Сервисы
Полина Лааксо

«Яндекс» закроет сервис вопросов и ответов «Яндекс Кью» — он будет доступен для чтения как архив Статьи редакции

Пользователи не смогут публиковать новые заметки с 28 июня 2023 года.

  • «Яндекс» предупредил об изменениях заранее, чтобы авторы и владельцы сообществ могли выгрузить нужные материалы на другие платформы и пригласить туда свою аудиторию. После этого «Яндекс Кью» станет «музеем контента». Редакция vc.ru запросила комментарий у компании, но к моменту публикации его не получила.
  • «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов в 2019 году. Его ещё в 2015-м основала бывшая журналистка «Дождя» и «Эха Москвы» Тоня Самсонова, а назывался он TheQuestion. Новый владелец объединил его со своим похожим проектом «Знатоки» и переименовал в «Яндекс Кью».
  • Условия сделки не раскрывали, но The Bell называл имена инвесторов, которые вложились в сервис после запуска. Среди них — основатель ИТ-компаний IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» и владелец продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов, а также создатель шоу для «Первого канала» и СТС Сергей Кальварский.
Объявление на сайте «Яндекс Кью»

#новость #яндекс

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Туда же рано или поздно и «ответы mail.ru» отправится.

Главный вопрос сервиса был: на кой это нужно?
А главный ответ: а не нужно, закрываем!

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Полина Лааксо
Автор

мир не может лишиться «ответов mail.ru».

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Darth Swordman

Без этого генератора мемов мир станет намного более скучным местом))

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Звенислав Николаевич

Мой Мир @ mail.ru

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Вадим Д.

Ба, оно ещё существует? 😱

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Звенислав Николаевич

Вроде как

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Вадим Д.

Ну есть ещё Хабр Q&A, там хоть +- путное есть (-:

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Антон Чернов

Боже упаси! "Ответы" единственный полезный сервис от Mail.ru. На любой интересующий тебя вопрос там ответили 15 лет назад.

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Alex Shevchenko

И ответ этот в стиле "Чо в Гугле забанили?"

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Вадим Д.

Генераторы случайных ответов? 😁

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Alex Shevchenko

Им уже давно пора🤣 какая-то юмористическая страничка

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Вячеслав Грачунов

Актив стал политически небезопасным? Люди задают неудобные вопросы, а ответы не согласуются с линией партии?

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Анна Воронина

The Question все равно был круче. Пусть закрывают

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Невероятный Блондин

Кто-то задал неуместный вопрос.

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debil

Много вопросов на которые нет ответов?

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Philipp Novikov

Грустно, приличный сервис, в отличие от "Вопросов mail.ru". Что ж, остается Stack Exhange

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Андрей Вечерний

Хороший сервис был :(
Получше ответов майл.ру

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Aleks A

Норм сервис был, я там даже вопросы задавал, но когда появился чат жпт то смысла уже нет в таких сервисах...

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Маркетинг и реальность

Жаль, конечно, но, к сожалению, ожидаемо. В сервисе ответов на вопросы давно заметен был отток аудитории и не слишком большая польза для экспертов. Но, тем не менее, лично я "прожил" не этом портале несколько лет и получил с него много пользы. Могу назвать себя старожилом даже, так как начинал путь ещё с сервиса The question, который и выкупил Яндекс для сращивания со своим сервисом и превращение в Кью.

Вот у нашего подкаста там страничка и рейтинг у меня как у эксперта https://yandex.ru/q/loves/marketing_i_realnost/

Эх, ничто не вечно в мире, но сервису и команде я благодарен за сотрудничество! 🤝

П. С.: рад, что успел разместить там много наших постов о подкасте, которые продолжат приносить часть трафика через SEO.

«Подкаст "Маркетинг и реальность"» — сообщество…
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