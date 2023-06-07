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Артур Томилко

RuStore запустил монетизацию для самозанятых разработчиков Статьи редакции

Условия её использования такие же, как и для юридических лиц.

  • Российский магазин приложений для Android открыл платёжные инструменты для разработчиков, которые имеют статус самозанятых. Они могут зарабатывать на продаже приложений или встроенных покупках, рассказали в пресс-службе VK (оператор RuStore).
  • Чтобы подключить монетизацию, нужно перейти в соотвествующий раздел в консоли разработчика и пройти проверку. Система автоматически установит наличие статуса самозанятого. Если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может внести необходимые данные прямо в личном кабинете.
  • Выплаты происходят через сервис «VK Pay самозанятые». Деньги поступают на карту, привязанную к аккаунту разработчика. Минимальный порог для вывода — 5000 рублей.
  • Условия монетизации одинаковы для юридических лиц и самозанятых, отмечают в компании. С июня 2022 года в RuStore действует программа поддержки разработчиков: комиссия с пользовательских платежей составляет от 0,9% до 3,35% (в зависимости от способа оплаты) на оборот до 1 млн рублей с каждого продукта. Комиссия на оборот свыше 1 млн рублей — 15%, а для продуктов в категории «Медиа» — 10%.

#новость #rustore

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Вадим Д.

Хорошее дело.

А много ли разрабы заработали в русторе уже?

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Тарас Перещук

Надо начинать

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