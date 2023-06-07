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Полина Лааксо

Twitter увеличил время на редактирование твитов с получаса до часа Статьи редакции

Функция по-прежнему доступна только платным подписчикам Blue.

  • Компания рассказала об этом в Twitter и внесла изменения в справочный раздел о подписке.
  • В 2021 году Twitter заявлял, что редактирование публикаций в сервисе не входит в список приоритетов компании. Уже в апреле 2022-го пообещал, что начнёт его тестировать, и в сентябре приступил к эксперименту.
  • В ноябре 2022 года источники Bloomberg рассказали, что соцсеть хочет сделать функцию бесплатной для всех, но к июню 2023 года этого так и не произошло.
  • Twitter перезапустил платную подписку Blue после прихода Илона Маска: она, помимо прочего, даёт синюю галочку, возможность писать длинные твиты, форматировать текст, отменять отправку публикаций, загружать видео в 1080p, настраивать панель навигации и устанавливать кастомные иконки приложения. Она также сокращает количество отображаемой рекламы. Стоимость начинается от $7,99.
Источник: Cult for Mac

#twitter #новость

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5 комментариев
Вадим Д.

Сколько времени даётся на отмену подписки Blue?

соцсеть хочет сделать функцию бесплатной для всех

Но быстро отмели этот бред.

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Hox
сокращает количество отображаемой рекламы

Если всё остальное ещё можно понять, то вот это вот - полный П. Либо реклама, либо - платная подписка. Собирать с пользователей деньги и показывать им рекламу - совсем жлобство.

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Alex Shevchenko

Если нищеброд, значит следи за словами 😏

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Петр Калита

Привилегии платной подписки. Пейджеры скоро вернутся)

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Alexey Fedorov

Твиттер — лучшая соцсеть в мире. Не забывайте об этом.

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5 комментариев
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