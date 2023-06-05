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Полина Лааксо

Solar Staff открыл юрлицо в США — фрилансеры-пользователи смогут брать заказы от клиентов из Северной и Южной Америки Статьи редакции

И сотрудничать с последними как из России, так и из стран релокации.

  • Выводить деньги в России можно на карты Visa, Mastercard и других платёжных систем любых банков, на расчётный счёт индивидуального предпринимателя или на электронные кошельки Qiwi и WMZ, рассказала компания. Подробнее о доступных платёжных средствах и ограничениях в разных странах можно узнать на сайте.
  • Взаимодействие между заказчиком и фрилансером в американском Solar Corp будет строиться так же, как в самом Solar Staff. Сперва работодатель регистрируется на платформе, пополняет счёт (на зачисление уходит один-два дня) и ставит задачу исполнителю. Тот принимает её, выполняет и закрывает и получает деньги на внутренний счёт, с которого выводит их любым удобным способом.
  • Компания открыла юрлицо в США, чтобы помочь фрилансерам-россиянам, так как количество способов для получения оплаты от американских заказчиков сократилось: из страны ушли платёжные сервисы вроде Paypal и Payoneer, а часть банков отключили от SWIFT.
  • Сервис для сделок с физлицами, самозанятыми и ИП Solar Staff основан в 2013 году Павлом Шинкаренко и доступен в App Store и Google Play. В январе 2022 года он запустил выплаты для физлиц с автоматическим отчислением налога на доход, а в декабре дал фрилансерам возможность самим создавать «офферы» с задачами и приглашать соисполнителей.

#новость #solarstaff

1591 просмотров
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15 комментариев
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 Kiss1nger

До попадания под санкции 3.....2.....1.....

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leo krich

Да, скорее всего, владелец фирмы идиот и не учёл санкции, не обсудил этот вопрос с юристами.

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Вадим Д.

Класс! Только вот долго ли проработает это юрлицо, не притянут ли за нарушение санкционных ограничений?
Через недельку будет новость о "внезапном" закрытии?

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Герман Боднар

делаем ставки через сколько,я даю месяц

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Вадим Д.

Ставки сделаны, господа!

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Герман Боднар

ставок больше нет?

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Нейрослав Жепетеев

Ставлю на денелю!

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High Stakes

Señor developer

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Valentina Makarova

У них вроде Кипрское юрлицо, вряд ли на них могут наложить санкции. разве что запретить работать в России, то есть сайт просто не будет открываться на территории РФ. Но впн вроде как давно решает все такие проблемы.
Так что ставлю на то, что юрлицо проработает долго и счастливо)

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Dev

Главный первый вопрос к подобным "убийцам" upwork: а "жирные" заказчики то есть? :-)
Сомневаюсь в положительном ответе на первый вопрос, но дальше бы пошли вопросы о качестве системы рекомендаций и каким образом в чью пользу или по каким публичным правилам урегулирование споров.

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Полина Лааксо
Автор

солар — это не доска объявлений

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leo krich

Многие согласятся и на "нежирные" заказы, особенно в нынешних условиях.

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Сергей Лукьянчиков

Очень круто! Успеха в делах!

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Энтони Лавджой

Возьмут за яйца.

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Невероятный Блондин

Рейтинг и отзывы огонь 🔥
Тут есть их представитель? Может расскажет?

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15 комментариев
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