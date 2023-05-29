Twitch изменит цену на подписку — в России будет стоить 313 рублей Статьи редакции
Новые правила уже работают для новых подписчиков, для действующих — начнут с сентября 2023 года.
- 25 мая Twitch отправил пользователям письма об изменении стоимости подписки, заметил The Verge. Это коснётся 33 стран, в том числе России. Подписка стоила $8,99 (около 721 рубля по курсу ЦБ на 29 мая). Например, в США она подорожает до $11,99, а в Аргентине подешевеет до $4,99. В Twitch уточнили, что если страны нет в списке, то подписка будет стоить $11,99.
- В подписку Turbo входит отключение рекламы, расширенный набор смайлов, увеличение размера хранилища для трансляций и другое.
- Старые цены будут действовать ещё три месяца — до 31 августа. Если не продлить подписку после этого дня, она автоматически отключится. Новые пользователи смогут купить подписку только по обновлённой цене.
- В мае 2021 года Twitch снизил минимальную цену на подписки на авторов, это коснулось России и большинства стран. Она стоила 399 рублей, стала 130 рублей. В компании считали, что высокие цены «мешают многим зрителям поддерживать любимых авторов».
- В марте 2023 года у Twitch сменился гендиректор, а через несколько дней Amazon, владеющая сервисом, объявила о сокращениях для снижения расходов. Штат Twitch сократился на 400 человек.
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Я бы и по старой цене не стал брать. Зачем они еще сильнее цену поднимают🤔
ну явно не для тех кто им не пользуется
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что это вообще
Всего лишь самая популярная платформа для стримов.
В Италии даже больше, чем у нас подорожал.
Не было и
Интересно, насколько популярен твитч в Италии, что они настолько подняли цену)
А они что, российские карты принимают?
Принимают. Только если подписка на стримера из РФ то ему деньги не отдают.
Да, принимают. Оплата проходит (ну или по крайней мере у меня несколько месяцев назад проходила) через сервис от Xsolla, который они назвали "Babka" (не шутка) https://babka.com/
Географические можем им дать
Пойду лучше жвачку Турбо куплю, упаковка 100 штук как раз примерно столько стоит.
Это явно более выгодное и логичное вложение)
все еще не слишком дорого, для тех кто смотрит стримы и донатит тысячами
100%, на эту аудиторию они и рассчитывают
Прикольно, что есть приложение которое СНИЗИЛИ стоимость подписок в 2023 году.
Например , Ulysess - годовая подешевела с 3150 до 2350 рублей
аудиторию набрать хотят, а эти доить уже набранную, всё просто
из первого, что нагуглил
"Правда, для многих крест на позитивных сторонах поставит цена — Ulysses оценили в $45 за десктопную версию и в $25 за мобильный клиент. Таким образом, для полного погружения в хваленную писательскую атмосферу необходимо будет вложиться на $70. Это немалые деньги — в такую сумму обойдется годовая подписка на Office 365 для пяти компьютеров. "
Twitch выстрелил себе в член.
400 рублей за смайлы, да это именно то чего мы достойны
Набор смайлов Обезьяна и Глюки)
Ну как в тг премиум. Но там хотя бы еще плюшки есть, кроме анимированных смайлов)
Тоже не понимаю. Смотрю стримеров на ютубе - там же и денег им даю.
Нахой твич предельно не понимаю, но некоторые блогеры всегда анонсируют свои стримы и тащат на твич. Видимо да, есть какая-то выгода.
Но вот на ютубе я бы их смотрел, а на твич нет 😕
На ютьюбе стримят в основном те, коого забанили на твиче
Я считал дном читать прохождение игр в журналах, но кто мог знать, что снизу постучат.
главное не рассказывайте об этом спортивным болельщикам
я не готов такую сумму платить
Даже без галочки. на что рассчитывают непонятно.
130 рублей - как они такие низкие цены держали, вообще?
Это для бомжестран ввели в одно время. Раньше была 5 $ вроде.
Подписка на твиттер или твитч:
В главных новостях подорожание подписки Твича
Осуждаю
Я думала он в России давно заблокирован
Абсолютное безумие. Вообще слабо представляю кто эту подписку покупает и зачем это делать когда есть ютуб. В чём вообще для пользователей хоть одно преимущество твича? Полный бред.
Единственное объяснение - они очень хорошо понимают или видят что подписку покупают те кому денег не жалко, а остальные за любую цену не купят её. Пыталась несколько раз там что-то смотреть - всё тормозит, хотя у меня и компьютер и ноутбук хорошие.
Единственный плюс твича в том что там пытаются создать дружелюбную атмосферу и это в нашем сегодняшнем мире очень хорошо
О нет, придется и по этой цене не покупать
В чем разницы стрим на ютубе или твиче, на ютубе же удобнее?!
В ВК может быть удобнее фотки загружать, но Инстаграм - главное приложения для фоток. Так и здесь, кто где хочет стримит, но Твич - главный сайт, откуда всё пошло и где основная масса людей стримит
На DTF уже начался сущий кошмар?