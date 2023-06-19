Сервисы
Евгения Евсеева

Курьерский сервис от inDrive запланировал протестировать конную доставку товаров в Казахстане Статьи редакции

Чтобы возить товары в труднодоступные места.

  • «inDrive.Курьеры» (сервис доставки товаров от inDrive) рассматривает возможность запустить в Казахстане конную доставку товаров, пишет Shopper's.
  • Это может помочь малому и среднему бизнесу расширить зону доставки, считают в компании. Например, они смогут доставлять товары в труднодоступные места, что позволит увеличить аудиторию. Люди из этих регионов получат товары первой необходимости и прочие.
  • В inDrive также считают, что подобная инициатива поможет поддержать местную экономику и поспособствует развитию регионов.
  • Сначала компания проведёт исследование — насколько такую доставку вообще можно реализовать на практике. Если её запустят, она не заменит существующие способы привозить товары, а «дополнит их там, где необходимо».
  • inDriver основан в Якутии в 2013 году. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го основатель Арсен Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
  • В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
  • inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. В мае 2023-го в App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды бывших сотрудников inDrive.

#новость #indrive

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26 комментариев
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 VC головного мозга

А что, оригинально. Заказываешь пиццу Папа Джонс на сайте, через мегабитный канал, расплачиваешься битком, вытащенным с Бинанса через левый сервак, и мрачный всадник на лихом скакуне доставляет её тебе прямо в степной шалаш. По навигатору.

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Alex Shevchenko

"Один день из жизни дауншифтера"😁

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Dima Alexeev

Надо только внимательно следить за конем, а то доставка товаров может перерасти в доставку еды

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Дмитрий Савенков

Когда бензин по ~250тг, проще на коне работать 😂

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Дима Котов

Зачем изобретать велосипед, если есть конь?

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Султан

Zoo защитники где вы?

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Alex Shevchenko

А чо сразу защитники)) конная полиция в той же Англии прекрасно существует, чо нам то нельзя)

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Магомедрасул Джанаев

Вкусно и точка 😂

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sunblade

Интересно, а inDrive только сейчас до этого допер? Вообще в Казахстане это всегда было, лошадь отлично подходит для Казахстанских степей и не забывайте, что лошадь это эко-внедорожник, тягловая сила, молочная станция, мясокомбинат, поставщик нужных мелочей (вроде волос для струн), дилер одежды и мера исчисления богатства.

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VC головного мозга
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sunblade

Баба с возу — кобыле легче ;)

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Светлана

Проще ножками в магазин прийти.

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VC головного мозга

Это Казахстан. Степи. Там до ближайшего магазина иногда десятки километров.

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Светлана

я думаю эта служба только городах.

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VC головного мозга

В городах - конная доставка? )))) Господя, откуда такие .... фантазии берутся.

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Сергей Мазур

А если я заказываю Бешпармак из конины, могу за доставку не платить?))

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Андрей Иванов

Только если целиком съедите, иначе утилизационный сбор платить придётся!

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VC головного мозга

С копытами и гривой.

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Андрей Иванов

Главное, что бы не вместе с подковами)

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VC головного мозга

Там еще и сбруя есть, если что.

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Ivan Boldyrev

В Якутии тоже можно на лошадях доставлять, так то.

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Алексей Никифоров

На самокате доставку еды сделайте

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Энтони Лавджой

Почем сено?

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Светлана

Каких "сотрудников" они из Якутии в Казахстан повезли, таксистов? Какой то бред голимый.

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Айдар

Айтишников, маркетологов они перевезли

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Vik

Считаете, что кроме таксистов там никого нет?)

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26 комментариев
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