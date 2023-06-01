Российские ИТ-компании подписали хартию о потолке роста цен на своё ПО Статьи редакции
Документ предусматривает ограничение цен уровнем инфляции плюс 15%.
- Разработчики подписали хартию о добровольном ограничении опережающего годового роста цен на своё ПО. Подписи поставили отраслевые ИТ-ассоциации АПКИТ, «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», а также компании «1С», «Лаборатория Касперского», «МойОфис» и другие, пишет «Интерфакс».
- По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, речь идёт не о заморозке цен, а о «некоем разумном ограничении» — это инфляция плюс 15%. Он добавил, что ведомство считает установленный размер ограничения роста цен сбалансированным.
- Также участники хартии договорились, что при разработке «более функционального ПО того же класса» компании будут минимум год поддерживать предыдущий продукт и ограничивать предельное годовое повышение цены на него установленным порогом.
- По словам президента «Руссофт» Валентина Макарова, хартия направлена против «излишнего повышения цен на уже существующее ПО, используемое для замещения импорта».
- О том, что Минцифры и российские разработчики подпишут хартию, в начале мая 2023 года писал «Коммерсантъ». По данным издания, максимальный порог установят по формуле цена на ПО на ту же дату прошлого года, скорректированная с учётом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%. По проекту, хартия будет действовать до 2028 года, писала газета.
460 просмотров
про качество ПО, за которым потребители сами будут бегать, как-то не сказано.
Свободный рынок заиграл новыми красками!
Хартия подписана, хартии больше не принимаются.