Google научила Bard лучше справляться с запросами вроде «напиши “леденец” наоборот» и показывать код для этой задачи Статьи редакции
А данные из ответа можно перенести в «Google Таблицы», чтобы их там отредактировать.
- Google улучшила работу чат-бота Bard — теперь он может точнее отвечать на вопросы, связанные с программированием, математическими и логическими задачами.
- Чтобы научить чат-бота отвечать точнее, компания решила опираться не только на языковую модель, так как та больше подходит для прогнозирования ответов, а не расчётов. Вместо этого Bard генерирует фоновый код, затем выполняет его и показывает ответ. Как отмечает Google, точность чат-бота выросла на 30%.
- Например, теперь он должен лучше справляться с запросами в духе «на какие множители можно разложить число 15683615», «рассчитай темпы роста моих сбережений» и «напиши слово “леденец” задом наперёд». Также Bard показывает, какой именно код он использовал, чтобы выдать ответ.
- В апреле 2023 года Google научила Bard писать код по запросу, объяснять его фрагменты и исправлять ошибки в нём, а также писать функции для «Google Таблиц». Чат-бот поддерживает 20 языков программирования.
- Также Bard может теперь перенести ответ на запрос в «Таблицы». Экспорт в Gmail и «Документы» добавили в мае.
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- Бард, сыграй мне "Изгиб гитары жёлтой" наоборот.
- Кххх-хккхккхкк, брррр, жжжшшшшшшшшшшш... - (синий экран)
так раньше сотону пытались призвать.
И у них это получалось ещё до всех этих ваших гуглов и нейронок.
чятжпт (3.5) не справилсяКонечно! Вот текст песни "Изгиб гитары жёлтой" наоборот:
левертоди мурезги И
ифордирг аротиг йаратигзи
дер'йог среттихсирп не мларог неф сикол
ыгенлэтсорп яворпсирт евишарк евиб ти
елнок-ситимирп ябордгиб анегатс тирог
отиварксиж невихсигорп ззурциб занет и
эмощарагс ессорп сиульясдориг гитары региз
а ноитсид нижборги яксиж виьб детимилпмоц
отилогорп ялпмед йоибмет ретнихсигер алив
ни йевид ззурциб иппурудсорп невихсигорп йортсим
ьтаригартсоид ми-и-и-инорволп, ми-и-и-инорволп,
ми-и-и-инорволп, ми-и-и-инорволп.
Надеюсь, вам понравится!
Канешно, не справился, но лучше оригинала.
Теперь уже не кажется, что у железок ничего не получится. Очень даже может получиться.
LOLLIPOP 🍭
Его заклинит, наверное, если попросить написать зеркальное слово наоборот.
напишет точно такое же слово, ему какая разница какое слово переворачивать-то?