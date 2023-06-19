Сервисы
Таня Боброва

VK запланировала выйти на рынок аудиокниг и добавить их в свой музыкальный сервис Статьи редакции

В 2022-м с рынка ушёл один из крупнейших игроков — шведский Storytel.

  • О планах VK «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных книжных издательств, два топ-менеджера сервисов цифровых книг и собеседник, близкий к руководству книжного холдинга.
  • По словам двух из них, в ближайшие месяцы VK добавит аудиокниги в «VK Музыку»: компания уже ведёт переговоры с издательствами.
  • Бизнес-модель, по которой будут монетизироваться аудиокниги, размер комиссии площадки на переговорах с издательствами пока не обсуждались, говорят источники. Средняя комиссия сервисов цифровых книг, по данным газеты, составляет 30-50%.
  • В VK подтвердили, что планируют добавить аудиокниги в «VK Музыку», но детали переговоров с издательствами не раскрыли.
  • По данным группы «Литрес», которые приводит издание, сегмент аудиокниг в 2022-м упал на 10% год к году — с 3,35 млрд рублей до 3 млрд рублей. Весь рынок цифровых книг не изменился и составил 11 млрд рублей. До этого рынок ежегодно рос более чем на 30%.
  • Один из основных факторов падения сегмента аудиокниг — уход из России в октябре 2022 года шведского сервиса Storytel, говорил совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Его аудитория не перераспределилась между другими сервисами. Другие причины — сложности с оплатой контента и рост пиратства.
  • Лидером рынка цифровых книг и сегмента аудиокниг в 2022 году стала «Литрес»: по собственной оценке, доля группы составила около 66%, в сегменте аудиокниг — около 90%. В конце 2022 года свой сервис цифровых книг «Строки» запустила МТС, а «Яндекс» добавил «Букмейт» как опцию в подписку «Плюс».
График «Ведомостей»

#новость #аудиокниги #книги #vk

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17 комментариев
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 debil
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Дмитрий Беговатов

Недавно в Vk Музыке сделали подкасты доступными для прослушивания без платной подписки, за что им спасибо)

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Федор Коновалов

Пользую букмей от Яндекс - 100 р / месЯц. Очень доволен.

Параллельно стоит ЛитРес.
Там нравились лекции по литературе Дмитрия Быкова.

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Dmitry K.

ЛитРес вообще прекрасен своим проектом ЛитРес.Библиотека - практически любую книгу можно слушать или читать бесплатно 14 дней, достаточно только один раз зарегистрироваться в своей городской библиотеке

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Сидор

Букмейт сильно уступает по наполнению Mybook И раньше, и сейчас.
НО! Букмейта есть книги которых нет у Mybook!

То есть если не нашел на Mybook, то есть ненулевая вероятнсоть найти в Букмейте.

Однако Mybook по цене 250 рублей в месяц Премиум выигрывает у Букмейта

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anastasia

А если учесть, что в 2022 за чтение книг в Яндекс.Музыке не нужно было доплачивать 100 рублей и они были включены в базовую подписку Плюса?) Довольны?

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Ivan Mart

Не чтение, а прослушивания. И там были лишь крохи книг.

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Дмитрий Долганов

Или дорогой друг заплати или слушай книгу с включенной подсветкой и нажимая на экран, чтобы телефон не ушел в фоновый режим и то 30 мин в день )

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Ivan Mart

Негодяи. Заставляют платить за продукт.

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Дмитрий Долганов

Да пусть пожалуйста берут любую плату , продукт бесполезен , полно тоже самое или лучше в бесплатном доступе ..

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Bames Jond

скачивайте по старинке с зайцев нет?

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Bames Jond

даже лучше? О как? Нано книги в нано формате?

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Роза Давидова

А что слушать-то будем? Колобка?

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Сидор

Ну пока книги (в т.ч. аудио) зарубежных авторов выходят у нас. Насколько этого запаса хватит - вот в чем вопрос

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Дмитрий Ткачев

Удобно. Главное, чтобы реклама всё впечатление не испортила

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Дмитрий Евсеев

Круто конечно, но что можно будет слушать кроме отечественных авторов

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Ivan Mart

Да примерно тоже самое, что и на ЛитРесе/Букмейте. Проблем вроде нет особых

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17 комментариев
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