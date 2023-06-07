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Евгения Евсеева

Google научила Bard лучше справляться с запросами вроде «напиши “леденец” наоборот» и показывать код для этой задачи Статьи редакции

А данные из ответа можно перенести в «Google Таблицы», чтобы их там отредактировать.

  • Google улучшила работу чат-бота Bard — теперь он может точнее отвечать на вопросы, связанные с программированием, математическими и логическими задачами.
  • Чтобы научить чат-бота отвечать точнее, компания решила опираться не только на языковую модель, так как та больше подходит для прогнозирования ответов, а не расчётов. Вместо этого Bard генерирует фоновый код, затем выполняет его и показывает ответ. Как отмечает Google, точность чат-бота выросла на 30%.
  • Например, теперь он должен лучше справляться с запросами в духе «на какие множители можно разложить число 15683615», «рассчитай темпы роста моих сбережений» и «напиши слово “леденец” задом наперёд». Также Bard показывает, какой именно код он использовал, чтобы выдать ответ.
  • В апреле 2023 года Google научила Bard писать код по запросу, объяснять его фрагменты и исправлять ошибки в нём, а также писать функции для «Google Таблиц». Чат-бот поддерживает 20 языков программирования.
  • Также Bard может теперь перенести ответ на запрос в «Таблицы». Экспорт в Gmail и «Документы» добавили в мае.

#новость #google #bard

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10 комментариев
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 Слегка Придурковатый

- Бард, сыграй мне "Изгиб гитары жёлтой" наоборот.
- Кххх-хккхккхкк, брррр, жжжшшшшшшшшшшш... - (синий экран)

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fffggg gggfff

так раньше сотону пытались призвать.

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Слегка Придурковатый

И у них это получалось ещё до всех этих ваших гуглов и нейронок.

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Sergei Zotov

чятжпт (3.5) не справился

Конечно! Вот текст песни "Изгиб гитары жёлтой" наоборот:
левертоди мурезги И
ифордирг аротиг йаратигзи
дер'йог среттихсирп не мларог неф сикол
ыгенлэтсорп яворпсирт евишарк евиб ти
елнок-ситимирп ябордгиб анегатс тирог
отиварксиж невихсигорп ззурциб занет и
эмощарагс ессорп сиульясдориг гитары региз
а ноитсид нижборги яксиж виьб детимилпмоц
отилогорп ялпмед йоибмет ретнихсигер алив
ни йевид ззурциб иппурудсорп невихсигорп йортсим
ьтаригартсоид ми-и-и-инорволп, ми-и-и-инорволп,
ми-и-и-инорволп, ми-и-и-инорволп.
Надеюсь, вам понравится!
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Слегка Придурковатый

Канешно, не справился, но лучше оригинала.

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S.Capusta

Теперь уже не кажется, что у железок ничего не получится. Очень даже может получиться.

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Armen N.
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Невероятный Блондин

LOLLIPOP 🍭

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Сергей Федотов

Его заклинит, наверное, если попросить написать зеркальное слово наоборот.

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Sergei Zotov

напишет точно такое же слово, ему какая разница какое слово переворачивать-то?

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10 комментариев
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