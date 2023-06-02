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Таня Боброва

«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут в Москве Статьи редакции

Ограничения есть и у других операторов.

  • Ограничение разговора в 30 минут в Москве появилось в конце мая 2023 года, рассказал «Ведомостям» один из абонентов оператора. По словам другого, в некоторых других регионах его ввели ещё раньше. В «Билайне» это подтвердили, но не уточнили, в каких именно регионах действует ограничение в полчаса, кроме Москвы.
  • Право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах, добавили в компании. Это делается, чтобы «оградить клиентов от лишних затрат на “залипшие” звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны». По статистике оператора, только 0,6% его абонентов регулярно совершают голосовой вызов продолжительностью 30 и более минут.
  • Ограничения есть и у других операторов. Например, в сети «Мегафона» непрерывный звонок может длиться 45 минут. За последний год предельная продолжительность не менялась, сообщили в компании изданию.
  • У Tele2 при звонках на сети других операторов установлено ограничение в 30 минут. При разговорах внутри сети оператора никаких ограничений по продолжительности непрерывного вызова нет.
  • Опрошенные газетой аналитики называют ещё одну причину, почему операторы принудительно завершают вызовы: так компании не допускают дополнительной нагрузки на свою сеть звонками, которые оказались незавершёнными случайно.

#новость #операторы

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 неформат

Кто то ещё звонит по часу? Ах ну да операторов всяких ждать если только

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Alexey Taruntaev

А вот кстати да, во всякие всратые авиакомпании где намеренно делают все чтобы нельзя было дозвониться до контактного центра.
Ps приложения с чатботами это отдельное дно и даже близко не альтернатива человеку.

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Сергей Торяников

Билайна

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Хозяин

ты в молодости не влюблялся что ли?

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Таня Боброва
Автор

Регулярно звоню родителям по часу+, но в мессенджерах

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Лара Бёрд

Согласна, тоже давно родителей перевела на мессенджеры.

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Нейрослав Жепетеев

Так нормально же. Звонишь, чтобы решить проблему через оператора. За полчаса не дозвонился, сам пошёл разбираться через Ответы.Мылом.сру
И мозги не трахать девочке с неоконченным средним, и себе психику сохранить, и товарищу М. время сократить.

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TbMA

Ну бывшей по пьяни же звонят по часу, ну ты чего

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33_rublya

Не звонят, а пытаются дозвониться

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Don Draper

Мне только секс по телефону приходит в голову 🤷🏻‍♂️ но даже этот сценарий сейчас сильно апгрейдился, и я не знаю на сколько оддскульным нужно быть, чтобы так делать 🙈🤣

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Толерантный Экстремист

Да ладно ) Целый час слушать, как оно там раздевается? Уснуть через полчаса, имхо.

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Веский Довод

Или служба психологической поддержки.

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Илья М

или служба безопасности банка)

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Umbrella Corporation

Есть отдельная категория людей, которые тебе звонят и выкидывают час из жизни, а ещё бывает настолько дотошные что им мало и они перезванивают, ты уже сидишь такой не алё

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Султанов Андрей

Лучший

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Арина Александрова

Потому что товарищ майор устал слушать ваши разговоры по часу

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Fred Han

🤣🤣🤣

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Hnorr

1) Звонишь в техподдержку банка или чего-то такого
2) Вам ответит первый освободившийся оператор
3) Через 30 минут билайн отключает твой звонок
4) Заново встанешь в очередь в техподдержку
5) Повторить

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Хозяин

6) Жизнь прошла

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Толерантный Экстремист

7) Билайн в профите ;)

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Похер

И все деньги со счёта

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Gre Li

Притом, почему-то у этих ребят городской номер, на который не распространяется пакет бесплатных минут.

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Anti Anti

Звонишь в техподдержку Билайна...

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Вадим Д.

Давно было ограничение 28-30 минут. Даже не знал, что до часа повышали.
Руки с ушами не отсыхают у болталок таких?

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Альмира Овлиякулыева

Как то в поликлинику звонила, ждала очереди 58 минут и мегафон сбросил. С меня сняли 70 рублей, но я так и не дождалась своей очереди

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Вадим Д.

Ну тут, всё же, Мегафон не виноват. А вот системе здравоохранения пора надгробие ставить. И образование тоже приплету.

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Влад

Ага, ты платишь бабло мегафону, а он решает, сколько ты имеешь права болтать. Чудно.

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Вадим Д.

Ну изначально это было актуально — случайный вызов и бабки утекают, это когда ещё в $ платили за связь поминутно.
На пакетных тарифах действительно не сильно актуально.

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Толерантный Экстремист

Что так мало приплел? )

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Вадим Д.

Да там начнёшь приплетать, очнёшься уже под конвоем по дороге на вырубку ёлочек (-:

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Толерантный Экстремист

Ну вы это, ёлочки не троньте. Это святое

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Вадим Д.

Ёлочки детям, ага. Пеньки — чтобы людям сидеть удобно было. В Сибири издревле любят подолгу сидеть.

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Толерантный Экстремист

Пеньки в Госдуме сидят... Приплел )

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Вадим Д.

Нормально 👏🏻 Но можно лучше!
Главные пеньки в бункерах хранятся? (-:

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Толерантный Экстремист

Неплохо ) На в бункерах имхо хранятся не пеньки, а всякие сорняки и моль. А нафталин страна уже не производит

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Вадим Д.

Приплетаю!
А всё потому что производство развалили! Ни гвоздей, ни людей. Рождаемость тоже ужасная. Люди обратно прут, откуда родились, толпами 😱

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Толерантный Экстремист

Сегодня это называется "отрицательная рождаемость" )

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Вадим Д.

Поддержки молодых семей, детства и материнства нет! 😂

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Толерантный Экстремист

Она есть, но тоже отрицательная )

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Вячеслав Грачунов

Есть же гарнитуры

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photo.travel

Мозгам тяжело, это да.

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Дмитрий Перепродажный
Опрошенные газетой аналитики называют ещё одну причину, почему операторы принудительно завершают вызовы: так компании не допускают дополнительной нагрузки на свою сеть звонками, которые оказались незавершёнными случайно.

Да, как будто один такой «случайно незавершенный звонок» в год создает нагрузку на сеть.

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Zloy Marketolog

Правильно. Болтун - находка для врага. И вообще, не время всяким вольностям, пояса подзатянуть надобно.

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Pavel Cree

Просто количество тем, доступных для обсуждения по телефону, снизилось значительно.

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ЧятЖПТ

По ватсапу они тоже недоступны для обсуждения?

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Гриша Колесников

Вроде все уже по тг звонят, поэтому без разницы.

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Gre Li

Ага, позвоните по Тг в техподдержку.

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Похер

Или в поликлинику, где очередь из 30-50 человек

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photo.travel

У меня процентов 5 звонков более часа.

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49 комментариев
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