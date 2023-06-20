Талантливый менеджер продаёт лучше других, даже когда процесс продаж заскриптован. Но для обычных людей работа в продажах — это стресс и выгорание. Бизнес постоянно тратит ресурсы на наём и обучение и теряет клиентов из-за того, что продажами занимаются новички.