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Полина Лааксо

Пользователь хотел скачать Chrome через браузер Edge — бот Bing сгенерировал ответ, будто его спрашивали не об этом Статьи редакции

Вместо того чтобы дать ссылку на скачивание, Bing рассказал, что умеет сам.

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  • О необычном поведении Bing рассказал старший редактор The Verge Шон Холлистер. Он хотел установить Google Chrome на новый компьютер с операционной системой Windows 11 и ввёл "Сhrome" в поисковую строку браузера Edge.
  • В выдаче Edge Холлистер увидел окно чат-бота — тот искал информацию по запросу «Новостные статьи о функциях Bing». Однако сам автор об этом не просил.
Так выглядел запрос в окне бота
  • Завершив поиск статей, Bing выдал справочную сводку о собственных навыках, которая заняла большую часть экрана. Холлистер попробовал повторить шаги ещё несколько раз и каждый раз получал один и тот же ответ — слово в слово.
  • То же самое обнаружил ещё один сотрудник The Verge — он также хотел настроить браузер на новом ноутбуке. Ещё один их коллега попытался воспроизвести кейс на смартфоне, но не смог.
  • В Microsoft заявили, что «часто экспериментируют с новыми функциями и сценариями», но именно эту ситуацию не прокомментировали. После публикации в The Verge Холлистер уже не смог повторить кейс.
Столько места занимал ответ чат-бота
  • «Возможно, вы скажете, что в этом нет ничего такого, ведь я использую поисковый движок Microsoft через её же браузер на её собственной ОС. Зачем ей добровольно ссылаться на конкурента?» — пишет Холлистер. К тому же компания уже делала нечто похожее, когда на запрос о Google Chrome выдавала баннер «Microsoft советует использовать Edge». Но он как минимум занимал меньше места.
  • Основная проблема в том, что компания не уважает пользователя и его потребности, сама генерирует за него ложный запрос для бота и такими действиями «выставляет на посмешище собственные амбиции в сфере развития ИИ» — при том, что публично говорит о желании честно конкурировать с другими игроками, заключает автор.
Тот самый баннер с рекомендацией использовать Edge

#bing #чатботы

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1 комментарий
Вадим Д.

— Скачать хром
— Да ты погоди, смотри чего я умею!

Всё логично, нефиг качать хром, вот ответ ms на незаданный вопрос.

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