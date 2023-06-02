«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут в Москве Статьи редакции
Ограничения есть и у других операторов.
- Ограничение разговора в 30 минут в Москве появилось в конце мая 2023 года, рассказал «Ведомостям» один из абонентов оператора. По словам другого, в некоторых других регионах его ввели ещё раньше. В «Билайне» это подтвердили, но не уточнили, в каких именно регионах действует ограничение в полчаса, кроме Москвы.
- Право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах, добавили в компании. Это делается, чтобы «оградить клиентов от лишних затрат на “залипшие” звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны». По статистике оператора, только 0,6% его абонентов регулярно совершают голосовой вызов продолжительностью 30 и более минут.
- Ограничения есть и у других операторов. Например, в сети «Мегафона» непрерывный звонок может длиться 45 минут. За последний год предельная продолжительность не менялась, сообщили в компании изданию.
- У Tele2 при звонках на сети других операторов установлено ограничение в 30 минут. При разговорах внутри сети оператора никаких ограничений по продолжительности непрерывного вызова нет.
- Опрошенные газетой аналитики называют ещё одну причину, почему операторы принудительно завершают вызовы: так компании не допускают дополнительной нагрузки на свою сеть звонками, которые оказались незавершёнными случайно.
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Кто то ещё звонит по часу? Ах ну да операторов всяких ждать если только
А вот кстати да, во всякие всратые авиакомпании где намеренно делают все чтобы нельзя было дозвониться до контактного центра.
Ps приложения с чатботами это отдельное дно и даже близко не альтернатива человеку.
Билайна
ты в молодости не влюблялся что ли?
Регулярно звоню родителям по часу+, но в мессенджерах
Согласна, тоже давно родителей перевела на мессенджеры.
Так нормально же. Звонишь, чтобы решить проблему через оператора. За полчаса не дозвонился, сам пошёл разбираться через Ответы.Мылом.сру
И мозги не трахать девочке с неоконченным средним, и себе психику сохранить, и товарищу М. время сократить.
Ну бывшей по пьяни же звонят по часу, ну ты чего
Не звонят, а пытаются дозвониться
Мне только секс по телефону приходит в голову 🤷🏻♂️ но даже этот сценарий сейчас сильно апгрейдился, и я не знаю на сколько оддскульным нужно быть, чтобы так делать 🙈🤣
Да ладно ) Целый час слушать, как оно там раздевается? Уснуть через полчаса, имхо.
Или служба психологической поддержки.
или служба безопасности банка)
Есть отдельная категория людей, которые тебе звонят и выкидывают час из жизни, а ещё бывает настолько дотошные что им мало и они перезванивают, ты уже сидишь такой не алё
Лучший
Потому что товарищ майор устал слушать ваши разговоры по часу
🤣🤣🤣
1) Звонишь в техподдержку банка или чего-то такого
2) Вам ответит первый освободившийся оператор
3) Через 30 минут билайн отключает твой звонок
4) Заново встанешь в очередь в техподдержку
5) Повторить
6) Жизнь прошла
7) Билайн в профите ;)
И все деньги со счёта
Притом, почему-то у этих ребят городской номер, на который не распространяется пакет бесплатных минут.
Звонишь в техподдержку Билайна...
Давно было ограничение 28-30 минут. Даже не знал, что до часа повышали.
Руки с ушами не отсыхают у болталок таких?
Как то в поликлинику звонила, ждала очереди 58 минут и мегафон сбросил. С меня сняли 70 рублей, но я так и не дождалась своей очереди
Ну тут, всё же, Мегафон не виноват. А вот системе здравоохранения пора надгробие ставить. И образование тоже приплету.
Ага, ты платишь бабло мегафону, а он решает, сколько ты имеешь права болтать. Чудно.
Ну изначально это было актуально — случайный вызов и бабки утекают, это когда ещё в $ платили за связь поминутно.
На пакетных тарифах действительно не сильно актуально.
Что так мало приплел? )
Да там начнёшь приплетать, очнёшься уже под конвоем по дороге на вырубку ёлочек (-:
Ну вы это, ёлочки не троньте. Это святое
Ёлочки детям, ага. Пеньки — чтобы людям сидеть удобно было. В Сибири издревле любят подолгу сидеть.
Пеньки в Госдуме сидят... Приплел )
Нормально 👏🏻 Но можно лучше!
Главные пеньки в бункерах хранятся? (-:
Неплохо ) На в бункерах имхо хранятся не пеньки, а всякие сорняки и моль. А нафталин страна уже не производит
Приплетаю!
А всё потому что производство развалили! Ни гвоздей, ни людей. Рождаемость тоже ужасная. Люди обратно прут, откуда родились, толпами 😱
Сегодня это называется "отрицательная рождаемость" )
Поддержки молодых семей, детства и материнства нет! 😂
Она есть, но тоже отрицательная )
Есть же гарнитуры
Мозгам тяжело, это да.
Да, как будто один такой «случайно незавершенный звонок» в год создает нагрузку на сеть.
Правильно. Болтун - находка для врага. И вообще, не время всяким вольностям, пояса подзатянуть надобно.
Просто количество тем, доступных для обсуждения по телефону, снизилось значительно.
По ватсапу они тоже недоступны для обсуждения?
Вроде все уже по тг звонят, поэтому без разницы.
Ага, позвоните по Тг в техподдержку.
Или в поликлинику, где очередь из 30-50 человек
У меня процентов 5 звонков более часа.