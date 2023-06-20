Сервисы
Маша Цепелева

Стартап Airs Сергея Шалаева и Стаса Биченко запустил ИИ-сервис, который отвечает на входящие заявки и заключает сделки Статьи редакции

Первых клиентов нашли в Индии, Бразилии и Великобритании.

  • Сооснователь сервиса рекомендаций контента Relap.io (в 2019 году его купила VK) Сергей Шалаев запустил проект со Стасом Биченко, бывшим директором по продукту бизнес-школы Eduson.
  • Airs предлагает продукт для коммерческих директоров, основателей или руководителей команд роста. Это автономная система, которая может заменить менеджера по продажам. ИИ-сервис обрабатывает входящие заявки — например, отвечает клиентам, которые оставили номер телефона на сайте. Бот ведёт беседу, рассказывает о продукте, договаривается о цене и отправляет ссылку для оплаты.

Талантливый менеджер продаёт лучше других, даже когда процесс продаж заскриптован. Но для обычных людей работа в продажах — это стресс и выгорание. Бизнес постоянно тратит ресурсы на наём и обучение и теряет клиентов из-за того, что продажами занимаются новички.

Сергей Шалаев, сооснователь Airs

  • Airs общается с клиентом голосом и текстом. Для голосового синтеза компания использует технологию, которая поддерживает разные акценты английского, португальский, хинди и другие языки. По словам основателей, ИИ-сервис сможет общаться «как реальный человек, а не робот».

  • В мае 2023 года запустил первые пилотные проекты — в Индии, Бразилии и Великобритании. Названия компаний-клиентов не раскрывает, но говорит о результатах — ИИ-агент показал конверсию в два раза выше, чем у менеджеров по продажам, на более чем 100 лидах.
  • Тарифы разные, в зависимости от рынков. Клиент платит за количество обработанных заявок. В стандартный пакет входит 400-500 лидов — примерно столько менеджер по рекламе обычно обрабатывает в месяц.
  • Стартап начал работать в апреле 2023 года. В запуск Шалаев и Биченко вложили $150 тысяч. В июне 2023 года к проекту присоединился бывший вице-президент и технический директор VK Игорь Ермаков. Осенью планируют провести seed-раунд.

#новость #airs

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Ну про «заключает сделки» всё же притянуто.

Надеюсь до холодных обзвонов они его не допустят? Хрен разберёшь сейчас кто тебе звонит: передовая нейронка или убитый работой менеджер.

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Stas Sokolov

Алло, вас не слышно... :)

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ЧятЖПТ

"Вы правы, я электронный помощник совкомбанка"

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Maxim Demin

У меня глаз начинает дергаться, когда слышу совкомбанк..

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World is a Playground

Так то шалаевские проекты всегда вызывали странное чувство, но....

В этом случае, по моему, впереди чистый успех.

Сколько мелких покупок совершаются с чатов/форм заявок? Миллионы
А сколько еще могли б заключатьсЯ, если б не менеджерские проебы?

Но все равно впечатления от новости грустные. Людей жалко наверное

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Абвгде Ёж

А какие покупки совершаются с чатов и форм? Я вот ни про одну не знаю, просто...

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Сергей Федотов

Основатели, сооснователи, команды роста...все бывшие.
Все не понятно.
Почему первых клиентов нашли в Индии? Что им продали? Какая конверсия? Что за рынки. Короче ничего не понятно.

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Tibetskyh Lam

Позвонил недавно робот, созданный Tomorrow. Понравилось. Согласился на презентацию. Вот лично мне интересно и вероятно буду использовать.

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Михаил Стерлин

//Стартап заключил первые сделки через два месяца после основания — в Индии, Бразилии и Великобритании

Эксперименты на тех, кого не жалко)

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Поручик молчать

"отвечает на входящие заявки"
Ржу... я в последний раз звонил в какую-то компанию, лет так 10 назад

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vm

Вам не приходилось жить за пределами России)

Не везде технологии так развиты

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11 комментариев
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