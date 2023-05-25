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Полина Лааксо

VK выпустила бета-версию приложения «VK Видео» Статьи редакции

Её можно скачать в Google Play и RuStore. В App Store она появится позже.

  • Во время тестирования VK будет «совершенствовать» функциональность и алгоритмы рекомендаций с учётом обратной связи от пользователей и блогеров, рассказала компания. «Полноформатный» запуск намечен на осень 2023 года.
  • В приложение добавили все функции, которые есть в «VK Видео» во «ВКонтакте»: страницы с рекомендациями и «трендами», тематические плейлисты, закладки, история просмотров и другое. Пользоваться сервисом можно без регистрации, но чтобы синхронизировать данные с соцсетью, нужно авторизоваться через аккаунт «VK ID».
  • VK представила единую видеоплатформу «VK Видео» в октябре 2021 года: та объединила ролики и трансляции изо всех сервисов, входящих в экосистему компании. В мае 2022 года компания открыла доступ к инфраструктуре и технологиям платформы, а в ноябре добавила в «VK Видео» возможность создавать дипфейки.
  • В декабре 2022-го VK получила контроль в студии Medium Quality, которая выпускает шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко». В мае 2023-го «VK Видео» объявила о создании эксклюзивного контента «VK Видео Originals». Это будут развлекательные программы — например, от «КликКлак», — а также музыкальные шоу: «Вписки у Маргулиса» уже идут, а в будущем появятся выпуски LAB с музыкантом Антоном Беляевым и его группой Therr Maitz.

#новость #vk #вконтакте

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50 комментариев
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 Вадим Д.

Я вот не пойму — столько времени собирали всё в мега-суперапп, теперь драконят по частям, чтобы засорить кучей приложений как можно больше телефонов? Или в этом случае это ютубсодержащий "аналог"?

ViKi какую-нибудь на очередное замещение "страшно пропагандистской" википедии не планируют запускать?

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Илья

кому-то не нужно полноценное громоздкое приложение вк, и он использует к примеру только мессенджер, или видео. наоборот право выбора это плюс

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Den Kotov

Надеюсь, мессенджер не додумаются в отдельное приложение вынести, как сделал фейсбуче. Бесит ужасно.

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Полина Лааксо
Автор

не знаю, как обстоят дела у цукера (точнее — как выглядят и работают фбшные приложения), но у vk уже есть отдельный «vk мессенджер», если что (￢_￢)

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selecadm

А ещё Звонки и Почта.

и Почта Mail.RU, сидящая в акке того же разработчика.

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Uwxan

уже давно вывели...

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Вадим Д.

Допускаю, хотя и крайне сомнительно использование соцсети в отрыве от основной функциональности соцсети 🤷🏻‍♂️

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Илья

вк видео себя позиционирует как отдельная видеоплатформа. а сам сайт вк им нужен для траффика на этой платформе

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Евгений Трифонов

Если ютуб заблокируют, просмотр видео быстро окажется «основной функциональностью» :)

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Император Нолимоций
кому-то не нужно (...) вк

Я для себя несколько лет назад поставил точку здесь.

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Полина Лааксо
Автор

предположу, что хотят таким образом снизить нагрузку на основную прилку

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Вадим Д.

Думаю, бэк-то единый для VK Видео, что в составе царь-приложения, что для отдельного.

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Umbrella Corporation

Уже в процессе «рувики»

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Вадим Д.

Виков много не бывает!

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yeah sure

Так не убирают же функционал видео из вк. А мегасуперапп этот то ещё дерьмище не юзабельное. Если отпилят всё, кроме музыки и видео, станет лучше

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Константин Суворов

Ну это значительно "народнее", чем RuTube. В том смысле, что у последнего просто околополитическая хрень и кринжовенькие шоу.

VK Видео при этом расстраивает помойкой. Поскольку он подтягивает видео со всех групп и пабликов на которые подписан, то это далеко не так структурно, как на YouTube.

Например, в нескольких игровых пабликах загружают одинаковые трейлеры или какую-нибудь мемную муть на несколько секунд на стену. Я не хочу их все видеть в VK Видео, при этом не хочу от кого-то отписываться.

Иронично, но интеграция с ВК и есть главный минус. Нужно отделить сообщества (группы/паблики) от каналов. Их лучше создавать отдельно.

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Константин Суворов

Вообще вот поэтому и нет нормального видеосервиса. У ВК структура корявая, но есть хороший контент. У Рутуб контент говнище, но относительно годная структура сервиса.

Как итог - оба не могут достигнуть цели.

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Даниил Городилов

Да, согласен. Но скорее всего дезинтегрировать функциональность раздела с видео от основной соц. сети будет сложно, потому что этот раздел тесно связан.

Возможно, что менеджеры говорят разрабам, что мол давайте по-быстрому сделаем из раздела с видео полноценный ютуб, но скорее всего очень легко выполнить эту задачу не получится, хотя изначально кажется иначе.

В целом, очень жду, что VK видео станет отдельным приложением, как они сделали отдельный сервис VKPlay Live для стриминга.

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Лена Куртасова

вк то уже просто не нужен, а они еще делают отдельно для видео)

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Жошы хан

Видео норм. Скоро перетащат все из ютуба и норм станет. Обывателю все равно где смотреть

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Дмитрий Зима

VK выпустила бета-версию приложения «VK Видео»

В приложение добавили все функции, которые есть в «VK Видео» во «ВКонтакте»

я один не понимаю это разное или одно и тоже VK Видео

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Полина Лааксо
Автор

одна и та же платформа, просто в разных интерфейсах — соцсетки и теперь уже отдельного приложения

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Vsevolod Di

RuTube прекрасно играет видео в фоне и его можно использовать в стиле подкастов, а вк видео - не умеет так, походу бессмысленное приложение на данный момент

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Maxim

Можно выключать YT

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Император Нолимоций

Только контент пусть свой тоже заберут. А4ко, посредственную какаху и т.п. Следом за Татьянычем по протоптанному курсу.

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yeah sure

Как раз для такие вк видео и будут продвигать. А нормальный контент станет недоступен (все кроме помойки из trending типа рэп батлов, майнкрафта или что сейчас там в моде)

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Ferry Kusuanto

На что там... на орков смотреть?

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Alex Kuleshov

чем плох Властелин Колец? :)

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Alexey Petrov

Проблема в рекламных агенствах, которые выделяют рекламные бюджеты только на ютуб. Когда ютуб блокнут, все финансы перетекут в ВК, а там уже не получится транслировать свою поддержку вооруженной агрессии против российских граждан.

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Анастасия Рыжкова

Вк уже не тот, фото и видео скоро не реально будет посмотреть

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Сергей Леопольдович

Так сильно сильно хочу быть и Лицокнигой и Тытрубой и владыкой морской, что не знаю куда просить повернуться избушку, к кому передом, а к кому задом. Ох как тяжко мне... /S

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Огурец Молодец

Почему бы тогда ВК не себаться с Ютубчика окончательно?

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Император Нолимоций

@ВКонтакте, справедливый вопрос. Может, уже пора?

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ihovsky

Порно есть?

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Vsevolod Di

дофига

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Denis Tsarev

Думаю, что в сентябре-октябре дернут рубильник Ютубу. Тогда такой апп станет остроактуальным.

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Император Нолимоций

Давно пора. Мусора на YouTube станет поменьше. Думский канал главное чтобы не забыли удалить.

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Mikhail Ibragimov

такая тенденция только в россии, только там могут отрубить рубильник.
А у нас с этим всё в порядке

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Энтони Лавджой

Меня расстраивает вк. Постоянно долго грузит

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Олег Воронов

неужели кому-то реально будет не лень скачивать какое-то еще отдельное приложение

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Анастасия Рыжкова

А будет ли смысл от этого?

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Сергей Лукин

Безопасный поиск отключён?

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Злой Голем

Пока они запустят в App Store, их уже удалят

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Сергей Меринов

А куда слились все хейтеры? Сижу, ем, не вижу много комментариев от хейтеров, чтобы поржать. Вы где? Накидывайте уже. Поднимите мне настроение )

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Босятский Мун Рок
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Мия Сергеева

пиратство?

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Перламутрово-Мышиный

Они вк маркет не могут или не хотят исправлять, там криво работает приложение расчета доставки СДЭК, зато все добавляют новье

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Фоксик

У них сам вк в браузере на телефоне периодически тупит, а вы уже маркет хотите что б работал

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Prosto Zurab

Ничего они не выпускали, тупо распилили на куски вконтакте и выдают за новый продукт. На компе раньше просто открывал раздел видео и смотрел, теперь словно на другой сайт перешел

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Подушка опасности

Убийца рутуба?

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