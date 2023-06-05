Apple представила iOS 17 — с обновлёнными «Звонками» и виджетами на заблокированном экране Статьи редакции
А также новым приложением «Дневник».
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- В iOS 17 в приложении для звонков можно персонализировать экран контакта — например, поменять шрифт для имени или поставить вместо фотографии эмоджи.
- В «Сообщениях» появились оповещения — например, можно поставить задачу отправить другу оповещение, когда «доберёшься до дома». Система автоматически определит местоположение и отправит сообщение.
- AirDrop будет работать при поднесении одного устройства к другому. Обновили систему автозамены и автоматического исправления ошибок. Чтобы «вызвать» Siri теперь можно просто назвать имя голосового помощника без «Привет».
- Новое приложение «Дневник» — система будет предлагать персонализированные подсказки на основе фотографий, аудиозаписей музыки и другой информации для личных заметок. В Apple утверждают, что благодаря сквозному шифрованию у компании не будет доступа к содержимому «Дневника».
- Apple обновила режим ожидания. Когда телефон заблокирован, его можно перевернуть горизонтально и вывести на экран фотографии, время, карту, плеер и другие виджеты.
Вынужден признаться, я даже не знаю отличий iOS 16 от 15-й, хоть у меня Айфон. Судя по всему и особой разницы с 17-м тут не будет. А ведь было время, когда новую iOS ждали как праздник.
Еретик! Сжечь вероотступника!
Я знаю, разработчики стрались, смузи не допивали, мне стыдно..
Эти нелепые оправдания ты будешь св. Джобсу втирать.
Вот, кстати, Джобса не хватает, который бы вышел и сказал - это все были мелочи и вообще хуета-поебота, а теперь - "One More Thing" и начнет реально интересные новинки показывать.
Месяцами на одном сойленте. Сердца у вас нет.
Часы! Купи девайс за 1000$ - и они трансформируется в часы!!! Это пиздец!!! Как вы до такого додумались!!! Это фантастика!!!! Всю жизнь мечтал про часы на тумбочке за 1000$! Какой стыд!!!
Если этим девайсом можно ещё и пиво открывать - надо брать, канеш.
«его можно перевернуть вертикально», но он же горизонтально повернут
Но ведь можно!
А смысл?!
Тим Кук братишкам покушать принёс
Вообще нет ничего. Экран звонка??? Вы серьезно???? АХАХАХ
Зато чаще чем каждый год йоба- обнова, ыыы
Щас больше вацап делает обновлений чем Эйпл за весь год......
Хлам!
Чот ни одного белого человека на представленных фоточках.
расизм падлы
Шах и мат
так это ше еврей
Звонок все ещё нельзя свернуть??
Пару версий как можно.
Огонь!
(Новое приложение «Дневник» — система будет предлагать персонализированные подсказки на основе фотографий, аудиозаписей музыки и другой информации для личных заметок. В Apple утверждают, что благодаря сквозному шифрованию у компании не будет доступа к содержимому «Дневника».)😂😂😂только долбаебы могут поверить в эту чушь!
Чему мы рады
На Андроиде для этого было бы достаточно обновить приложение Phone через Google Play, без революционных апдейтов мажорной версии OS
На iOS, думаю, тоже, но надо же сделать шоу. Иначе домохозяйки не проникнуться важностью инновации.
ждём 15й айфон
Нативный API для Pegasus сделали?