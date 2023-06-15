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Полина Лааксо

Yandex Cloud добавила в SpeechKit нейросети, которые распознают и синтезируют речь на узбекском языке Статьи редакции

С их помощью можно создавать голосовых помощников и озвучивать тексты.

  • Нейросети для синтеза и распознавания узбекского работают с латинским алфавитом, который в Узбекистане используют более 20 лет, рассказала компания. Модели обучали на предзаписях голоса диктора, тысячах часов аудио и их расшифровках — с короткими и длинными фразами, именами, адресами, датами и числами.
  • Компания научила алгоритмы синтеза учитывать звуковые особенности некоторых букв: например, что «Х» в узбекском обозначает твёрдый звук [х], хотя в иностранных словах может произноситься как [кс].
  • Модели также умеют синтезировать речь не только из текста, но и из фонемной записи, если слова или имена собственные произносятся не по правилам. Для этого нужно указать в тексте фонемный разбор нужного слова с помощью специального синтаксиса.
  • Настроить модели можно через API. Их уже тестируют некоторые компании, среди них — ИТ-фирма Kolesa Group, Unistar Digital и Tomoru, а также ИИ-сервисы TargetAI и JustAI.

#новость #яндекс

1077 просмотров
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15 комментариев
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 Вадим Д.

Насчёт узбекского ничего не скажу, но вообще SpeechKit — одна из самых классных вещей в Cloud.
Развивайте, успеха!

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Слегка Придурковатый

Как по-узбекски будет "синхрофазотрон"?

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Kirill Sidorov

sinxrofazotron

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Слегка Придурковатый

Raxmat uka.

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Вадим Д.

Синхрофазотрон-ака.

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sunblade

Я не понял, это уже нейросеть внизу ответы про "синхрофазотрон" выдает? :)

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Alex Shevchenko

На vc уже давно подключили))

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sunblade

Наверно плагин какой-то прилетел с обновлением приложения VC.RU ;)

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Сергей Щербаков

Яндекс спич кит

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Кон Азимов

Yandex bashara ku…

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Nikita Selyanin

Технологии которые мы заслуживаем

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Тарас Перещук

понятно

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Норрин Радд

Кухельме - бухельме....

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EyesLaser

Раньше узбеки к нам ехали, теперь русские уезжают в узбекистан

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sunblade

Наверно едут язык изучать

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15 комментариев
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