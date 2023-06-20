Стартап Airs Сергея Шалаева и Стаса Биченко запустил ИИ-сервис, который отвечает на входящие заявки и заключает сделки Статьи редакции
Первых клиентов нашли в Индии, Бразилии и Великобритании.
- Сооснователь сервиса рекомендаций контента Relap.io (в 2019 году его купила VK) Сергей Шалаев запустил проект со Стасом Биченко, бывшим директором по продукту бизнес-школы Eduson.
- Airs предлагает продукт для коммерческих директоров, основателей или руководителей команд роста. Это автономная система, которая может заменить менеджера по продажам. ИИ-сервис обрабатывает входящие заявки — например, отвечает клиентам, которые оставили номер телефона на сайте. Бот ведёт беседу, рассказывает о продукте, договаривается о цене и отправляет ссылку для оплаты.
Airs общается с клиентом голосом и текстом. Для голосового синтеза компания использует технологию, которая поддерживает разные акценты английского, португальский, хинди и другие языки. По словам основателей, ИИ-сервис сможет общаться «как реальный человек, а не робот».
- В мае 2023 года запустил первые пилотные проекты — в Индии, Бразилии и Великобритании. Названия компаний-клиентов не раскрывает, но говорит о результатах — ИИ-агент показал конверсию в два раза выше, чем у менеджеров по продажам, на более чем 100 лидах.
- Тарифы разные, в зависимости от рынков. Клиент платит за количество обработанных заявок. В стандартный пакет входит 400-500 лидов — примерно столько менеджер по рекламе обычно обрабатывает в месяц.
- Стартап начал работать в апреле 2023 года. В запуск Шалаев и Биченко вложили $150 тысяч. В июне 2023 года к проекту присоединился бывший вице-президент и технический директор VK Игорь Ермаков. Осенью планируют провести seed-раунд.
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Ну про «заключает сделки» всё же притянуто.
Надеюсь до холодных обзвонов они его не допустят? Хрен разберёшь сейчас кто тебе звонит: передовая нейронка или убитый работой менеджер.
Алло, вас не слышно... :)
"Вы правы, я электронный помощник совкомбанка"
У меня глаз начинает дергаться, когда слышу совкомбанк..
Так то шалаевские проекты всегда вызывали странное чувство, но....
В этом случае, по моему, впереди чистый успех.
Сколько мелких покупок совершаются с чатов/форм заявок? Миллионы
А сколько еще могли б заключатьсЯ, если б не менеджерские проебы?
Но все равно впечатления от новости грустные. Людей жалко наверное
А какие покупки совершаются с чатов и форм? Я вот ни про одну не знаю, просто...
Основатели, сооснователи, команды роста...все бывшие.
Все не понятно.
Почему первых клиентов нашли в Индии? Что им продали? Какая конверсия? Что за рынки. Короче ничего не понятно.
Позвонил недавно робот, созданный Tomorrow. Понравилось. Согласился на презентацию. Вот лично мне интересно и вероятно буду использовать.
//Стартап заключил первые сделки через два месяца после основания — в Индии, Бразилии и Великобритании
Эксперименты на тех, кого не жалко)
"отвечает на входящие заявки"
Ржу... я в последний раз звонил в какую-то компанию, лет так 10 назад
Вам не приходилось жить за пределами России)
Не везде технологии так развиты