Эти и другие «сумасбродные» идеи для известных приложений придумал продуктовый дизайнер платёжного сервиса Cash App Сорен Иверсон.

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Иверсон начал публиковать в Twitter шуточные улучшения для мессенджеров, соцсетей, сервисов доставки и корпоративных приложений в декабре 2022 года. К июню 2023-го количество его подписчиков выросло с 2000 человек до 106,7 тысячи. Ниже собрали подборку из 40 примеров.

Doordash: «Запрос на кусь»

«Получен запрос на кусь. Позволите своему доставщику попробовать немного картошечки?»

Tinder: возможность увидеть, как давно сделали фото

«Это фото 11-летней давности».

Soren Iverson @soren_iverson Tinder feature to show when photo was taken

Facebook*: предупреждение о репосте без предварительного прочтения

«Микейла по диагонали пробежалась по заголовку статьи и поделилась ею, не прочитав сам текст».

Soren Iverson @soren_iverson Facebook feature to tell you if people read the article before sharing *Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

United Airlines: дуэль за место в самолёте

«Ронда хочет побороться с вами за место на ночном рейсе из Лос-Анджелеса в Ньюарк. Вес — 48,9 кг. Рост — 152 см. Следить за боем будет управление по транспортной безопасности. Пассажиры смогут сделать ставки на исход. Сдаётесь или принимаете вызов?»

Soren Iverson @soren_iverson United feature to "duel" people for their seat

Spotify: блокировка слишком часто прослушиваемого исполнителя

«Доступ к исполнителю Weird AI временно ограничен. На этой неделе вы слушали его песни более 25 часов. Пожалуйста, передохните или подайте апелляцию».

Soren Iverson @soren_iverson Spotify lock an artist if you listen to them too much

iMessage: индикатор «Печатает...», который отражает длину набираемого сообщения

Soren Iverson @soren_iverson iMessage typing indicator that shows length of the message

Google Meet: возможность отправить на созвон вместо себя коллегу — как доверенное лицо

«На замену себе вы предложили кандидатуру Линды Хаммерштайн».

Soren Iverson @soren_iverson Google Meet feature to volunteer coworkers to attend meetings on your behalf aka "proxy invite"

Звонки: переадресация на психотерапевта

«Напомнить позже, направить к психотерапевту, написать, отклонить или принять».

Soren Iverson @soren_iverson Option to refer phone cals to a therapist

BeReal: корпоративная версия, которая автоматически отсылает начальнику селфи пользователя и скриншот его экрана

«Смотрит трейлер фильма "Барби"».

Soren Iverson @soren_iverson BeReal Corporate automatically takes photos of your screen and shares them with your manager

Zillow (маркетплейс недвижимости): опрос для пользователей о том, кто получит дом после развода

«У Моррисонов прошла любовь друг к другу, но не к дому. Помогите решить, кому достанется недвижимость».

Soren Iverson @soren_iverson Zillow poll to see who gets the house in a divorce

Find My Friends: возможность увидеть, сколько раз пользователь проверял местонахождение друга

«Имейте в виду: Джоанн проверяла, где вы находитесь, 133 раза за последние сутки».

Soren Iverson @soren_iverson Find My Friends see how many times they check your location

Uber Eats: данные о «поставщике» мяса

«Рибай на кости. Предоставила: корова Джэнис. Её взрастили на ферме в городе Мобил, штат Алабама, и пустили на убой около двух недель назад. Основу её рациона составляла люцерна, но на десерт она любила уплетать яблоки».

Soren Iverson @soren_iverson Uber Eats meet your meat

Uber Eats: подсчёт всех съеденных калорий в сервисе доставки еды

«Пользователь: Сорен Иверсон. Всего потреблено калорий — 2,3 млн. Место в мировом рейтинге: 1502».

Soren Iverson @soren_iverson Uber Eats total calories and global rank

Instagram*: предупреждение, что пользователь делится контентом, который собеседник уже видел

«Это видео Карлу присылали уже 17 раз. Он и мопсов-то не так уж и любит. Вы уверены, что хотите отправить ролик?»

Soren Iverson @soren_iverson Instagram warning if you're sharing content someone's already seen *Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Google Meet: моментальная обратная связь по созвону

«Ваша презентация вгоняет в скуку. 89% участников вас не слушают и занимаются своими делами в других приложениях».

Soren Iverson @soren_iverson Google Meet live presentation feedback

Ticketmaster: защита от высоких людей на мероприятиях

«$150 — и больше не придётся переживать, что кто-то загородит вам обзор на концерте Андреа Бочелли. Добавить в корзину?»

Soren Iverson @soren_iverson Ticketmaster tall people protection upsell

Slack: стаж работы сотрудников

«Дэниэл Геберт. Место в рейтинге по сроку службы — 11. Он проработал в компании 2,7 года — больше, чем практически все сотрудники».

LinkedIn: индикатор непотизма

«Кайл Свенсон — вице-президент по маркетингу в Burger King. Будьте внимательны: отец Кайла — Джордж — работал в компании главой этого же отдела».

iOS: мониторинг осанки

«Мы заблокировали TikTok для вашего же блага. Пожалуйста, встаньте и выпрямите спину, чтобы возобновить работу приложения».

Google Docs: переводчик с корпоративного жаргона на человеческий язык

«Планы по оптимизации конверсии на третий квартал. Контекст: [излишне многословное описание на несколько абзацев]».

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«Планы по оптимизации конверсии на третий квартал. Контекст: проведём A/B-тестирование и изменим цвет кнопки "Составить" в почте, чтобы посмотреть, скажется ли это на метриках».

Soren Iverson @soren_iverson Google Docs simplify corporate jargon option

Hinge (приложение для знакомств): AR-предпросмотр потенциального романтического партнёра

«Оцените, как Кит будет смотреться в жизни ещё из дома, чтобы избежать сюрпризов при встрече. Наведите камеру на диван, стол, кресло или стену — туда, где вы хотели бы его видеть. Отсканируйте поверхность нужного объекта, и вуаля — Кит перед вами. Подвигайте и покрутите его, чтобы увидеть, как он выглядит с разных сторон».

Soren Iverson @soren_iverson Hinge feature to preview your date in AR

Tinder: счётчик пассий пользователя

«На сегодняшний день Кевин "встречается" с 26 пользовательницами».

Apple Health: пассивно-агрессивный шагометр

«В последнее время вы мало двигаетесь. И это заметно».

(Чем меньше шагов в день проходит пользователь, тем полнее выглядит его аватар — vc.ru).

iMessage: прямая трансляция лица собеседника во время набора SMS

Soren Iverson @soren_iverson iMessage literally watch them type

Беспардонный Face ID

«Не можем вас узнать... Вы что, поднабрали вес?»

Uber Eats: сервис доставки еды, пытающийся уберечь от новых сожалений

«Вы уверены, что хотите сделать заказ? После прошлого визита в Burger Lounge вы жаловались, что у вас "болит животик"».

Google Meet: рейтинг пунктуальности

«Сорен Иверсон. Пунктуальность — 92. Обычно приходит вовремя».

«Карл Пирс. Пунктуальность — 67. Опаздывает на две-три минуты».

«Хизер Оуэнс. Пунктуальность — 9. Чаще всего не приходит на звонок».

Uber: услуга психологической поддержки

«Uber BetterHelp за $273,18 — приедет водитель с лицензией психотерапевта».

Soren Iverson @soren_iverson BetterHelp therapist Uber driver option

Spotify: блокировка песен у тех, кто не подпевает

«Продолжайте подпевать (желательно в ноты), чтобы возобновить воспроизведение».

Soren Iverson @soren_iverson Spotify music stops if you don't sing along

Любая авиакомпания: защита от пассажиров, которые любят откинуть спинку кресла в самолёте

«Фиксатор спинки за $15. У человека перед вами не получится "откинуться" назад, а у вас будет больше места для ног и больше возможностей насладиться полётом. Мы уведомим об этом пассажира при посадке».

Soren Iverson @soren_iverson Stop people in front of you from reclining on planes with "Seat Recliner Lock"

Find My Friends: функция для тех, кто не хочет случайно столкнуться со знакомыми

«Осторожно! Вы приближаетесь к людям, которых предпочитаете избегать».

LinkedIn: счётчик сотрудников компании, которые «открыты к предложениям»

«Профиль компании Meta*. 17% штата на текущий момент готовы рассмотреть предложения о работе».

Soren Iverson @soren_iverson LinkedIn company page shows number of employees who are "open to work" *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

Starbucks: карточка работника, который собрал зёрна для кофе

«Бетари, 52 года. Живёт в Суматре, Индонезия. С вашего заказа получит $0,0005».

Soren Iverson @soren_iverson See who harvested the beans for your Starbucks order

Lyft: платное ускорение такси

«Турборежим за $6 — разрешает водителю превысить скоростной лимит, чтобы в кратчайшие сроки довезти вас до точки назначения».

Soren Iverson @soren_iverson Lyft allow your driver to speed

App Store: возможность посмотреть на разработчика, который сделал плохое приложение

«Вы уверены, что хотите поставить Нейтану одну звезду? Он потратил сотни неоплачиваемых часов на разработку этого сервиса. Впрочем, если вам правда так не понравилось — мы, конечно же, всё поймём».

Soren Iverson @soren_iverson Meet the developer before you leave their app a bad review

United Airlines: анкеты соседей по креслам

«Знакомьтесь — ваш сосед на вечер: Честер Уилкерсон. Вес — 142 кг. Рост — 195 см. Любит тяжёлый металл, чеснок и тренировки по программе P90X».

Soren Iverson @soren_iverson United meet your seat mate

Zillow: возможность выселить съёмщика из арендуемого жилья

«Стоимость проживания — $1395 в месяц. Выселить текущего арендатора — $2500».

Soren Iverson @soren_iverson Zillow pay to evict current resident

Slack: причина, по которой пользователя деактивировали

«Аккаунт деактивирован. Кайла сократили, потому что он подделал финансовый отчёт, чтобы за счёт компании съездить в Кабо-Верде».

iMessage: подсказки, которые подсчитывают реальное время до прибытия собеседника на встречу

Синтия: «Буду через пять минут».

Система: «По данным карты Apple, Синтия всё ещё дома — в 21 минуте от места встречи».

Slack: моментальная обратная связь по работе с коллегой