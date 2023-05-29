Twitch увеличит цену на подписку Turbo — в России со 130 до 313 рублей Статьи редакции
Новые правила начнут действовать с сентября 2023 года.
- Twitch отправил пользователям письма об изменениях стоимости подписки 25 мая, заметил The Verge. Это коснётся 33 стран, в том числе России. Например, в США подписка подорожает с $8,99 до $11,99, в Италии — с €3,99 до €11,99.
- В подписку Turbo входит отключение рекламы, расширенный набор смайлов, увеличение размера хранилища для трансляций и другое.
- Старые цены будут действовать ещё три месяца — до 31 августа. Если не продлить подписку после этого дня, она автоматически отключится. Новые пользователи смогут купить подписку только по обновлённой цене.
- В мае 2021 года Twitch снизил цену на подписку в России и большинстве стран. Она стоила 399 рублей, стала 130 рублей. В компании считали, что высокие цены «мешают многим зрителям поддерживать любимых авторов».
- В марте 2023 года у Twitch сменился гендиректор, а через несколько дней Amazon, владеющая сервисом, объявила о сокращениях для снижения расходов. Штат Twitch сократился на 400 человек.
720 просмотров
Я бы и по старой цене не стал брать. Зачем они еще сильнее цену поднимают🤔
что это вообще
Всего лишь самая популярная платформа для стримов.
На которой нет даже перемотки, как на Ютуб и просмотра прошлых видео по умолчанию. Как они с этим живут, непонятно.
Твич адско неудобен для тех, у кого не вагон времени. Чувствуется, что это очередной пример сервиса, где less is more.
если не путаю - перемотка доступна при сабке (проверил. путаю)
В Италии даже больше, чем у нас подорожал.
Не было и
А они что, российские карты принимают?
Принимают. Только если подписка на стримера из РФ то ему деньги не отдают.
Географические можем им дать
Пойду лучше жвачку Турбо куплю, упаковка 100 штук как раз примерно столько стоит.
Twitch выстрелил себе в член.
все еще не слишком дорого, для тех кто смотрит стримы и донатит тысячами
100%, на эту аудиторию они и рассчитывают
400 рублей за смайлы, да это именно то чего мы достойны