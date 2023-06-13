Slack с 28 июня уберёт в приложении поддержку русского языка Статьи редакции
Мессенджер добавил её в июне 2021 года.
- Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта 2022 года опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.
- 15 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера». 16 марта мессенджер рассказал об ограничениях для российских клиентов: некоторым отключили доступ из-за санкций, а пользователей с платными подписками перевели на бесплатный тариф — без блокировки.
- В феврале 2023 года пользователи из России пожаловались, что Slack начал предупреждать об удалении и бесплатных пространств — с 21 марта 2023-го.
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Ну теперь Слак точно – ВСЕ! Мой обзор становится только актуальнее день за днем)
https://youtu.be/qyvR2kIz_yY
Их борьба
Дураки. Они дискриминируют всех кто говорит и пишут на русском, а на русском не только говорят у России, ею говорят практически во всех странах СНГ и во многих других странах где люди живут и общаются на русском языке.
По моему слак не поддерживает ещё кучу языков, например киргизский, армянский, афганский и тд. Получается, что слак всех дискриминирует?
А ещё госуслуги не поддерживают другие языки, тоже дискриминация?
Все русскоговорящие, не проживающие в России:
Ну ведь они тоже получается связаны с Россией. Запрещенный язык теперь.
Кстати об ИТ решениях, что сейчас рос фирмы используют взамен облаков AWS/GCP/Azure? Они все вроде больше не работают с рос юр лицами, а AWS вообще вроде блочит, если выходишь в аккаунт с территории РФ.
Ну и зря. На самом деле они проделали отличную работу по локализации.
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пф, слег от ссылки в коментах
Григорий, если не трудно, почините уже утечки памяти в приложении. Периодически необходимо закрывать приложение, так как сообщения перестают приходить...
А вы не думаете что у вас название тормозит привлечение новых клиентов?
вроде CRM раньше делали ?
О, там оказывается был русский язык все это время, прикольно
Тоже удивился. И так и не понял, зачем.
Жители русскоязычных стран, не участвующих в военном конфликте: 🗿
Slack: мы остановили путина, stonks
Кириллицу отменяйте уже, хуле мелочиться.
Чтобы что? Какой смысл в этом?
Чтобы все видели, какие они прогрессивные.
Чтобы не тратить ресурсы на лишнюю поддержку.
А как там с чеченским языком?
х1уъа а дича а
Ну и нахрена они это делают?
В чем вообще логика реально?
Если в уходе из РФ ну можно было при желании промямлить аргументируя, то убирать уже имеющийся язык вообще - ну реально на какую-то нелюбовь ко всему русскому похоже.
Ну Слак теперь - это часть крупной компании Salesforce с кучей своих тараканов. Возможно, один из тысяч их менеджеров перечитал украинских телеграм-каналов/твиттерских и мозг(или что там осталось) подсказал такое вот решение. Короче, понять и простить недалеких.
Ну вот смотри, завтра выкатывают новую фичу, есть им смысл добавлять "русскую локаль" этой фичи, если они ушли с рынка РФ? Тратить ресурсы на тестирование, отлов багов?
О, меньше русских в Slack — меньше всего русского в Slack. Как это по-слакски.
Скоро попытаются запретить русским произносить «Slack»?
Шлак?
Вяло как-то, я бы даже сказал Slack.
Как говорится, "Фак ю спилберг"
Я, использующий Slack почти 10 лет: «погодите, там был русский язык?»
Комментарий удален модератором
- твой Slack кусается?
- нет, он делает больно иначе.
Пришло время учить английский язык
Плохие новости. Как ни крути, значительная часть бизнеса в снг ведёт делопроизводство на русском языке.
Заметил, что нетфиклс перестал переводить контент на русский, в лучшем случае субтитры можно выбрать.
Игры тоже лишаются русского. Киберпанк ДЛС будет только с субтитрами, новые звездные войны вообще без русского, как и новый Старфилд.
Коммент мой подтерли. Качественный сайт.
Что это такое вообще? Что за слэк, а драки нет? Не было его сто лет, и пусть еще столько же не будет.
Как-то я пропустил, что русский язык вообще в слаке был
Кстати этого не видел в новостях, но они также выпилили расширения которые им "показались" (такая формулировка) связанными с РФ разработчиками, в том числе тем кто не проживает в РФ.
Это просто смешно. Причем тут российское правительство и русский язык. Тупость.
Все эти мессенджеры отличный источник слива информации. Все они находятся под контролем спецслужб. Особенно корпоративные мессенджеры. Даже если те могут работать в локальном режиме.
Так что больше новостей для западных спецслужб.
Не понимаю смысла "Пользователи смогут и дальше общаться на выбранном ими языке" - локализация отключена для новых пользователей или что?