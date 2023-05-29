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Полина Лааксо

«Яндекс» решил «заморозить» сервис вопросов и ответов «Яндекс Кью» — он будет доступен для чтения как архив Статьи редакции

Пользователи не смогут публиковать новые заметки с 28 июня 2023 года.

  • «Яндекс» предупредил об изменениях заранее, чтобы авторы и владельцы сообществ могли выгрузить нужные материалы на другие платформы и пригласить туда свою аудиторию. После этого «Яндекс Кью» станет «музеем контента». Редакция vc.ru запросила комментарий у компании, но к моменту публикации его не получила.
Дополнено в 19:30 мск. Вот как в «Яндексе» прокомментировали vc.ru решение приостановить работу сервиса: «Мы замораживаем, но не закрываем "Кью" и используем эту паузу, чтобы подумать над возможной стратегией развития проекта».
  • «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов в 2019 году. Его ещё в 2015-м основала бывшая журналистка «Дождя» и «Эха Москвы» Тоня Самсонова, а назывался он TheQuestion. Новый владелец объединил его со своим похожим проектом «Знатоки» и переименовал в «Яндекс Кью».
  • Условия сделки не раскрывали, но The Bell называл имена инвесторов, которые вложились в сервис после запуска. Среди них — основатель ИТ-компаний IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» и владелец продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов, а также создатель шоу для «Первого канала» и СТС Сергей Кальварский.
Объявление на сайте «Яндекс Кью»

#новость #яндекс

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88 комментариев
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 Вадим Д.

Туда же рано или поздно и «ответы mail.ru» отправится.

Главный вопрос сервиса был: на кой это нужно?
А главный ответ: а не нужно, закрываем!

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Полина Лааксо
Автор

мир не может лишиться «ответов mail.ru».

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7 комментариев
Антон Чернов

Боже упаси! "Ответы" единственный полезный сервис от Mail.ru. На любой интересующий тебя вопрос там ответили 15 лет назад.

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6 комментариев
user0564335

рано или поздно "туда" отправится всё)
Но "ответы mail.ru" скорее сделают это позднее многих, так как за долгие годы успели накопить прилично вопросов и ответов разной степени мемности и полезности. Органический трафик из поиска ещё долго будет литься.

И TheQuestion, кстати, был очень даже охуенным сайтом с интересным контентом, пока их не купил Яндекс и не превратил в Кью.

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4 комментария
Иван Серик
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Император Нолимоций

В России разработан отечественный Shazam. Аналогов, как водится, нет.
https://www.woman.ru/rest/medley8/thread/3845778/21/#m31175066

Кто поет эту песню? - 8 021 ответ на форуме…
Только не смейтесь плиз! Слышала ее в клубе и из-за громкой музыки слов не могла разобрать. Поет…
www.woman.ru
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3 комментария
dimaworldboy

Большие компании открывают все что можно, в надежде, а вдруг. В итоге пользуются от силы 10% их продуктов. Что Яндекс что ВК, и тем более Мейл

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Им уже давно пора🤣 какая-то юмористическая страничка

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Ноготочек

Все вспоминают Ответы Mail.ru, но никто не вспомнит Google Вопросы и ответы 🥲

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Roma Barrov

Ну нет, вряд ли. Я уже и забыл что такой сервис существует, но вдруг через 10-15 лет приходит коммент или плюс за ответ. То есть это еще кто-то читает. Тем более будущее Гугла в РФ весьма сомнительно.

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Подушка опасности

Пару раз задал вопрос в «ответы mail.ru», ответы были: Чё, лень погуглить или ну ты и ушлепок

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Артём А.

Нет, нет, нет! Я что ли зря там рейтинг до искусственного интеллекта набил?

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1 комментарий
Влад

Ответы mail.ru в отличие от этого непонятно что, хотяб полезные

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Энтони Лавджой

Не, ответы Мэйбл ру это отличная площадка для срачей. Модераторы пидоры, правда.

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Анна Воронина

The Question все равно был круче. Пусть закрывают

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Илья Михалков

В итоге его выкупили и закрыли.

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Alexander Golubev
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Вячеслав Грачунов

Актив стал политически небезопасным? Люди задают неудобные вопросы, а ответы не согласуются с линией партии?

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Alexander Golubev

Актив был всегда "мёртвым" и нишевым.

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veslovodroflow
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Невероятный Блондин

Кто-то задал неуместный вопрос.

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енот

Занятно, конечно: в 2010 закрыли свой собственный сервис "Яндекс.Ответы", купили, можно сказать, такой же сервис спустя много лет и снова закрывают.

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Gogi Jan

Неужто ответы меилсру купят? Отличная инвестиция будет

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Alex R

Так работает распил

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Маркетинг и реальность

Жаль, конечно, но, к сожалению, ожидаемо. В сервисе ответов на вопросы давно заметен был отток аудитории и не слишком большая польза для экспертов. Но, тем не менее, лично я "прожил" не этом портале несколько лет и получил с него много пользы. Могу назвать себя старожилом даже, так как начинал путь ещё с сервиса The question, который и выкупил Яндекс для сращивания со своим сервисом и превращение в Кью.

Вот у нашего подкаста там страничка и рейтинг у меня как у эксперта https://yandex.ru/q/loves/marketing_i_realnost/

Эх, ничто не вечно в мире, но сервису и команде я благодарен за сотрудничество! 🤝

П. С.: рад, что успел разместить там много наших постов о подкасте, которые продолжат приносить часть трафика через SEO.

«Подкаст "Маркетинг и реальность"» — сообщество…
Добро пожаловать в подкаст, где мы изучаем маркетинг, брендинг, PR и законы развития бизнеса в…
yandex.ru
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debil

Много вопросов на которые нет ответов?

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Невероятный Блондин

ChatGPT победил.

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Aleks B

пластмассовый

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RUJU.RU детские игрушки

Не удивительно. Своей жизнью все живет у них. Пишешь Яндекс, в адресной строке получаешь dzen 😀

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Krem-brulee

Почитайте новости про передачу адреса яндекса

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1 комментарий
Philipp Novikov

Грустно, приличный сервис, в отличие от "Вопросов mail.ru". Что ж, остается Stack Exhange

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Император Нолимоций

Reddit.

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1 комментарий
Андрей Вечерний

Хороший сервис был :(
Получше ответов майл.ру

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Император Нолимоций

Кажется, еще совсем недавно MBMBAM оплакивали Yahoo Answers. Проходит эпоха сервисов вопросов и ответов.

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Maxim Sergeevich

Цензура (или самоцензура, скорее) убила русскоязычную Quora?

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Zloy Marketolog

Печаль. Был хороший инструмент для продвижения. На майл.ру одна школота, тролли и спамеры.

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Ульрих фон Лихтенштейн

они просто бабок хотят, все что яндекс интересует, а на людей им насрать. Не верьте этой конторе.

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Krem-brulee

"Просто бабок хотят" - вы готовы работать бесплатно?

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Aleks A

Норм сервис был, я там даже вопросы задавал, но когда появился чат жпт то смысла уже нет в таких сервисах...

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Alex R

Чат жпт не даёт полностью достоверные ответы

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Константин Ивлев

Зачем закрывать? Работает, не трожь

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Gre Li

Основательница ушла год назад. Сами развивать не могут. Да и никто сейчас инвестиций не делает. А на модерацию средства нужны. Вот и режут косты.

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1 комментарий
Ияза Гара

Не очень понятен смысл сервиса. #помогитемнезагуглитьответменяпоисковикзабанил

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Денис Голуб

там иногда бывали очень интересные или спорные вопросы, на которые в инте мог быть размыт ответ, или например по которым инфа везде одинаковая, но она явно не совсем правильная, например, про семена чиа и их пользу и тд, хотя по факту кроме маркетинга там нет ничего (ну если подумать про дефицит и логику включить)

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Куртуазный маньерист

Скатертью дорога. Сидел там когда сервис был the Qustian. Мои ответы набирали баллы, народу нравилось, но меня забанили за то, что я не указал свою профессию. Их не устраивает Куртуазный маньерист.

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Aleks B

правильно сделали, потому что это образ жизни, а не профессия!

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2 комментария
muiren

Видимо, теперь на все вопросы будет отвечать "правильно" нейросеть.

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Подушка опасности

«Яндекс Кью» это изначально был проект для любимой секретарши. Мол, ты там запусти "как у них", мы тебя потом купим.

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Герасимов Юлиан

Молодцы, купили классный сервис TheQuestion, убили в нём дух открытой дискуссии и удобный интерфейс, просрали целевую аудиторию и закрыли его
Аплодирую стоя!

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Артем Захаров

Так вот почему он такой мёртвый. На него забили, а теперь закрывают. А ведь раньше трафик с него был нормальный.

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Nordic Michelle

На Яндекс кью в последний раз получила полезный ответ году в 2019, майл ну ответы часто спадает так как отвечали там минуты за две . Майл ответы на данный момент еще более менее полезен, на Яндекс кью в 2020 какой-то бунт авторов начался и оттуда все свалили

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Виктор Петров

Да не бунт. В ФБ в закрытом сообществе много раз у создателей-админов пытались получить ответы на вопросики неудобные, не закончилось ничем. Просто игнор.
Ну и нафиг.

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Aleks B

единственный аналог остался

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lakoros

Никогда не пользовался. Сам яндекс всегда в запросах выдавал ссылки на ответы mail.

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xbevice

Кладбище яндекса уже не хуже гугла

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Василий Колодин
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Дмитрий Беговатов

Отлично, ещё одним местом для постинга меньше))) а то как успевать быть везде и сразу?)

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Виктор Петров

Дохлый сервис, к сожалению. Место, где все что-то пытаются втюхать - но никто не пытается купить.
И сдох он уже пару лет назад, так что уже и не жаль.

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Тагир Манджиев

Я ещё с 2021 года на сайте Яндекс Кью пребываю, а тут решили неожиданно для всех перевести этот сайт в режим чтения и превратить его в «музей контента». За последние 2 года я задал на этом сайте больше 300 вопросов. Совсем сдурели 🤬

https://yandex.ru/q/profile/9y0thud4fhp243gqaywy86pp7w/

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Слегка Придурковатый

Да и хуй с ним.

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Михаил Горчаков

Яндекс.Кью не выдержал конкуренции с Ответами от Мэйл.ру

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