Курьерский сервис от inDrive запланировал протестировать конную доставку товаров в Казахстане Статьи редакции
Чтобы возить товары в труднодоступные места.
- «inDrive.Курьеры» (сервис доставки товаров от inDrive) рассматривает возможность запустить в Казахстане конную доставку товаров, пишет Shopper's.
- Это может помочь малому и среднему бизнесу расширить зону доставки, считают в компании. Например, они смогут доставлять товары в труднодоступные места, что позволит увеличить аудиторию. Люди из этих регионов получат товары первой необходимости и прочие.
- В inDrive также считают, что подобная инициатива поможет поддержать местную экономику и поспособствует развитию регионов.
- Сначала компания проведёт исследование — насколько такую доставку вообще можно реализовать на практике. Если её запустят, она не заменит существующие способы привозить товары, а «дополнит их там, где необходимо».
- inDriver основан в Якутии в 2013 году. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го основатель Арсен Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
- В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
- inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. В мае 2023-го в App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды бывших сотрудников inDrive.
1533 просмотров
А что, оригинально. Заказываешь пиццу Папа Джонс на сайте, через мегабитный канал, расплачиваешься битком, вытащенным с Бинанса через левый сервак, и мрачный всадник на лихом скакуне доставляет её тебе прямо в степной шалаш. По навигатору.
"Один день из жизни дауншифтера"😁
Надо только внимательно следить за конем, а то доставка товаров может перерасти в доставку еды
Когда бензин по ~250тг, проще на коне работать 😂
Зачем изобретать велосипед, если есть конь?
Zoo защитники где вы?
А чо сразу защитники)) конная полиция в той же Англии прекрасно существует, чо нам то нельзя)
Вкусно и точка 😂
Интересно, а inDrive только сейчас до этого допер? Вообще в Казахстане это всегда было, лошадь отлично подходит для Казахстанских степей и не забывайте, что лошадь это эко-внедорожник, тягловая сила, молочная станция, мясокомбинат, поставщик нужных мелочей (вроде волос для струн), дилер одежды и мера исчисления богатства.
Баба с возу — кобыле легче ;)
Проще ножками в магазин прийти.
Это Казахстан. Степи. Там до ближайшего магазина иногда десятки километров.
я думаю эта служба только городах.
В городах - конная доставка? )))) Господя, откуда такие .... фантазии берутся.
А если я заказываю Бешпармак из конины, могу за доставку не платить?))
Только если целиком съедите, иначе утилизационный сбор платить придётся!
С копытами и гривой.
Главное, что бы не вместе с подковами)
Там еще и сбруя есть, если что.
В Якутии тоже можно на лошадях доставлять, так то.
На самокате доставку еды сделайте
Почем сено?
Каких "сотрудников" они из Якутии в Казахстан повезли, таксистов? Какой то бред голимый.
Айтишников, маркетологов они перевезли
Считаете, что кроме таксистов там никого нет?)