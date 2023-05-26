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Маша Цепелева

Оператор «Тинькофф Мобайл» до конца 2023 года начнёт работать во всех регионах России Статьи редакции

Он будет использовать инфраструктуру МТС.

  • «Тинькофф Мобайл» в мае 2023 года стал доступен для подключения в Башкортостане и Ставропольском крае, объявила компания. До конца года он охватит ещё 15 регионов.

  • До этого оператор был доступен для подключения в 68 регионах России. «Тинькофф Мобайл» работает с декабря 2018 года на инфраструктуре Tele2. В компании не раскрыли абонентскую базу, но уточнили, что в 2022 году число абонентов выросло на 118%.
  • Оператор договорился о партнёрстве с МТС в декабре 2022 года. В компании не раскрыли условия сотрудничества.
  • Tele2 есть сети не во всех регионах, поэтому «необходимо договариваться с другими операторами, чтобы предложить абонентам более выгодные тарифы», объяснил источник «Ъ» на телеком-рынке.

#новость #тинькоффмобайл

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32 комментария
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 Сергей Кузнецов

И в Крыму тоже?

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Кирилл Таран

Гораздо более правильный вопрос звучал бы: "и в *новых* регионах тоже?"

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Сергей Кузнецов

Это мой вопрос, и формулирую именно так

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Кирилл Таран

Хозяин - барин

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Игорь

Инфраструктуры МТС нет в Крыму , по логике в Крым не придут

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Dimm Debrov

В 2011 была.

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Инло Макс

к слову — с 2011 года очень многое поменялось.

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Сергей Кузнецов

Откуда информация, что инфраструктуры МТС в Крыму нет?

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Кирилл Таран

Не говорится, что будет только МТС

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Kuper Bad

У меня уже давно Тинькофф мобайл.
И как Теле2 сама днище сеть. В городе ещё ладно. А вот стоит выехать в частный сектор, в деревню, на трассе, все сети нет.
Лучше бы в моем регионе они на МТС перешли. Или хз, симку можно было сменить, которые работают в сетях МТС. А то толку от Тинькофф мобайл нет, если он работает в сети теле2

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Арам Манучарян

согласен, ловит вообще довольно посредственно, на дачу едешь и всё, без связи все выхи

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Ян Войт

Это же здоорво, отдохнете.

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Тинькофф

Пожалуйста, пришлите нам ФИО и номер телефона на [email protected]. В письме укажите ссылку на отзыв. Проверим покрытие по адресу.

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ollebed

У вас там может три человека живет )) вот и не ставят вам т2 и прочих вышек )

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Тинькофф

Сожалеем, что столкнулись с трудностями. Да, действительно, при поездке связь может прерываться, так как происходит переключение между базовыми станциями. Пожалуйста, пришлите нам ФИО и номер телефона на [email protected]. В письме укажите ссылку на отзыв. Проверим покрытие в частном секторе.

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Владимир Зыков

При входящем звонке сразу списывается 200 долл.

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Хозяин

Это ещё что. Владлену Татарскому при входящем звонке вообще не сладко пришлось.

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Юля Веремеева

Крым как всегда мимо?

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habanero

А можно в старых регионах тоже, потому что TELE2 это отвратительный кал.

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Никита

Не помешало бы перевести на сети МТС и в других регионах. Потому что качество сотовой связи и интернета заставляет желать лучшего

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Паронормальный

.

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Никита

Да и добавить что-то вроде VoLte

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Sergei Timofeyev

Volpe - хорошие лампы

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Sergei Timofeyev

Пусть вначале сделают нормальную связь у нас тут в 70 км от МКАД, где Т2 Мобайл не ловится от слова вообще.

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Вадим Д.

О как , с Теле2 соскакивает? Или МТС только в новых?

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Максим Ростокин

Получается, @Тинькофф, сети 2G станут доступны и в Москве / области?

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Злой Голем

Тарифы подорожают?

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Juja 111

Прелесть, умнички !

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Платон

очень кайфую с их симкой, плачу рублей 250 в месяц всего, инет быстрый

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Sergei Timofeyev

Плачу 220 рублей в месяц на другом операторе: ни трафик, ни минуты с СМС израсходовать не могу.

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неформат

Волте когда? Никогда, а садиться на сети мтс такое себе, лично у меня этот мтс 3г не вывозит там где у других полный лте и волте в наличии

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Паронормальный

Прочитал как "Тинькофф Мобайл повышает тарифы"

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