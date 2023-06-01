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Таня Боброва

Российские ИТ-компании подписали хартию о потолке роста цен на своё ПО Статьи редакции

Документ предусматривает ограничение цен уровнем инфляции плюс 15%.

  • Разработчики подписали хартию о добровольном ограничении опережающего годового роста цен на своё ПО. Подписи поставили отраслевые ИТ-ассоциации АПКИТ, «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», а также компании «1С», «Лаборатория Касперского», «МойОфис» и другие, пишет «Интерфакс».
  • По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, речь идёт не о заморозке цен, а о «некоем разумном ограничении» — это инфляция плюс 15%. Он добавил, что ведомство считает установленный размер ограничения роста цен сбалансированным.

Конечно, компаниям требуются ресурсы для развития бизнеса, продуктов. Но не должно быть так, что эти ресурсы получаются за счёт злоупотребления сложившимся положением на рынке. Рост должен быть в основном за счёт объёмов продаж, числа проданных лицензий, объёма оказанных услуг. Но и рост цен в общем возможен, но опять же в каких-то разумных обоснованных пределах.

Максим Паршин, замглавы Минцифры
  • Также участники хартии договорились, что при разработке «более функционального ПО того же класса» компании будут минимум год поддерживать предыдущий продукт и ограничивать предельное годовое повышение цены на него установленным порогом.
  • По словам президента «Руссофт» Валентина Макарова, хартия направлена против «излишнего повышения цен на уже существующее ПО, используемое для замещения импорта».
  • О том, что Минцифры и российские разработчики подпишут хартию, в начале мая 2023 года писал «Коммерсантъ». По данным издания, максимальный порог установят по формуле цена на ПО на ту же дату прошлого года, скорректированная с учётом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%. По проекту, хартия будет действовать до 2028 года, писала газета.

#новость

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4 комментария
Neutron
Рост должен быть в основном за счёт объёмов продаж, числа проданных лицензий, объёма оказанных услуг. Но и рост цен в общем возможен, но опять же в каких-то разумных обоснованных пределах.

про качество ПО, за которым потребители сами будут бегать, как-то не сказано.

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Никита
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Иван Серик

Свободный рынок заиграл новыми красками!

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Вадим Д.

Хартия подписана, хартии больше не принимаются.

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4 комментария
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