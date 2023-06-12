Более 6000 сообществ в Reddit начали забастовку из-за платного API — они переводят сабреддиты в «приватный» режим Статьи редакции
У некоторых из них — миллионы подписчиков.
- 18 апреля 2023 года соцсеть объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к своему API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента.
- В начале июня компания уточнила, что количество бесплатных запросов к API будет ограничено, а цены на платный доступ будут зависеть от общего числа этих запросов: например, 1000 штук обойдётся в $0,24. По оценке Reddit, это «менее $1 на пользователя в месяц». Эти изменения должны вступить в силу 1 июля.
- Так, в новых условиях разработчик популярного iOS-клиента для Reddit под названием Apollo должен тратить примерно $20 млн в год, чтобы сервис работал. Для сравнения: хостингу Imgur за 50 млн запросов он платит $166, а соцсети должен будет отдавать $12 тысяч. На фоне этого 8 июня Apollo объявил о закрытии.
- Многие сообщества Reddit воспротивились изменениям, так как те, по их мнению, подрывают работу не только сторонних приложений, но ещё и модераторов, которые используют эти сервисы за неимением нативных инструментов в самом Reddit.
- Они объявили, что 12 июня начнут протест и переведут сабреддиты в «приватный» режим. Это значит, что их контент будет виден только подписчикам, пишет The Verge. PC Gamer тем временем уточняет: некоторые группы в том числе запретят создавать новые публикации.
- Сколько продлится забастовка — точно неизвестно. Одни сообщества собирались протестовать до 14 июня, другие хотели ограничиться 12 и 24 часами, а кто-то допускал бессрочные ограничения — в надежде, что это заставит компанию пересмотреть решение.
- На момент публикации протест поддержало свыше 6500 сабреддитов. Среди крупных: r/funny (более 40 млн подписчиков), r/Aww, r/Music, r/science и r/Pics (у всех свыше 30 млн подписчиков), r/videos, r/sports, r/EarthPorn, r/LifeProTips и r/food (больше 20 млн), а также r/Apple, r/Samsung, r/iPhone, r/MildlyInteresting, r/pcgaming (несмотря на грядущую презентацию Xbox Extended Showcase), r/reactiongifs, r/china, r/PS5, r/france, r/publicfreakout, r/history, r/cats, r/skyrim, r/Minecraft и многие другие.
- Статистику ведут на самом Reddit, а также на Twitch. По последним данным, участвовать собирались 7266 сабреддитов.
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Учитесь VC как надо бастовать.
ой, vc скатился, ой, пук-среньк
на пару дней перестали бы комменты оставлять, вот тогда бы они испугались голубчики
Ну можно не перестать, а писать просто: пук-среньк
Достойный протест.
Озон не в команде )
Вот психиатры будущего удивятся, когда будут изучать аудиторию прошлого.
Можно про Озон чуть подробнее? Заинтересовало пук среньк
Это ты рассказываешь пиплам, усиленно игнорирующим любой негатив и делающим вид, что войны нет )) Пук-среньк. Было бы иначе - жили бы сейчас как в Америке.
Оо, оппозиция подъехала
6 000 000 это сильно
я сегодня чуня и не очень умный человек, простите
Всегда радуют такие движухи. Когда массы объединяются вместе для борьбы, за что-то общее.
И в результате образуются неожиданные, но забавные союзы. Даже боюсь представить что таит в себе сабреддит с интригующим названием r/SweatyPalms
SweatyPalms это про всякие экстремальные ситуации типа хождения на руках по канату над пропастью. Простите, что разочаровал.
Да, помнится как отвязанные Реддиты напугали своими организованными набегами Wall Street и заставили всех вспомнить о компании GameStop))
Вообще не парьтесь, сейчас Колян с Васяном запилять новый реддит с децентрализацией и блокчейном, все туда перейдут как с твиттера на мастодон. Ваще веб-три-ноль получится, я тебе говорю!
P.S. посоны, лень искать Жорика Вартанова из СевКавТв, просто представьте что это он говорит. Используйте фантазию, не все вам мидджоний юзать =)
Обколются своим мидджонием и ходют по виси, кладут свои каменты где ни попадя.
Н-н-наркоманы! Лови их!
Да ужос ваще, куда смотрит СанЭпидемСтанция?
Похоже, что ни разработчики реддита, ни его руководство, сами реддитом не пользуются, потому что интерфейс и юзабилити там на уровне гостевухи из начала нулевых. Выпил сторонних клиентов - однозначный выстрел себе в ногу.
Вот так, строишь бизнес-стратегии, строишь, и тут тебе - хуяк! Забастовка. Да ёпта...
лол )))
отключить приватный режим крупняку.
а мелких пару тысяч просто забанить за саботаж площадки.
всегда удивляюсь, когда крупные проекты пролетариат тихонько начинает воспринимать общественным достоянием и качает права. и не просто качает права, но пытается разрушить организацию, нанести ей и клиентам ущерб.
если API должно быть бесплатно, то и контент этих реддитов очевидно тоже должен быть лишен авторского права, пусть reddit сделает полные копии протестующих, а оригиналы оставит в приватном режиме.
так никто не говорит про бесплатно, говорят про адекватные ценники и здоровую коммуникацию
разработчика apollo сео реддита просто кинул, сказав, что никакие цены меняться не будут и поэтому он поставил у себя подписку именно такую, которая бы покрывала косты + на пиво. в итоге у него сейчас несколько сотен тысяч людей с подпиской, которые даже платят, в итоге пользуют продукт в убыток
а копии можешь делать бесконечно сколько угодно. очень много проку от этого будет на ugc площадке, где копии сабов будут стоять пустыми без контента)
а точно "адекватные" цены должен выставлять Вася?
API может вообще не быть.
пираты уже десятки лет рассказывают тоже про адекватные цены, потом про удобство интерфейса и прочее прочее.а копии можешь делать бесконечно сколько угодно
как минимум SEO траф можно завернуть.
просто они пытаются распоряжаться чужой собственностью, вот мне и кажется, что справедливо будет распоряжаться их собственностью. просто это очень грубо, реддит на это не пойдет, хотя мог бы. по крайней мере надеюсь их хотя бы пессимизируют во внутреннем поиске.
ну если ты не покрываешь запрос аудитории и есть десятки сервисов с альтернативными приложениями, тулами для модерации сабов и прочее, то, видимо, что-то не так у тебя. и можно было бы не вставлять людям палки в колеса, которые пытаются делать доработки в продукт ради его улучшения
момент с плохой коммуникацией и ложью это никак не отменяет
Сегодня и на Пикабу забастовка… видимо маркетологи открыли новый хайп трейн https://domorost.ru/post/milord-lyudi-umneyut--ploshchadki-protiv_6486e6fb2e41b13f5cb05569
Помню как 13 лет назад был великий протест: "Дуров, верни стену! Давайте не будем заходить Вконтакте три дня, пусть разрабы увидят, что мы серьёзно настроены!"
Стену в результате вернули, даже лучше стало, но спустя нескольких лет микроблога. Посмотрим, чем закончится история с api на reddit
все за деньги ,скоро ничего бесплатного не будет
Классный вариант себе подписчиков накрутить.
Я так понял для простых людей апи бесплатное осталось. Если кому охота мир улучшить пишите JS приложения для браузера которые будут через апи простых людей работать.