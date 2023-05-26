Оператор «Тинькофф Мобайл» до конца 2023 года начнёт работать во всех регионах России Статьи редакции
Он будет использовать инфраструктуру МТС.
«Тинькофф Мобайл» в мае 2023 года стал доступен для подключения в Башкортостане и Ставропольском крае, объявила компания. До конца года он охватит ещё 15 регионов.
- До этого оператор был доступен для подключения в 68 регионах России. «Тинькофф Мобайл» работает с декабря 2018 года на инфраструктуре Tele2. В компании не раскрыли абонентскую базу, но уточнили, что в 2022 году число абонентов выросло на 118%.
- Оператор договорился о партнёрстве с МТС в декабре 2022 года. В компании не раскрыли условия сотрудничества.
- Tele2 есть сети не во всех регионах, поэтому «необходимо договариваться с другими операторами, чтобы предложить абонентам более выгодные тарифы», объяснил источник «Ъ» на телеком-рынке.
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И в Крыму тоже?
Гораздо более правильный вопрос звучал бы: "и в *новых* регионах тоже?"
Это мой вопрос, и формулирую именно так
Хозяин - барин
Инфраструктуры МТС нет в Крыму , по логике в Крым не придут
В 2011 была.
к слову — с 2011 года очень многое поменялось.
Откуда информация, что инфраструктуры МТС в Крыму нет?
Не говорится, что будет только МТС
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У меня уже давно Тинькофф мобайл.
И как Теле2 сама днище сеть. В городе ещё ладно. А вот стоит выехать в частный сектор, в деревню, на трассе, все сети нет.
Лучше бы в моем регионе они на МТС перешли. Или хз, симку можно было сменить, которые работают в сетях МТС. А то толку от Тинькофф мобайл нет, если он работает в сети теле2
согласен, ловит вообще довольно посредственно, на дачу едешь и всё, без связи все выхи
Это же здоорво, отдохнете.
Пожалуйста, пришлите нам ФИО и номер телефона на [email protected]. В письме укажите ссылку на отзыв. Проверим покрытие по адресу.
У вас там может три человека живет )) вот и не ставят вам т2 и прочих вышек )
Сожалеем, что столкнулись с трудностями. Да, действительно, при поездке связь может прерываться, так как происходит переключение между базовыми станциями. Пожалуйста, пришлите нам ФИО и номер телефона на [email protected]. В письме укажите ссылку на отзыв. Проверим покрытие в частном секторе.
При входящем звонке сразу списывается 200 долл.
Это ещё что. Владлену Татарскому при входящем звонке вообще не сладко пришлось.
Крым как всегда мимо?
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А можно в старых регионах тоже, потому что TELE2 это отвратительный кал.
Не помешало бы перевести на сети МТС и в других регионах. Потому что качество сотовой связи и интернета заставляет желать лучшего
.
Да и добавить что-то вроде VoLte
Volpe - хорошие лампы
Пусть вначале сделают нормальную связь у нас тут в 70 км от МКАД, где Т2 Мобайл не ловится от слова вообще.
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О как , с Теле2 соскакивает? Или МТС только в новых?
Получается, @Тинькофф, сети 2G станут доступны и в Москве / области?
Тарифы подорожают?
Прелесть, умнички !
очень кайфую с их симкой, плачу рублей 250 в месяц всего, инет быстрый
Плачу 220 рублей в месяц на другом операторе: ни трафик, ни минуты с СМС израсходовать не могу.
Волте когда? Никогда, а садиться на сети мтс такое себе, лично у меня этот мтс 3г не вывозит там где у других полный лте и волте в наличии
Прочитал как "Тинькофф Мобайл повышает тарифы"
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