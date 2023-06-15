Yandex Cloud добавила в SpeechKit нейросети, которые распознают и синтезируют речь на узбекском языке Статьи редакции
С их помощью можно создавать голосовых помощников и озвучивать тексты.
- Нейросети для синтеза и распознавания узбекского работают с латинским алфавитом, который в Узбекистане используют более 20 лет, рассказала компания. Модели обучали на предзаписях голоса диктора, тысячах часов аудио и их расшифровках — с короткими и длинными фразами, именами, адресами, датами и числами.
- Компания научила алгоритмы синтеза учитывать звуковые особенности некоторых букв: например, что «Х» в узбекском обозначает твёрдый звук [х], хотя в иностранных словах может произноситься как [кс].
- Модели также умеют синтезировать речь не только из текста, но и из фонемной записи, если слова или имена собственные произносятся не по правилам. Для этого нужно указать в тексте фонемный разбор нужного слова с помощью специального синтаксиса.
- Настроить модели можно через API. Их уже тестируют некоторые компании, среди них — ИТ-фирма Kolesa Group, Unistar Digital и Tomoru, а также ИИ-сервисы TargetAI и JustAI.
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Насчёт узбекского ничего не скажу, но вообще SpeechKit — одна из самых классных вещей в Cloud.
Развивайте, успеха!
Как по-узбекски будет "синхрофазотрон"?
sinxrofazotron
Raxmat uka.
Синхрофазотрон-ака.
Я не понял, это уже нейросеть внизу ответы про "синхрофазотрон" выдает? :)
На vc уже давно подключили))
Наверно плагин какой-то прилетел с обновлением приложения VC.RU ;)
Яндекс спич кит
Yandex bashara ku…
Технологии которые мы заслуживаем
понятно
Кухельме - бухельме....
Раньше узбеки к нам ехали, теперь русские уезжают в узбекистан
Наверно едут язык изучать