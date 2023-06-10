«Запрос на кусь» от доставки еды, блокировка чужого кресла в самолёте, AR-просмотр пользователя Tinder и BeReal босса Статьи редакции
Эти и другие «сумасбродные» идеи для известных приложений придумал продуктовый дизайнер платёжного сервиса Cash App Сорен Иверсон.
Иверсон начал публиковать в Twitter шуточные улучшения для мессенджеров, соцсетей, сервисов доставки и корпоративных приложений в декабре 2022 года. К июню 2023-го количество его подписчиков выросло с 2000 человек до 106,7 тысячи. Ниже собрали подборку из 40 примеров.
Doordash: «Запрос на кусь»
«Получен запрос на кусь. Позволите своему доставщику попробовать немного картошечки?»
Tinder: возможность увидеть, как давно сделали фото
«Это фото 11-летней давности».
Facebook*: предупреждение о репосте без предварительного прочтения
«Микейла по диагонали пробежалась по заголовку статьи и поделилась ею, не прочитав сам текст».
United Airlines: дуэль за место в самолёте
«Ронда хочет побороться с вами за место на ночном рейсе из Лос-Анджелеса в Ньюарк. Вес — 48,9 кг. Рост — 152 см. Следить за боем будет управление по транспортной безопасности. Пассажиры смогут сделать ставки на исход. Сдаётесь или принимаете вызов?»
Spotify: блокировка слишком часто прослушиваемого исполнителя
«Доступ к исполнителю Weird AI временно ограничен. На этой неделе вы слушали его песни более 25 часов. Пожалуйста, передохните или подайте апелляцию».
iMessage: индикатор «Печатает...», который отражает длину набираемого сообщения
Google Meet: возможность отправить на созвон вместо себя коллегу — как доверенное лицо
«На замену себе вы предложили кандидатуру Линды Хаммерштайн».
Звонки: переадресация на психотерапевта
«Напомнить позже, направить к психотерапевту, написать, отклонить или принять».
BeReal: корпоративная версия, которая автоматически отсылает начальнику селфи пользователя и скриншот его экрана
«Смотрит трейлер фильма "Барби"».
Zillow (маркетплейс недвижимости): опрос для пользователей о том, кто получит дом после развода
«У Моррисонов прошла любовь друг к другу, но не к дому. Помогите решить, кому достанется недвижимость».
Find My Friends: возможность увидеть, сколько раз пользователь проверял местонахождение друга
«Имейте в виду: Джоанн проверяла, где вы находитесь, 133 раза за последние сутки».
Uber Eats: данные о «поставщике» мяса
«Рибай на кости. Предоставила: корова Джэнис. Её взрастили на ферме в городе Мобил, штат Алабама, и пустили на убой около двух недель назад. Основу её рациона составляла люцерна, но на десерт она любила уплетать яблоки».
Uber Eats: подсчёт всех съеденных калорий в сервисе доставки еды
«Пользователь: Сорен Иверсон. Всего потреблено калорий — 2,3 млн. Место в мировом рейтинге: 1502».
Instagram*: предупреждение, что пользователь делится контентом, который собеседник уже видел
«Это видео Карлу присылали уже 17 раз. Он и мопсов-то не так уж и любит. Вы уверены, что хотите отправить ролик?»
Google Meet: моментальная обратная связь по созвону
«Ваша презентация вгоняет в скуку. 89% участников вас не слушают и занимаются своими делами в других приложениях».
Ticketmaster: защита от высоких людей на мероприятиях
«$150 — и больше не придётся переживать, что кто-то загородит вам обзор на концерте Андреа Бочелли. Добавить в корзину?»
Slack: стаж работы сотрудников
«Дэниэл Геберт. Место в рейтинге по сроку службы — 11. Он проработал в компании 2,7 года — больше, чем практически все сотрудники».
LinkedIn: индикатор непотизма
«Кайл Свенсон — вице-президент по маркетингу в Burger King. Будьте внимательны: отец Кайла — Джордж — работал в компании главой этого же отдела».
iOS: мониторинг осанки
«Мы заблокировали TikTok для вашего же блага. Пожалуйста, встаньте и выпрямите спину, чтобы возобновить работу приложения».
Google Docs: переводчик с корпоративного жаргона на человеческий язык
«Планы по оптимизации конверсии на третий квартал. Контекст: [излишне многословное описание на несколько абзацев]».
«Планы по оптимизации конверсии на третий квартал. Контекст: проведём A/B-тестирование и изменим цвет кнопки "Составить" в почте, чтобы посмотреть, скажется ли это на метриках».
Hinge (приложение для знакомств): AR-предпросмотр потенциального романтического партнёра
«Оцените, как Кит будет смотреться в жизни ещё из дома, чтобы избежать сюрпризов при встрече. Наведите камеру на диван, стол, кресло или стену — туда, где вы хотели бы его видеть. Отсканируйте поверхность нужного объекта, и вуаля — Кит перед вами. Подвигайте и покрутите его, чтобы увидеть, как он выглядит с разных сторон».
Tinder: счётчик пассий пользователя
«На сегодняшний день Кевин "встречается" с 26 пользовательницами».
Apple Health: пассивно-агрессивный шагометр
«В последнее время вы мало двигаетесь. И это заметно».
(Чем меньше шагов в день проходит пользователь, тем полнее выглядит его аватар — vc.ru).
iMessage: прямая трансляция лица собеседника во время набора SMS
Беспардонный Face ID
«Не можем вас узнать... Вы что, поднабрали вес?»
Uber Eats: сервис доставки еды, пытающийся уберечь от новых сожалений
«Вы уверены, что хотите сделать заказ? После прошлого визита в Burger Lounge вы жаловались, что у вас "болит животик"».
Google Meet: рейтинг пунктуальности
«Сорен Иверсон. Пунктуальность — 92. Обычно приходит вовремя».
«Карл Пирс. Пунктуальность — 67. Опаздывает на две-три минуты».
«Хизер Оуэнс. Пунктуальность — 9. Чаще всего не приходит на звонок».
Uber: услуга психологической поддержки
«Uber BetterHelp за $273,18 — приедет водитель с лицензией психотерапевта».
Spotify: блокировка песен у тех, кто не подпевает
«Продолжайте подпевать (желательно в ноты), чтобы возобновить воспроизведение».
Любая авиакомпания: защита от пассажиров, которые любят откинуть спинку кресла в самолёте
«Фиксатор спинки за $15. У человека перед вами не получится "откинуться" назад, а у вас будет больше места для ног и больше возможностей насладиться полётом. Мы уведомим об этом пассажира при посадке».
Find My Friends: функция для тех, кто не хочет случайно столкнуться со знакомыми
«Осторожно! Вы приближаетесь к людям, которых предпочитаете избегать».
LinkedIn: счётчик сотрудников компании, которые «открыты к предложениям»
«Профиль компании Meta*. 17% штата на текущий момент готовы рассмотреть предложения о работе».
Starbucks: карточка работника, который собрал зёрна для кофе
«Бетари, 52 года. Живёт в Суматре, Индонезия. С вашего заказа получит $0,0005».
Lyft: платное ускорение такси
«Турборежим за $6 — разрешает водителю превысить скоростной лимит, чтобы в кратчайшие сроки довезти вас до точки назначения».
App Store: возможность посмотреть на разработчика, который сделал плохое приложение
«Вы уверены, что хотите поставить Нейтану одну звезду? Он потратил сотни неоплачиваемых часов на разработку этого сервиса. Впрочем, если вам правда так не понравилось — мы, конечно же, всё поймём».
United Airlines: анкеты соседей по креслам
«Знакомьтесь — ваш сосед на вечер: Честер Уилкерсон. Вес — 142 кг. Рост — 195 см. Любит тяжёлый металл, чеснок и тренировки по программе P90X».
Zillow: возможность выселить съёмщика из арендуемого жилья
«Стоимость проживания — $1395 в месяц. Выселить текущего арендатора — $2500».
Slack: причина, по которой пользователя деактивировали
«Аккаунт деактивирован. Кайла сократили, потому что он подделал финансовый отчёт, чтобы за счёт компании съездить в Кабо-Верде».
iMessage: подсказки, которые подсчитывают реальное время до прибытия собеседника на встречу
Синтия: «Буду через пять минут».
Система: «По данным карты Apple, Синтия всё ещё дома — в 21 минуте от места встречи».
Slack: моментальная обратная связь по работе с коллегой
«Почему вы хотите пожаловаться на Бренду? Фидбек анонимный, но мы поделимся им с её начальником. Варианты ответа: медленно реагирует на сообщения, пропустила встречу, плохо работает».
На самом деле, очень даже дельные мысли есть (-:
Да чего там, практически все — огонь!