Twitter увеличил время на редактирование твитов с получаса до часа Статьи редакции
Функция по-прежнему доступна только платным подписчикам Blue.
- Компания рассказала об этом в Twitter и внесла изменения в справочный раздел о подписке.
- В 2021 году Twitter заявлял, что редактирование публикаций в сервисе не входит в список приоритетов компании. Уже в апреле 2022-го пообещал, что начнёт его тестировать, и в сентябре приступил к эксперименту.
- В ноябре 2022 года источники Bloomberg рассказали, что соцсеть хочет сделать функцию бесплатной для всех, но к июню 2023 года этого так и не произошло.
- Twitter перезапустил платную подписку Blue после прихода Илона Маска: она, помимо прочего, даёт синюю галочку, возможность писать длинные твиты, форматировать текст, отменять отправку публикаций, загружать видео в 1080p, настраивать панель навигации и устанавливать кастомные иконки приложения. Она также сокращает количество отображаемой рекламы. Стоимость начинается от $7,99.
248 просмотров
Сколько времени даётся на отмену подписки Blue?соцсеть хочет сделать функцию бесплатной для всех
Но быстро отмели этот бред.
Если всё остальное ещё можно понять, то вот это вот - полный П. Либо реклама, либо - платная подписка. Собирать с пользователей деньги и показывать им рекламу - совсем жлобство.
Если нищеброд, значит следи за словами 😏
Привилегии платной подписки. Пейджеры скоро вернутся)
Твиттер — лучшая соцсеть в мире. Не забывайте об этом.