Мессенджер Signal позволит делиться именем пользователя для связи вместо номера телефона Статьи редакции
Для регистрации номер всё равно понадобится.
- Мессенджер обновил настройки конфиденциальности. Пока функции находятся в бета-тесте и будут доступны всем в «ближайшие недели». Пользователи должны будут обновить приложение до последней версии.
- Пользователи смогут задать имя и делиться им для связи, не раскрывая свой номер телефона. Сервис отметил, что имя нужно только для связи с другими — оно не показывается на странице с информацией о профиле, и его нельзя найти в поиске.
- Чтобы начать диалог, нужно ввести имя в поле «Новый чат» и отправить сообщение. Когда собеседник примет запрос, отправитель увидит имя аккаунта в чате вместо имени пользователя. Имя пользователя можно задать в настройках. Оно должно быть уникальным и иметь в конце две или более цифр.
- Имя пользователя можно удалить или изменить: например, пользователь может задать имя для связи в групповой поездке, а после её окончания — сменить его. Когда имя изменится, контакты не получат уведомления об этом. Для регистрации номер телефона всё равно понадобится.
- Также для имени пользователя можно будет создать QR-код или ссылку.
- Кроме того, мессенджер перестанет показывать собеседникам номер телефона по умолчанию. Имя профиля и фотография по-прежнему будут видны. Пользователи смогут изменить эти настройки: показывать номер телефона «всем» или «никому». В последнем случае номер смогут посмотреть только те, кто сохранил его в контакты.
- То же самое с поиском по номеру телефона. До сих пор любой, у кого был номер пользователя, мог найти его профиль в мессенджере. Теперь пользователи смогут менять настройки: установить для параметра «кто может найти меня по номеру телефона» — «все» (останется по умолчанию) или «никто».
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Стоп, стоп, стоп - супер защищенный анонимный мессенджер для ХаК3р0в при регистрации требуеиэт номер телефона? Смищьно. А сторисы там когда будут и идентификатор "Попросить не отслеживать"?
ну видимо не такой уж и анонимный) он анонимный до первой утечки данных,но все равно иллюзия безопасности присутствует
Мессенджеры с "иллюзией безопасности" у нас уже есть, например, Телеграм
ТамТам - самый защищенный, все остальное хрень.
А чем это функция отличается от Вайбера? Там ведь точно так же можно звонить не показывая номер, ну или в Телеграмме.
Ну она не обязана отличаться, внедрили и внедрили
Ба, прямо вот так, ник без номера телефона?! Небывальщина.
Эдак они, чего доброго, до видеозвонков додумаются.
Конечно.
Была "@davalka63", а стала, например, "@leadhrsberbank"
Вау, какие революционные новшества в этом вашем "самом безопасном" мессенджере!
Вон телега давно уже, номер скрываешь от всех, а человеку даёшь ник @MoynickVtelege что то в таком роде
О, интересная тема. Хочется опробовать
Почему подобные мессенджеры многие упорно называют анонимными? Максимум, "приватные" же
Анонимным (и то в теории) в 2024 может быть только что-то самописное, "для своих" и когда собеседники ключами шифрования обмениваются (условно говоря) в оффлайне, при личной встрече.
И при условии, что в этом самописном решении нет уязвимостей
Отчего то вспомнилось
https://youtu.be/doUp01TFyAI?t=31
Довольно неплохой мессенджер Zangi там без номера телефона. Вполне себе приватный.
задумка предусматривалась для сохранения безопасности данных ,но регистрация по номеру телефона все равно нужна, непонятно немного
И зачем весь этот геморрой, если один хер телефонный номер используется?
Я бы вообще убрал номер телефона для способа контакта в мессенджерах. Что в вотсапе, что в телеграме, что где-либо еще. Но этого не будет, возможно никогда.