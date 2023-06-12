Сервисы
Полина Лааксо

Более 6000 сообществ в Reddit начали забастовку из-за платного API — они переводят сабреддиты в «приватный» режим Статьи редакции

У некоторых из них — миллионы подписчиков.

Скриншот от 15:09 мск из прямой трансляции, на которой следят за подключением сообществ к забастовке. Крупная цифра слева — количество текущих участников
  • 18 апреля 2023 года соцсеть объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к своему API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента.
  • В начале июня компания уточнила, что количество бесплатных запросов к API будет ограничено, а цены на платный доступ будут зависеть от общего числа этих запросов: например, 1000 штук обойдётся в $0,24. По оценке Reddit, это «менее $1 на пользователя в месяц». Эти изменения должны вступить в силу 1 июля.
  • Так, в новых условиях разработчик популярного iOS-клиента для Reddit под названием Apollo должен тратить примерно $20 млн в год, чтобы сервис работал. Для сравнения: хостингу Imgur за 50 млн запросов он платит $166, а соцсети должен будет отдавать $12 тысяч. На фоне этого 8 июня Apollo объявил о закрытии.
Reddit на примерах двух гипотетических сообществ показал, во сколько может обходиться платный доступ к API
  • Многие сообщества Reddit воспротивились изменениям, так как те, по их мнению, подрывают работу не только сторонних приложений, но ещё и модераторов, которые используют эти сервисы за неимением нативных инструментов в самом Reddit.
  • Они объявили, что 12 июня начнут протест и переведут сабреддиты в «приватный» режим. Это значит, что их контент будет виден только подписчикам, пишет The Verge. PC Gamer тем временем уточняет: некоторые группы в том числе запретят создавать новые публикации.
  • Сколько продлится забастовка — точно неизвестно. Одни сообщества собирались протестовать до 14 июня, другие хотели ограничиться 12 и 24 часами, а кто-то допускал бессрочные ограничения — в надежде, что это заставит компанию пересмотреть решение.
  • На момент публикации протест поддержало свыше 6500 сабреддитов. Среди крупных: r/funny (более 40 млн подписчиков), r/Aww, r/Music, r/science и r/Pics (у всех свыше 30 млн подписчиков), r/videos, r/sports, r/EarthPorn, r/LifeProTips и r/food (больше 20 млн), а также r/Apple, r/Samsung, r/iPhone, r/MildlyInteresting, r/pcgaming (несмотря на грядущую презентацию Xbox Extended Showcase), r/reactiongifs, r/china, r/PS5, r/france, r/publicfreakout, r/history, r/cats, r/skyrim, r/Minecraft и многие другие.
  • Статистику ведут на самом Reddit, а также на Twitch. По последним данным, участвовать собирались 7266 сабреддитов.
Соцсети
Полина Лааксо
Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё больше Статьи редакции

По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.

Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg

#новость #reddit

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34 комментария
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 Невероятный Блондин

Учитесь VC как надо бастовать.
ой, vc скатился, ой, пук-среньк

на пару дней перестали бы комменты оставлять, вот тогда бы они испугались голубчики

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умный человек
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Вася Пражкин

Ну можно не перестать, а писать просто: пук-среньк

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Ivan Cato

Достойный протест.

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VC головного мозга

Озон не в команде )

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Вася Пражкин

Вот психиатры будущего удивятся, когда будут изучать аудиторию прошлого.

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Юрий Б.

Можно про Озон чуть подробнее? Заинтересовало пук среньк

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VC головного мозга

Это ты рассказываешь пиплам, усиленно игнорирующим любой негатив и делающим вид, что войны нет )) Пук-среньк. Было бы иначе - жили бы сейчас как в Америке.

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Андрей Вечерний

Оо, оппозиция подъехала

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умный человек

6 000 000 это сильно

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Полина Лааксо
Автор

я сегодня чуня и не очень умный человек, простите

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умный человек
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Иван Серик
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Ivan Cato

Всегда радуют такие движухи. Когда массы объединяются вместе для борьбы, за что-то общее.

И в результате образуются неожиданные, но забавные союзы. Даже боюсь представить что таит в себе сабреддит с интригующим названием r/SweatyPalms

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conflux

SweatyPalms это про всякие экстремальные ситуации типа хождения на руках по канату над пропастью. Простите, что разочаровал.

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Zoringer

Да, помнится как отвязанные Реддиты напугали своими организованными набегами Wall Street и заставили всех вспомнить о компании GameStop))

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Wittgenstein

Вообще не парьтесь, сейчас Колян с Васяном запилять новый реддит с децентрализацией и блокчейном, все туда перейдут как с твиттера на мастодон. Ваще веб-три-ноль получится, я тебе говорю!

P.S. посоны, лень искать Жорика Вартанова из СевКавТв, просто представьте что это он говорит. Используйте фантазию, не все вам мидджоний юзать =)

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Чечёточник

Обколются своим мидджонием и ходют по виси, кладут свои каменты где ни попадя.

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Ivan Cato
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Чечёточник

Н-н-наркоманы! Лови их!

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Wittgenstein

Да ужос ваще, куда смотрит СанЭпидемСтанция?

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Киприан Лейн

Похоже, что ни разработчики реддита, ни его руководство, сами реддитом не пользуются, потому что интерфейс и юзабилити там на уровне гостевухи из начала нулевых. Выпил сторонних клиентов - однозначный выстрел себе в ногу.

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Froxy
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VC головного мозга

Вот так, строишь бизнес-стратегии, строишь, и тут тебе - хуяк! Забастовка. Да ёпта...

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Ware Wow

лол )))

отключить приватный режим крупняку.
а мелких пару тысяч просто забанить за саботаж площадки.

всегда удивляюсь, когда крупные проекты пролетариат тихонько начинает воспринимать общественным достоянием и качает права. и не просто качает права, но пытается разрушить организацию, нанести ей и клиентам ущерб.

если API должно быть бесплатно, то и контент этих реддитов очевидно тоже должен быть лишен авторского права, пусть reddit сделает полные копии протестующих, а оригиналы оставит в приватном режиме.

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Агент Моссада

так никто не говорит про бесплатно, говорят про адекватные ценники и здоровую коммуникацию
разработчика apollo сео реддита просто кинул, сказав, что никакие цены меняться не будут и поэтому он поставил у себя подписку именно такую, которая бы покрывала косты + на пиво. в итоге у него сейчас несколько сотен тысяч людей с подпиской, которые даже платят, в итоге пользуют продукт в убыток

а копии можешь делать бесконечно сколько угодно. очень много проку от этого будет на ugc площадке, где копии сабов будут стоять пустыми без контента)

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Ware Wow

а точно "адекватные" цены должен выставлять Вася?
API может вообще не быть.

пираты уже десятки лет рассказывают тоже про адекватные цены, потом про удобство интерфейса и прочее прочее.

а копии можешь делать бесконечно сколько угодно

как минимум SEO траф можно завернуть.
просто они пытаются распоряжаться чужой собственностью, вот мне и кажется, что справедливо будет распоряжаться их собственностью. просто это очень грубо, реддит на это не пойдет, хотя мог бы. по крайней мере надеюсь их хотя бы пессимизируют во внутреннем поиске.

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Агент Моссада

ну если ты не покрываешь запрос аудитории и есть десятки сервисов с альтернативными приложениями, тулами для модерации сабов и прочее, то, видимо, что-то не так у тебя. и можно было бы не вставлять людям палки в колеса, которые пытаются делать доработки в продукт ради его улучшения

момент с плохой коммуникацией и ложью это никак не отменяет

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Domorost

Сегодня и на Пикабу забастовка… видимо маркетологи открыли новый хайп трейн https://domorost.ru/post/milord-lyudi-umneyut--ploshchadki-protiv_6486e6fb2e41b13f5cb05569

Милорд, люди умнеют - площадки против…
На Пикабу сейчас проходит бунт. Мы накручиваем друг другу посты, поскольку площадка совсем охамела…
domorost.ru
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Андрей Землянский

Помню как 13 лет назад был великий протест: "Дуров, верни стену! Давайте не будем заходить Вконтакте три дня, пусть разрабы увидят, что мы серьёзно настроены!"
Стену в результате вернули, даже лучше стало, но спустя нескольких лет микроблога. Посмотрим, чем закончится история с api на reddit

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debil
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Donna Bauer

все за деньги ,скоро ничего бесплатного не будет

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Станислав
Они объявили, что 12 июня начнут протест и переведут сабреддиты в «приватный» режим. Это значит, что их контент будет виден только подписчикам

Классный вариант себе подписчиков накрутить.

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Станислав

Я так понял для простых людей апи бесплатное осталось. Если кому охота мир улучшить пишите JS приложения для браузера которые будут через апи простых людей работать.

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34 комментария
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