявивший о закрытии поисковик Neeva от бывших сотрудников Google Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются, но Snowflake заинтересована в ИИ-инструментах от Neeva.
- Разработчик системы для хранения и анализа данных в облаке Snowflake сообщил о покупке Neeva — платного поисковика без рекламы, который 21 мая объявил о закрытии, пишет TechCrunch.
- Условия сделки стороны не раскрывают. О возможной покупке в мае 2023 года говорили источники The Information.
- Как отметил один из сооснователей Snowlake и вице-президент по продукту Бенуа Дажевилль (Benoit Dageville), разработчик заинтересовался возможностями использования ИИ в поиске, которые предлагает Neeva. В январе 2023 года компания представила NeevaAI — ИИ-сервис, который даёт актуальные ответы со ссылками на источники.
- Также в момент объявления о закрытии Neeva работала над другим ИИ-продуктом — отдельным приложением для поиска Gist, в которое встроен NeevaAI, отмечает TechCrunch.
- Шридхар Рамасвами, который несколько лет возглавлял рекламное подразделение Google, открыто анонсировал Neeva в 2020 году. Сервис запустился без рекламы, с защитой личных данных и по подписке за $4,95 в месяц. По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $77,5 млн. В команде 50 человек.
- Основанная в 2012 году Snowflake помогает другим компаниям управлять данными, которые они хранят в облаке. В 2020 году разработчик вышел на биржу и привлёк свыше $3 млрд при капитализации в $70,4 млрд. На май 2023 года капитализация компании составляет $57,5 млрд.
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Поисковик по подписке - это изначально дичь. Если только не какой-нибудь узконаправленный.
Закопайте его уже.
Ну дык на ютуб же подписку оформляют, чтобы без рекламы)) чо на поисковик то нет)
Пользовательский опыт не позволяет реализовать модель
Да оно понятно, спрос рождает предложение)
Не обязательно. Спрос можно и растить, если укладывается в модель.
Но Ютуб сначала за много лет стал абсолютным монополистом в своей сфере, а потом уже стал внедрять платные функции (при этом реально полезные, например, фоновое воспроизведение). Может себе позволить. А здесь у ребят монополией и не пахнет.
Я иронизирую) на слова, что "поисковик по подписке - изначально дичь"
С защитой личных данных
Вот так и узнаёшь, что бы поисковик Neeva, который ещё и закрылся.
Бывшие сотрудники Google прокомментировали новость о покупке
ну бывает, начнут в скором времени новый проект по любому