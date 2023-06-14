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Полина Лааксо

«Тинькофф» открыл доступ к внутренней платформе для мониторинга и анализа работы ИТ-систем Sage Статьи редакции

Первым клиентом стала Национальная система платёжных карт.

  • Sage позволяет обрабатывать данные из любых ИТ-систем, чтобы потом использовать их для операционной и бизнес-аналитики, контроля работы приложений и клиентских сервисов, а также в целях информационной безопасности, рассказала компания.
  • Платформа поддерживает до 150 ТБ логов в сутки и 3 ГБ логов в секунду на пике и может обрабатывать 13,7 млн уникальных временных рядов каждые 30 секунд, визуализируя эти данные в виде дашбордов — с их помощью получится отслеживать работоспособность программ и сбои.
  • В случае проблем в инфраструктуре система пошлёт оповещения через нужный канал или сразу несколько и покажет, кто из пользователей столкнулся с ошибкой. При желании можно будет объединить логи из разных источников, чтобы «выстроить цепочку событий».
  • В Sage доступна поддержка математических функций и подключение справочников. Есть интеграция с Active Directory, чтобы быстро менять логины, пароли и персональные данные, а также с системой визуализации данных Grafana через плагин.
  • Продукт ориентирован на SRE- и DevOps-инженеров, разработчиков приложений и владельцев бизнес-процессов. Оставить заявку на подключение можно на сайте. В будущем выпустят бесплатную community-версию для небольших инфраструктур.
  • В «Тинькофф» Sage работает с 2019 года. Компания выводит платформу на рынок «в рамках стратегии развития технологического суверенитета страны».
Краткая демопрезентация продукта

#новость #тинькофф

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 Вадим Д.
позволяет обрабатывать данные из любых ИТ-систем, чтобы потом использовать их для

А вот тут начинается самое интересное (-:

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Oleg Nova

Че там под копотом? Тупо OpenSearch?

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Алексей Щербаков

Если пройти по ссылке, то там все есть же )

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Константин Федоров

Зачем я это читаю?

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Ruslan Mangushev

И вот я тот же вопрос себе задал. Нужно ли мне это, или что мне от этого...

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Слегка Придурковатый
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Mary Murray

скажите пожалуйста а эту систему Тинькоф написал? а если написал не он то почему деньги у него а не у того кто все это написал)

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Майский кот

Внутренняя разработка, которая продается как коробочное решение.

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Mary Murray

ну а кто написал то)

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