«Яндекс» закроет сервис вопросов и ответов «Яндекс Кью» — он будет доступен для чтения как архив Статьи редакции
Пользователи не смогут публиковать новые заметки с 28 июня 2023 года.
- «Яндекс» предупредил об изменениях заранее, чтобы авторы и владельцы сообществ могли выгрузить нужные материалы на другие платформы и пригласить туда свою аудиторию. После этого «Яндекс Кью» станет «музеем контента». Редакция vc.ru запросила комментарий у компании, но к моменту публикации его не получила.
- «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов в 2019 году. Его ещё в 2015-м основала бывшая журналистка «Дождя» и «Эха Москвы» Тоня Самсонова, а назывался он TheQuestion. Новый владелец объединил его со своим похожим проектом «Знатоки» и переименовал в «Яндекс Кью».
- Условия сделки не раскрывали, но The Bell называл имена инвесторов, которые вложились в сервис после запуска. Среди них — основатель ИТ-компаний IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» и владелец продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов, а также создатель шоу для «Первого канала» и СТС Сергей Кальварский.
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Туда же рано или поздно и «ответы mail.ru» отправится.
Главный вопрос сервиса был: на кой это нужно?
А главный ответ: а не нужно, закрываем!
мир не может лишиться «ответов mail.ru».
Без этого генератора мемов мир станет намного более скучным местом))
Мой Мир @ mail.ru
Ба, оно ещё существует? 😱
Вроде как
Ну есть ещё Хабр Q&A, там хоть +- путное есть (-:
Боже упаси! "Ответы" единственный полезный сервис от Mail.ru. На любой интересующий тебя вопрос там ответили 15 лет назад.
И ответ этот в стиле "Чо в Гугле забанили?"
Генераторы случайных ответов? 😁
Им уже давно пора🤣 какая-то юмористическая страничка
Актив стал политически небезопасным? Люди задают неудобные вопросы, а ответы не согласуются с линией партии?
The Question все равно был круче. Пусть закрывают
Кто-то задал неуместный вопрос.
Много вопросов на которые нет ответов?
Грустно, приличный сервис, в отличие от "Вопросов mail.ru". Что ж, остается Stack Exhange
Хороший сервис был :(
Получше ответов майл.ру
Норм сервис был, я там даже вопросы задавал, но когда появился чат жпт то смысла уже нет в таких сервисах...
Жаль, конечно, но, к сожалению, ожидаемо. В сервисе ответов на вопросы давно заметен был отток аудитории и не слишком большая польза для экспертов. Но, тем не менее, лично я "прожил" не этом портале несколько лет и получил с него много пользы. Могу назвать себя старожилом даже, так как начинал путь ещё с сервиса The question, который и выкупил Яндекс для сращивания со своим сервисом и превращение в Кью.
Вот у нашего подкаста там страничка и рейтинг у меня как у эксперта https://yandex.ru/q/loves/marketing_i_realnost/
Эх, ничто не вечно в мире, но сервису и команде я благодарен за сотрудничество! 🤝
П. С.: рад, что успел разместить там много наших постов о подкасте, которые продолжат приносить часть трафика через SEO.