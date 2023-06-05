Solar Staff открыл юрлицо в США — фрилансеры-пользователи смогут брать заказы от клиентов из Северной и Южной Америки Статьи редакции
И сотрудничать с последними как из России, так и из стран релокации.
- Выводить деньги в России можно на карты Visa, Mastercard и других платёжных систем любых банков, на расчётный счёт индивидуального предпринимателя или на электронные кошельки Qiwi и WMZ, рассказала компания. Подробнее о доступных платёжных средствах и ограничениях в разных странах можно узнать на сайте.
- Взаимодействие между заказчиком и фрилансером в американском Solar Corp будет строиться так же, как в самом Solar Staff. Сперва работодатель регистрируется на платформе, пополняет счёт (на зачисление уходит один-два дня) и ставит задачу исполнителю. Тот принимает её, выполняет и закрывает и получает деньги на внутренний счёт, с которого выводит их любым удобным способом.
- Компания открыла юрлицо в США, чтобы помочь фрилансерам-россиянам, так как количество способов для получения оплаты от американских заказчиков сократилось: из страны ушли платёжные сервисы вроде Paypal и Payoneer, а часть банков отключили от SWIFT.
- Сервис для сделок с физлицами, самозанятыми и ИП Solar Staff основан в 2013 году Павлом Шинкаренко и доступен в App Store и Google Play. В январе 2022 года он запустил выплаты для физлиц с автоматическим отчислением налога на доход, а в декабре дал фрилансерам возможность самим создавать «офферы» с задачами и приглашать соисполнителей.
1591 просмотров
До попадания под санкции 3.....2.....1.....
Да, скорее всего, владелец фирмы идиот и не учёл санкции, не обсудил этот вопрос с юристами.
Класс! Только вот долго ли проработает это юрлицо, не притянут ли за нарушение санкционных ограничений?
Через недельку будет новость о "внезапном" закрытии?
делаем ставки через сколько,я даю месяц
Ставки сделаны, господа!
ставок больше нет?
Ставлю на денелю!
Señor developer
У них вроде Кипрское юрлицо, вряд ли на них могут наложить санкции. разве что запретить работать в России, то есть сайт просто не будет открываться на территории РФ. Но впн вроде как давно решает все такие проблемы.
Так что ставлю на то, что юрлицо проработает долго и счастливо)
Главный первый вопрос к подобным "убийцам" upwork: а "жирные" заказчики то есть? :-)
Сомневаюсь в положительном ответе на первый вопрос, но дальше бы пошли вопросы о качестве системы рекомендаций и каким образом в чью пользу или по каким публичным правилам урегулирование споров.
солар — это не доска объявлений
Многие согласятся и на "нежирные" заказы, особенно в нынешних условиях.
Очень круто! Успеха в делах!
Возьмут за яйца.
Рейтинг и отзывы огонь 🔥
Тут есть их представитель? Может расскажет?