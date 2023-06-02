Сервисы
Таня Боброва

Компании направили в Роскомнадзор 177 сообщений об утечках данных с начала 2023 года — регулятор Статьи редакции

За четыре месяца 2022 года было только 70 таких сообщений.

  • Роскомнадзор за пять месяцев 2023 года получил 177 уведомлений от компаний, которые зафиксировали у себя утечки данных, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
  • 1 сентября 2022-го вступили в силу поправки, обязывающие операторов, которые обрабатывают персональные данные, в течение суток уведомлять об утечках Роскомнадзор. С сентября по декабрь таких уведомлений было 70, сообщил регулятор.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», всего в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год. Но исследователи учитывали только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
  • Исследователи утечек DLBI оценивали общий объём связанных с Россией утечек за 2022 год в 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов.

#новость #утечкиданных #роскомнадзор

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 Zinaida Sukhanova

Срочно 177 штрафов

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Garmonbon

по 60 тыщ на каждую компанию или на всех

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Фоксик

Они же сами признались. Значит на всех

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S1m0ne

Вот так, наверное, просили раньше "больше квот дайте, это вредители".

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Вадим Д.

Это долгожданный рывок, товарищи!
Бурные аплодисменты, переходящие в продолжительные овации 👏🏻

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Алеоп

Ну вот, а вы бздели, что 60 не работают

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