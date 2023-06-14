«Тинькофф» открыл доступ к внутренней платформе для мониторинга и анализа работы ИТ-систем Sage Статьи редакции
Первым клиентом стала Национальная система платёжных карт.
- Sage позволяет обрабатывать данные из любых ИТ-систем, чтобы потом использовать их для операционной и бизнес-аналитики, контроля работы приложений и клиентских сервисов, а также в целях информационной безопасности, рассказала компания.
- Платформа поддерживает до 150 ТБ логов в сутки и 3 ГБ логов в секунду на пике и может обрабатывать 13,7 млн уникальных временных рядов каждые 30 секунд, визуализируя эти данные в виде дашбордов — с их помощью получится отслеживать работоспособность программ и сбои.
- В случае проблем в инфраструктуре система пошлёт оповещения через нужный канал или сразу несколько и покажет, кто из пользователей столкнулся с ошибкой. При желании можно будет объединить логи из разных источников, чтобы «выстроить цепочку событий».
- В Sage доступна поддержка математических функций и подключение справочников. Есть интеграция с Active Directory, чтобы быстро менять логины, пароли и персональные данные, а также с системой визуализации данных Grafana через плагин.
- Продукт ориентирован на SRE- и DevOps-инженеров, разработчиков приложений и владельцев бизнес-процессов. Оставить заявку на подключение можно на сайте. В будущем выпустят бесплатную community-версию для небольших инфраструктур.
- В «Тинькофф» Sage работает с 2019 года. Компания выводит платформу на рынок «в рамках стратегии развития технологического суверенитета страны».
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А вот тут начинается самое интересное (-:
Че там под копотом? Тупо OpenSearch?
Если пройти по ссылке, то там все есть же )
Зачем я это читаю?
И вот я тот же вопрос себе задал. Нужно ли мне это, или что мне от этого...
скажите пожалуйста а эту систему Тинькоф написал? а если написал не он то почему деньги у него а не у того кто все это написал)
Внутренняя разработка, которая продается как коробочное решение.
ну а кто написал то)