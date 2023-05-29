«Яндекс» решил «заморозить» сервис вопросов и ответов «Яндекс Кью» — он будет доступен для чтения как архив Статьи редакции
Пользователи не смогут публиковать новые заметки с 28 июня 2023 года.
- «Яндекс» предупредил об изменениях заранее, чтобы авторы и владельцы сообществ могли выгрузить нужные материалы на другие платформы и пригласить туда свою аудиторию. После этого «Яндекс Кью» станет «музеем контента». Редакция vc.ru запросила комментарий у компании, но к моменту публикации его не получила.
- «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов в 2019 году. Его ещё в 2015-м основала бывшая журналистка «Дождя» и «Эха Москвы» Тоня Самсонова, а назывался он TheQuestion. Новый владелец объединил его со своим похожим проектом «Знатоки» и переименовал в «Яндекс Кью».
- Условия сделки не раскрывали, но The Bell называл имена инвесторов, которые вложились в сервис после запуска. Среди них — основатель ИТ-компаний IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» и владелец продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов, а также создатель шоу для «Первого канала» и СТС Сергей Кальварский.
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Туда же рано или поздно и «ответы mail.ru» отправится.
Главный вопрос сервиса был: на кой это нужно?
А главный ответ: а не нужно, закрываем!
мир не может лишиться «ответов mail.ru».
Боже упаси! "Ответы" единственный полезный сервис от Mail.ru. На любой интересующий тебя вопрос там ответили 15 лет назад.
рано или поздно "туда" отправится всё)
Но "ответы mail.ru" скорее сделают это позднее многих, так как за долгие годы успели накопить прилично вопросов и ответов разной степени мемности и полезности. Органический трафик из поиска ещё долго будет литься.
И TheQuestion, кстати, был очень даже охуенным сайтом с интересным контентом, пока их не купил Яндекс и не превратил в Кью.
В России разработан отечественный Shazam. Аналогов, как водится, нет.
https://www.woman.ru/rest/medley8/thread/3845778/21/#m31175066
Большие компании открывают все что можно, в надежде, а вдруг. В итоге пользуются от силы 10% их продуктов. Что Яндекс что ВК, и тем более Мейл
Им уже давно пора🤣 какая-то юмористическая страничка
Все вспоминают Ответы Mail.ru, но никто не вспомнит Google Вопросы и ответы 🥲
Ну нет, вряд ли. Я уже и забыл что такой сервис существует, но вдруг через 10-15 лет приходит коммент или плюс за ответ. То есть это еще кто-то читает. Тем более будущее Гугла в РФ весьма сомнительно.
Пару раз задал вопрос в «ответы mail.ru», ответы были: Чё, лень погуглить или ну ты и ушлепок
Нет, нет, нет! Я что ли зря там рейтинг до искусственного интеллекта набил?
Ответы mail.ru в отличие от этого непонятно что, хотяб полезные
Не, ответы Мэйбл ру это отличная площадка для срачей. Модераторы пидоры, правда.
The Question все равно был круче. Пусть закрывают
В итоге его выкупили и закрыли.
Актив стал политически небезопасным? Люди задают неудобные вопросы, а ответы не согласуются с линией партии?
Актив был всегда "мёртвым" и нишевым.
Кто-то задал неуместный вопрос.
Занятно, конечно: в 2010 закрыли свой собственный сервис "Яндекс.Ответы", купили, можно сказать, такой же сервис спустя много лет и снова закрывают.
Неужто ответы меилсру купят? Отличная инвестиция будет
Так работает распил
Жаль, конечно, но, к сожалению, ожидаемо. В сервисе ответов на вопросы давно заметен был отток аудитории и не слишком большая польза для экспертов. Но, тем не менее, лично я "прожил" не этом портале несколько лет и получил с него много пользы. Могу назвать себя старожилом даже, так как начинал путь ещё с сервиса The question, который и выкупил Яндекс для сращивания со своим сервисом и превращение в Кью.
Вот у нашего подкаста там страничка и рейтинг у меня как у эксперта https://yandex.ru/q/loves/marketing_i_realnost/
Эх, ничто не вечно в мире, но сервису и команде я благодарен за сотрудничество! 🤝
П. С.: рад, что успел разместить там много наших постов о подкасте, которые продолжат приносить часть трафика через SEO.
Много вопросов на которые нет ответов?
ChatGPT победил.
пластмассовый
Не удивительно. Своей жизнью все живет у них. Пишешь Яндекс, в адресной строке получаешь dzen 😀
Почитайте новости про передачу адреса яндекса
Грустно, приличный сервис, в отличие от "Вопросов mail.ru". Что ж, остается Stack Exhange
Reddit.
Хороший сервис был :(
Получше ответов майл.ру
Кажется, еще совсем недавно MBMBAM оплакивали Yahoo Answers. Проходит эпоха сервисов вопросов и ответов.
Цензура (или самоцензура, скорее) убила русскоязычную Quora?
Печаль. Был хороший инструмент для продвижения. На майл.ру одна школота, тролли и спамеры.
они просто бабок хотят, все что яндекс интересует, а на людей им насрать. Не верьте этой конторе.
"Просто бабок хотят" - вы готовы работать бесплатно?
Норм сервис был, я там даже вопросы задавал, но когда появился чат жпт то смысла уже нет в таких сервисах...
Чат жпт не даёт полностью достоверные ответы
Зачем закрывать? Работает, не трожь
Основательница ушла год назад. Сами развивать не могут. Да и никто сейчас инвестиций не делает. А на модерацию средства нужны. Вот и режут косты.
Не очень понятен смысл сервиса. #помогитемнезагуглитьответменяпоисковикзабанил
там иногда бывали очень интересные или спорные вопросы, на которые в инте мог быть размыт ответ, или например по которым инфа везде одинаковая, но она явно не совсем правильная, например, про семена чиа и их пользу и тд, хотя по факту кроме маркетинга там нет ничего (ну если подумать про дефицит и логику включить)
Скатертью дорога. Сидел там когда сервис был the Qustian. Мои ответы набирали баллы, народу нравилось, но меня забанили за то, что я не указал свою профессию. Их не устраивает Куртуазный маньерист.
правильно сделали, потому что это образ жизни, а не профессия!
Видимо, теперь на все вопросы будет отвечать "правильно" нейросеть.
«Яндекс Кью» это изначально был проект для любимой секретарши. Мол, ты там запусти "как у них", мы тебя потом купим.
Молодцы, купили классный сервис TheQuestion, убили в нём дух открытой дискуссии и удобный интерфейс, просрали целевую аудиторию и закрыли его
Аплодирую стоя!
Так вот почему он такой мёртвый. На него забили, а теперь закрывают. А ведь раньше трафик с него был нормальный.
На Яндекс кью в последний раз получила полезный ответ году в 2019, майл ну ответы часто спадает так как отвечали там минуты за две . Майл ответы на данный момент еще более менее полезен, на Яндекс кью в 2020 какой-то бунт авторов начался и оттуда все свалили
Да не бунт. В ФБ в закрытом сообществе много раз у создателей-админов пытались получить ответы на вопросики неудобные, не закончилось ничем. Просто игнор.
Ну и нафиг.
единственный аналог остался
Никогда не пользовался. Сам яндекс всегда в запросах выдавал ссылки на ответы mail.
Кладбище яндекса уже не хуже гугла
Отлично, ещё одним местом для постинга меньше))) а то как успевать быть везде и сразу?)
Дохлый сервис, к сожалению. Место, где все что-то пытаются втюхать - но никто не пытается купить.
И сдох он уже пару лет назад, так что уже и не жаль.
Я ещё с 2021 года на сайте Яндекс Кью пребываю, а тут решили неожиданно для всех перевести этот сайт в режим чтения и превратить его в «музей контента». За последние 2 года я задал на этом сайте больше 300 вопросов. Совсем сдурели 🤬
https://yandex.ru/q/profile/9y0thud4fhp243gqaywy86pp7w/
Да и хуй с ним.
Яндекс.Кью не выдержал конкуренции с Ответами от Мэйл.ру