{"id":13981,"url":"\/distributions\/13981\/click?bit=1&hash=b72e87e1997284722359fcf38536ec98bc51731f43b90936b1984efe227e2a56","title":"\u0412\u0430\u0448 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430","buttonText":"\u0427\u0442\u043e?","imageUuid":"e9b92e97-32c5-5198-a528-3e31f67277a7"}
Сервисы
Полина Лааксо

Meta* выпустила генератор музыки по текстовому описанию с открытым кодом Статьи редакции

Он называется MusicGen. Протестировать демоверсию можно на хостинге Hugging Face.

448 просмотров
  • Один из инженеров-разработчиков Meta* рассказал об этом в Twitter 9 июня 2023 года. СМИ, среди которых TechCrunch, Engadget, Gizmodo и Mashable, обратили внимание на релиз 12 июня.
  • Нейросеть обучали на 20 тысячах часов музыки — это 10 тысяч лицензированных песен, а также 390 тысяч инструментальных композиций из медиабиблиотек ShutterStock и Pond5. Она может генерировать фрагменты как по описанию, так и с учётом звучания уже существующих песен.
  • Репозиторий доступен на GitHub. Код, который использовали для обучения, выложат позже. Пока там размещены только предобученные модели, которые можно запустить на процессорах с GPU на 16 ГБ памяти. Их четыре штуки: с 300 млн, 1,5 млрд и 3,3 млрд параметров для генерации по описанию и модель с 1,5 млрд параметров, которая, помимо текста, умеет учитывать ещё и конкретную мелодию.
  • Meta* не первая, кто создаёт подобные нейросети: OpenAI представила модель Jukebox в 2020 году, а у Google есть нейросеть для генерации мелодий на основе звуковых подсказок AudioML и ИИ-модель MusicLM, подобная MusicGen.
  • Редактор TechCrunch признал, что продукт Meta*, возможно, «даже немного лучше» нейросети от Google. Преимущества MusicGen отметило также издание The Decoder. Ниже — два примера для сравнения.

Запрос “jazzy elevator music” («джазовая музыка для поездки в лифте»)

Запрос “Lo-fi slow BPM electro chill with organic samples” («"чилл"-электроника, Lo-Fi с низкой частотой ударов в минуту и семплами органа»)

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Аккаунт разморожен

Скажите, а вот эти "экстремисты" - те кто соцсетку менеджит или те кто войны развязывает?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

У нас даыно такие есть. Фабрики всякие моргеншприцы.

Ответить
Развернуть ветку
Gera

Экскремисты трекляты, и музыка ихняя экскремистская

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
null