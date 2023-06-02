Компании направили в Роскомнадзор 177 сообщений об утечках данных с начала 2023 года — регулятор Статьи редакции
За четыре месяца 2022 года было только 70 таких сообщений.
- Роскомнадзор за пять месяцев 2023 года получил 177 уведомлений от компаний, которые зафиксировали у себя утечки данных, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
- 1 сентября 2022-го вступили в силу поправки, обязывающие операторов, которые обрабатывают персональные данные, в течение суток уведомлять об утечках Роскомнадзор. С сентября по декабрь таких уведомлений было 70, сообщил регулятор.
- По данным проекта «Сетевые свободы», всего в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год. Но исследователи учитывали только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
- Исследователи утечек DLBI оценивали общий объём связанных с Россией утечек за 2022 год в 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов.
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Срочно 177 штрафов
по 60 тыщ на каждую компанию или на всех
Они же сами признались. Значит на всех
Вот так, наверное, просили раньше "больше квот дайте, это вредители".
Это долгожданный рывок, товарищи!
Бурные аплодисменты, переходящие в продолжительные овации 👏🏻
Ну вот, а вы бздели, что 60 не работают