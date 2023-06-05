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Маша Цепелева

Apple представила iOS 17 — с обновлёнными «Звонками» и виджетами на заблокированном экране Статьи редакции

А также новым приложением «Дневник».

5741 просмотров
  • В iOS 17 в приложении для звонков можно персонализировать экран контакта — например, поменять шрифт для имени или поставить вместо фотографии эмоджи.
  • В «Сообщениях» появились оповещения — например, можно поставить задачу отправить другу оповещение, когда «доберёшься до дома». Система автоматически определит местоположение и отправит сообщение.
  • AirDrop будет работать при поднесении одного устройства к другому. Обновили систему автозамены и автоматического исправления ошибок. Чтобы «вызвать» Siri теперь можно просто назвать имя голосового помощника без «Привет».
  • Новое приложение «Дневник» — система будет предлагать персонализированные подсказки на основе фотографий, аудиозаписей музыки и другой информации для личных заметок. В Apple утверждают, что благодаря сквозному шифрованию у компании не будет доступа к содержимому «Дневника».
  • Apple обновила режим ожидания. Когда телефон заблокирован, его можно перевернуть горизонтально и вывести на экран фотографии, время, карту, плеер и другие виджеты.
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Техника
DTF
Прямой эфир: презентация Apple WWDC 2023 Статьи редакции

По данным инсайдеров, на ней покажут гарнитуру смешанной реальности.

#новость #ios17 #wwdc2023

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34 комментария
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 debil
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Иван Серик
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Вася Пражкин

Вынужден признаться, я даже не знаю отличий iOS 16 от 15-й, хоть у меня Айфон. Судя по всему и особой разницы с 17-м тут не будет. А ведь было время, когда новую iOS ждали как праздник.

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Слегка Придурковатый

Еретик! Сжечь вероотступника!

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Вася Пражкин

Я знаю, разработчики стрались, смузи не допивали, мне стыдно..

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Слегка Придурковатый

Эти нелепые оправдания ты будешь св. Джобсу втирать.

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Вася Пражкин

Вот, кстати, Джобса не хватает, который бы вышел и сказал - это все были мелочи и вообще хуета-поебота, а теперь - "One More Thing" и начнет реально интересные новинки показывать.

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Иван Серик
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Император Нолимоций

Месяцами на одном сойленте. Сердца у вас нет.

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Иван Серик
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debil

Часы! Купи девайс за 1000$ - и они трансформируется в часы!!! Это пиздец!!! Как вы до такого додумались!!! Это фантастика!!!! Всю жизнь мечтал про часы на тумбочке за 1000$! Какой стыд!!!

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Слегка Придурковатый

Если этим девайсом можно ещё и пиво открывать - надо брать, канеш.

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Илья Сидоркин

«его можно перевернуть вертикально», но он же горизонтально повернут

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Слегка Придурковатый

Но ведь можно!

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Иван Серик

А смысл?!

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Kaly Stainless

Тим Кук братишкам покушать принёс

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Artemiy

Вообще нет ничего. Экран звонка??? Вы серьезно???? АХАХАХ

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Demna Gvasalia

Зато чаще чем каждый год йоба- обнова, ыыы

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Artemiy

Щас больше вацап делает обновлений чем Эйпл за весь год......

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Максим Речкунов

Хлам!

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Слегка Придурковатый

Чот ни одного белого человека на представленных фоточках.

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Artemiy

расизм падлы

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Hambala Fully

Шах и мат

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Artemiy

так это ше еврей

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fyp

Звонок все ещё нельзя свернуть??

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Виталий Москвин

Пару версий как можно.

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Алюминиевый Плинтус APPROF

Огонь!

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андрей дероветьяров
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Максим Речкунов

(Новое приложение «Дневник» — система будет предлагать персонализированные подсказки на основе фотографий, аудиозаписей музыки и другой информации для личных заметок. В Apple утверждают, что благодаря сквозному шифрованию у компании не будет доступа к содержимому «Дневника».)😂😂😂только долбаебы могут поверить в эту чушь!

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Султан

Чему мы рады

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Andrey Kulakov
В iOS 17 в приложении для звонков можно персонализировать экран контакта — например, поменять шрифт для имени или поставить вместо фотографии эмоджи.

На Андроиде для этого было бы достаточно обновить приложение Phone через Google Play, без революционных апдейтов мажорной версии OS

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Labeling

На iOS, думаю, тоже, но надо же сделать шоу. Иначе домохозяйки не проникнуться важностью инновации.

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Ruslan

ждём 15й айфон

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Император Нолимоций

Нативный API для Pegasus сделали?

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34 комментария
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