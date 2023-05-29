Дополнено в 19:30 мск. Вот как в «Яндексе» прокомментировали vc.ru решение приостановить работу сервиса: «Мы замораживаем, но не закрываем "Кью" и используем эту паузу, чтобы подумать над возможной стратегией развития проекта».