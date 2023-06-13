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Евгения Евсеева

Slack с 28 июня уберёт в приложении поддержку русского языка Статьи редакции

Мессенджер добавил её в июне 2021 года.

  • Пользователи смогут и дальше общаться на выбранном ими языке или перевести интерфейс Slack в его браузерной версии при помощи переводчика, объявила компания.
  • Поддержку русского языка уберут с 28 июня 2023 года. Появилась она в мессенджере с 30 июня 2021 года.
  • Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта 2022 года опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.
  • 15 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера». 16 марта мессенджер рассказал об ограничениях для российских клиентов: некоторым отключили доступ из-за санкций, а пользователей с платными подписками перевели на бесплатный тариф — без блокировки.
  • В феврале 2023 года пользователи из России пожаловались, что Slack начал предупреждать об удалении и бесплатных пространств — с 21 марта 2023-го.

#новость #slack

2387 просмотров
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76 комментариев
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 Дмитрий Беговатов

Ну теперь Слак точно – ВСЕ! Мой обзор становится только актуальнее день за днем)

https://youtu.be/qyvR2kIz_yY

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11 комментариев
Максим Неплох

Их борьба

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Aziz Muhomediev

Дураки. Они дискриминируют всех кто говорит и пишут на русском, а на русском не только говорят у России, ею говорят практически во всех странах СНГ и во многих других странах где люди живут и общаются на русском языке.

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Александр Озерцов

По моему слак не поддерживает ещё кучу языков, например киргизский, армянский, афганский и тд. Получается, что слак всех дискриминирует?
А ещё госуслуги не поддерживают другие языки, тоже дискриминация?

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3 комментария
Тот самый партизан

Все русскоговорящие, не проживающие в России:

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Erofeev

Ну ведь они тоже получается связаны с Россией. Запрещенный язык теперь.

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2 комментария
Let that sink in

Кстати об ИТ решениях, что сейчас рос фирмы используют взамен облаков AWS/GCP/Azure? Они все вроде больше не работают с рос юр лицами, а AWS вообще вроде блочит, если выходишь в аккаунт с территории РФ.

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5 комментариев
Grigorii Liubachev

Ну и зря. На самом деле они проделали отличную работу по локализации.

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Мы делаем мессенджер для современных команд с тредами, звонками, тёмной темой и поддержкой русского языка

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hakhagmon

пф, слег от ссылки в коментах

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4 комментария
Александр Озерцов

Григорий, если не трудно, почините уже утечки памяти в приложении. Периодически необходимо закрывать приложение, так как сообщения перестают приходить...

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1 комментарий
SS

А вы не думаете что у вас название тормозит привлечение новых клиентов?

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1 комментарий
Eugeniy Yucca

вроде CRM раньше делали ?

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1 комментарий
Толстой

О, там оказывается был русский язык все это время, прикольно

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Император Нолимоций

Тоже удивился. И так и не понял, зачем.

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Дима Анонимный

Жители русскоязычных стран, не участвующих в военном конфликте: 🗿
Slack: мы остановили путина, stonks

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Слегка Придурковатый

Кириллицу отменяйте уже, хуле мелочиться.

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Kirill

Чтобы что? Какой смысл в этом?

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Слегка Придурковатый

Чтобы все видели, какие они прогрессивные.

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Александр Озерцов

Чтобы не тратить ресурсы на лишнюю поддержку.

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1 комментарий
Хозяин

А как там с чеченским языком?

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Роман

х1уъа а дича а

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ilia

Ну и нахрена они это делают?

В чем вообще логика реально?

Если в уходе из РФ ну можно было при желании промямлить аргументируя, то убирать уже имеющийся язык вообще - ну реально на какую-то нелюбовь ко всему русскому похоже.

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Вася Пражкин
Ну и нахрена они это делают?

Ну Слак теперь - это часть крупной компании Salesforce с кучей своих тараканов. Возможно, один из тысяч их менеджеров перечитал украинских телеграм-каналов/твиттерских и мозг(или что там осталось) подсказал такое вот решение. Короче, понять и простить недалеких.

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1 комментарий
Александр Озерцов

Ну вот смотри, завтра выкатывают новую фичу, есть им смысл добавлять "русскую локаль" этой фичи, если они ушли с рынка РФ? Тратить ресурсы на тестирование, отлов багов?

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2 комментария
Вадим Д.

О, меньше русских в Slack — меньше всего русского в Slack. Как это по-слакски.

Скоро попытаются запретить русским произносить «Slack»?

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Makar

Шлак?

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Вяло как-то, я бы даже сказал Slack.

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1 комментарий
Вася Пражкин

Как говорится, "Фак ю спилберг"

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Denis Bystruev
Slack с 28 июня уберёт в приложении поддержку русского языка

Я, использующий Slack почти 10 лет: «погодите, там был русский язык?»

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Афро Латино Европеец

- твой Slack кусается?
- нет, он делает больно иначе.

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Donna Bauer

Пришло время учить английский язык

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Чингиз

Плохие новости. Как ни крути, значительная часть бизнеса в снг ведёт делопроизводство на русском языке.
Заметил, что нетфиклс перестал переводить контент на русский, в лучшем случае субтитры можно выбрать.

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Гер Шмитт

Игры тоже лишаются русского. Киберпанк ДЛС будет только с субтитрами, новые звездные войны вообще без русского, как и новый Старфилд.

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2 комментария
Энтони Лавджой

Коммент мой подтерли. Качественный сайт.

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Сергей Федотов

Что это такое вообще? Что за слэк, а драки нет? Не было его сто лет, и пусть еще столько же не будет.

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Semen

Как-то я пропустил, что русский язык вообще в слаке был

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Dee

Кстати этого не видел в новостях, но они также выпилили расширения которые им "показались" (такая формулировка) связанными с РФ разработчиками, в том числе тем кто не проживает в РФ.

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vobla

Это просто смешно. Причем тут российское правительство и русский язык. Тупость.

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Сергей Федотов

Все эти мессенджеры отличный источник слива информации. Все они находятся под контролем спецслужб. Особенно корпоративные мессенджеры. Даже если те могут работать в локальном режиме.
Так что больше новостей для западных спецслужб.

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Д Хб

Не понимаю смысла "Пользователи смогут и дальше общаться на выбранном ими языке" - локализация отключена для новых пользователей или что?

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76 комментариев
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