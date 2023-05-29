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Маша Цепелева

Twitch увеличит цену на подписку Turbo — в России со 130 до 313 рублей Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с сентября 2023 года.

  • Twitch отправил пользователям письма об изменениях стоимости подписки 25 мая, заметил The Verge. Это коснётся 33 стран, в том числе России. Например, в США подписка подорожает с $8,99 до $11,99, в Италии — с €3,99 до €11,99.
  • В подписку Turbo входит отключение рекламы, расширенный набор смайлов, увеличение размера хранилища для трансляций и другое.
  • Старые цены будут действовать ещё три месяца — до 31 августа. Если не продлить подписку после этого дня, она автоматически отключится. Новые пользователи смогут купить подписку только по обновлённой цене.
  • В мае 2021 года Twitch снизил цену на подписку в России и большинстве стран. Она стоила 399 рублей, стала 130 рублей. В компании считали, что высокие цены «мешают многим зрителям поддерживать любимых авторов».
  • В марте 2023 года у Twitch сменился гендиректор, а через несколько дней Amazon, владеющая сервисом, объявила о сокращениях для снижения расходов. Штат Twitch сократился на 400 человек.

#twitch #новость

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15 комментариев
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 Мигель Маркин

Я бы и по старой цене не стал брать. Зачем они еще сильнее цену поднимают🤔

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Anna Sergio

что это вообще

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Send Nukes

Всего лишь самая популярная платформа для стримов.

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Gre Li

На которой нет даже перемотки, как на Ютуб и просмотра прошлых видео по умолчанию. Как они с этим живут, непонятно.

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Philipp Novikov

Твич адско неудобен для тех, у кого не вагон времени. Чувствуется, что это очередной пример сервиса, где less is more.

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Владислав Романов

если не путаю - перемотка доступна при сабке (проверил. путаю)

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Вадим Д.

В Италии даже больше, чем у нас подорожал.
Не было и

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Dmitry T

А они что, российские карты принимают?

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NCC-H

Принимают. Только если подписка на стримера из РФ то ему деньги не отдают.

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При себе ничего нет

Географические можем им дать

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Бублик static void

Пойду лучше жвачку Турбо куплю, упаковка 100 штук как раз примерно столько стоит.

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Send Nukes

Twitch выстрелил себе в член.

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Ilya Klincovskiy

все еще не слишком дорого, для тех кто смотрит стримы и донатит тысячами

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Смирнов Константин

100%, на эту аудиторию они и рассчитывают

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Пётр Измайлов

400 рублей за смайлы, да это именно то чего мы достойны

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