Конечно, компаниям требуются ресурсы для развития бизнеса, продуктов. Но не должно быть так, что эти ресурсы получаются за счёт злоупотребления сложившимся положением на рынке. Рост должен быть в основном за счёт объёмов продаж, числа проданных лицензий, объёма оказанных услуг. Но и рост цен в общем возможен, но опять же в каких-то разумных обоснованных пределах.