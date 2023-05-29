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Маша Цепелева

Twitch изменит цену на подписку — в России будет стоить 313 рублей Статьи редакции

Новые правила уже работают для новых подписчиков, для действующих — начнут с сентября 2023 года.

  • 25 мая Twitch отправил пользователям письма об изменении стоимости подписки, заметил The Verge. Это коснётся 33 стран, в том числе России. Подписка стоила $8,99 (около 721 рубля по курсу ЦБ на 29 мая). Например, в США она подорожает до $11,99, а в Аргентине подешевеет до $4,99. В Twitch уточнили, что если страны нет в списке, то подписка будет стоить $11,99.
Обновлено в 15:10. В заметке исправлена неточность. Подписка Turbo до изменения цен стоила $8,99 во всех странах, а подписка на авторов в России стоит 130 рублей. Редакция просит прощения у читателей.
  • В подписку Turbo входит отключение рекламы, расширенный набор смайлов, увеличение размера хранилища для трансляций и другое.
  • Старые цены будут действовать ещё три месяца — до 31 августа. Если не продлить подписку после этого дня, она автоматически отключится. Новые пользователи смогут купить подписку только по обновлённой цене.
  • В мае 2021 года Twitch снизил минимальную цену на подписки на авторов, это коснулось России и большинства стран. Она стоила 399 рублей, стала 130 рублей. В компании считали, что высокие цены «мешают многим зрителям поддерживать любимых авторов».
  • В марте 2023 года у Twitch сменился гендиректор, а через несколько дней Amazon, владеющая сервисом, объявила о сокращениях для снижения расходов. Штат Twitch сократился на 400 человек.

#twitch #новость

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83 комментария
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 Мигель Маркин

Я бы и по старой цене не стал брать. Зачем они еще сильнее цену поднимают🤔

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Штаб революционных моряков

ну явно не для тех кто им не пользуется

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Комментарий удален модератором

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Anna Sergio

что это вообще

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Send Nukes

Всего лишь самая популярная платформа для стримов.

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33 комментария
Вадим Д.

В Италии даже больше, чем у нас подорожал.
Не было и

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Дарина

Интересно, насколько популярен твитч в Италии, что они настолько подняли цену)

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1 комментарий
Dmitry T

А они что, российские карты принимают?

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NCC-H

Принимают. Только если подписка на стримера из РФ то ему деньги не отдают.

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5 комментариев
Василий Петров

Да, принимают. Оплата проходит (ну или по крайней мере у меня несколько месяцев назад проходила) через сервис от Xsolla, который они назвали "Babka" (не шутка) https://babka.com/

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При себе ничего нет

Географические можем им дать

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Бублик static void

Пойду лучше жвачку Турбо куплю, упаковка 100 штук как раз примерно столько стоит.

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Ярослава Радионова

Это явно более выгодное и логичное вложение)

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Ilya Klincovskiy

все еще не слишком дорого, для тех кто смотрит стримы и донатит тысячами

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Смирнов Константин

100%, на эту аудиторию они и рассчитывают

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Сидор

Прикольно, что есть приложение которое СНИЗИЛИ стоимость подписок в 2023 году.
Например , Ulysess - годовая подешевела с 3150 до 2350 рублей

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Сергей Пономарчук

аудиторию набрать хотят, а эти доить уже набранную, всё просто

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1 комментарий
yeah sure

из первого, что нагуглил

"Правда, для многих крест на позитивных сторонах поставит цена — Ulysses оценили в $45 за десктопную версию и в $25 за мобильный клиент. Таким образом, для полного погружения в хваленную писательскую атмосферу необходимо будет вложиться на $70. Это немалые деньги — в такую сумму обойдется годовая подписка на Office 365 для пяти компьютеров. "

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1 комментарий
Send Nukes

Twitch выстрелил себе в член.

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Пётр Измайлов

400 рублей за смайлы, да это именно то чего мы достойны

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lakoros

Набор смайлов Обезьяна и Глюки)

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2 комментария
Владимир Покуц

Ну как в тг премиум. Но там хотя бы еще плюшки есть, кроме анимированных смайлов)

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Эдуард Богомаз

Тоже не понимаю. Смотрю стримеров на ютубе - там же и денег им даю.

Нахой твич предельно не понимаю, но некоторые блогеры всегда анонсируют свои стримы и тащат на твич. Видимо да, есть какая-то выгода.

Но вот на ютубе я бы их смотрел, а на твич нет 😕

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yeah sure

На ютьюбе стримят в основном те, коого забанили на твиче

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Куртуазный маньерист

Я считал дном читать прохождение игр в журналах, но кто мог знать, что снизу постучат.

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BoS

главное не рассказывайте об этом спортивным болельщикам

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1 комментарий
Энтони Лавджой

я не готов такую сумму платить

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lakoros

Даже без галочки. на что рассчитывают непонятно.

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Dima Alexeev

130 рублей - как они такие низкие цены держали, вообще?

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Kiss1nger

Это для бомжестран ввели в одно время. Раньше была 5 $ вроде.

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1 комментарий
Настя Савельева

Подписка на твиттер или твитч:

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Алеоп

В главных новостях подорожание подписки Твича

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Anton S

Осуждаю

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Nordic Michelle

Я думала он в России давно заблокирован

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Любовь Федорчук

Абсолютное безумие. Вообще слабо представляю кто эту подписку покупает и зачем это делать когда есть ютуб. В чём вообще для пользователей хоть одно преимущество твича? Полный бред.
Единственное объяснение - они очень хорошо понимают или видят что подписку покупают те кому денег не жалко, а остальные за любую цену не купят её. Пыталась несколько раз там что-то смотреть - всё тормозит, хотя у меня и компьютер и ноутбук хорошие.

Единственный плюс твича в том что там пытаются создать дружелюбную атмосферу и это в нашем сегодняшнем мире очень хорошо

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yeah sure

О нет, придется и по этой цене не покупать

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Игрок

В чем разницы стрим на ютубе или твиче, на ютубе же удобнее?!

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yeah sure

В ВК может быть удобнее фотки загружать, но Инстаграм - главное приложения для фоток. Так и здесь, кто где хочет стримит, но Твич - главный сайт, откуда всё пошло и где основная масса людей стримит

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AleXXX

На DTF уже начался сущий кошмар?

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