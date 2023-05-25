VK выпустила бета-версию приложения «VK Видео» Статьи редакции
Её можно скачать в Google Play и RuStore. В App Store она появится позже.
- Во время тестирования VK будет «совершенствовать» функциональность и алгоритмы рекомендаций с учётом обратной связи от пользователей и блогеров, рассказала компания. «Полноформатный» запуск намечен на осень 2023 года.
- В приложение добавили все функции, которые есть в «VK Видео» во «ВКонтакте»: страницы с рекомендациями и «трендами», тематические плейлисты, закладки, история просмотров и другое. Пользоваться сервисом можно без регистрации, но чтобы синхронизировать данные с соцсетью, нужно авторизоваться через аккаунт «VK ID».
- VK представила единую видеоплатформу «VK Видео» в октябре 2021 года: та объединила ролики и трансляции изо всех сервисов, входящих в экосистему компании. В мае 2022 года компания открыла доступ к инфраструктуре и технологиям платформы, а в ноябре добавила в «VK Видео» возможность создавать дипфейки.
- В декабре 2022-го VK получила контроль в студии Medium Quality, которая выпускает шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко». В мае 2023-го «VK Видео» объявила о создании эксклюзивного контента «VK Видео Originals». Это будут развлекательные программы — например, от «КликКлак», — а также музыкальные шоу: «Вписки у Маргулиса» уже идут, а в будущем появятся выпуски LAB с музыкантом Антоном Беляевым и его группой Therr Maitz.
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Я вот не пойму — столько времени собирали всё в мега-суперапп, теперь драконят по частям, чтобы засорить кучей приложений как можно больше телефонов? Или в этом случае это ютубсодержащий "аналог"?
ViKi какую-нибудь на очередное замещение "страшно пропагандистской" википедии не планируют запускать?
кому-то не нужно полноценное громоздкое приложение вк, и он использует к примеру только мессенджер, или видео. наоборот право выбора это плюс
Надеюсь, мессенджер не додумаются в отдельное приложение вынести, как сделал фейсбуче. Бесит ужасно.
не знаю, как обстоят дела у цукера (точнее — как выглядят и работают фбшные приложения), но у vk уже есть отдельный «vk мессенджер», если что (￢_￢)
А ещё Звонки и Почта.
и Почта Mail.RU, сидящая в акке того же разработчика.
уже давно вывели...
Допускаю, хотя и крайне сомнительно использование соцсети в отрыве от основной функциональности соцсети 🤷🏻♂️
вк видео себя позиционирует как отдельная видеоплатформа. а сам сайт вк им нужен для траффика на этой платформе
Если ютуб заблокируют, просмотр видео быстро окажется «основной функциональностью» :)
Я для себя несколько лет назад поставил точку здесь.
предположу, что хотят таким образом снизить нагрузку на основную прилку
Думаю, бэк-то единый для VK Видео, что в составе царь-приложения, что для отдельного.
Уже в процессе «рувики»
Виков много не бывает!
Так не убирают же функционал видео из вк. А мегасуперапп этот то ещё дерьмище не юзабельное. Если отпилят всё, кроме музыки и видео, станет лучше
Ну это значительно "народнее", чем RuTube. В том смысле, что у последнего просто околополитическая хрень и кринжовенькие шоу.
VK Видео при этом расстраивает помойкой. Поскольку он подтягивает видео со всех групп и пабликов на которые подписан, то это далеко не так структурно, как на YouTube.
Например, в нескольких игровых пабликах загружают одинаковые трейлеры или какую-нибудь мемную муть на несколько секунд на стену. Я не хочу их все видеть в VK Видео, при этом не хочу от кого-то отписываться.
Иронично, но интеграция с ВК и есть главный минус. Нужно отделить сообщества (группы/паблики) от каналов. Их лучше создавать отдельно.
Вообще вот поэтому и нет нормального видеосервиса. У ВК структура корявая, но есть хороший контент. У Рутуб контент говнище, но относительно годная структура сервиса.
Как итог - оба не могут достигнуть цели.
Да, согласен. Но скорее всего дезинтегрировать функциональность раздела с видео от основной соц. сети будет сложно, потому что этот раздел тесно связан.
Возможно, что менеджеры говорят разрабам, что мол давайте по-быстрому сделаем из раздела с видео полноценный ютуб, но скорее всего очень легко выполнить эту задачу не получится, хотя изначально кажется иначе.
В целом, очень жду, что VK видео станет отдельным приложением, как они сделали отдельный сервис VKPlay Live для стриминга.
вк то уже просто не нужен, а они еще делают отдельно для видео)
Видео норм. Скоро перетащат все из ютуба и норм станет. Обывателю все равно где смотреть
VK выпустила бета-версию приложения «VK Видео»
В приложение добавили все функции, которые есть в «VK Видео» во «ВКонтакте»
я один не понимаю это разное или одно и тоже VK Видео
одна и та же платформа, просто в разных интерфейсах — соцсетки и теперь уже отдельного приложения
RuTube прекрасно играет видео в фоне и его можно использовать в стиле подкастов, а вк видео - не умеет так, походу бессмысленное приложение на данный момент
Можно выключать YT
Только контент пусть свой тоже заберут. А4ко, посредственную какаху и т.п. Следом за Татьянычем по протоптанному курсу.
Как раз для такие вк видео и будут продвигать. А нормальный контент станет недоступен (все кроме помойки из trending типа рэп батлов, майнкрафта или что сейчас там в моде)
На что там... на орков смотреть?
чем плох Властелин Колец? :)
Проблема в рекламных агенствах, которые выделяют рекламные бюджеты только на ютуб. Когда ютуб блокнут, все финансы перетекут в ВК, а там уже не получится транслировать свою поддержку вооруженной агрессии против российских граждан.
Вк уже не тот, фото и видео скоро не реально будет посмотреть
Так сильно сильно хочу быть и Лицокнигой и Тытрубой и владыкой морской, что не знаю куда просить повернуться избушку, к кому передом, а к кому задом. Ох как тяжко мне... /S
Почему бы тогда ВК не себаться с Ютубчика окончательно?
@ВКонтакте, справедливый вопрос. Может, уже пора?
Порно есть?
дофига
Думаю, что в сентябре-октябре дернут рубильник Ютубу. Тогда такой апп станет остроактуальным.
Давно пора. Мусора на YouTube станет поменьше. Думский канал главное чтобы не забыли удалить.
такая тенденция только в россии, только там могут отрубить рубильник.
А у нас с этим всё в порядке
Меня расстраивает вк. Постоянно долго грузит
неужели кому-то реально будет не лень скачивать какое-то еще отдельное приложение
А будет ли смысл от этого?
Безопасный поиск отключён?
Пока они запустят в App Store, их уже удалят
А куда слились все хейтеры? Сижу, ем, не вижу много комментариев от хейтеров, чтобы поржать. Вы где? Накидывайте уже. Поднимите мне настроение )
пиратство?
Они вк маркет не могут или не хотят исправлять, там криво работает приложение расчета доставки СДЭК, зато все добавляют новье
У них сам вк в браузере на телефоне периодически тупит, а вы уже маркет хотите что б работал
Ничего они не выпускали, тупо распилили на куски вконтакте и выдают за новый продукт. На компе раньше просто открывал раздел видео и смотрел, теперь словно на другой сайт перешел
Убийца рутуба?