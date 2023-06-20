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Евгения Евсеева

Сервис бронирования Ostrovok.ru и BestDoctor запустили бесплатные страховки при сдаче квартир и апартаментов Статьи редакции

Максимальная сумма компенсации — до 150 тысяч рублей.

  • Ostrovok.ru и BestDoctor запустили новый страховой продукт — теперь владельцы квартир и апартаментов могут оформить полис страхования, который покроет ущерб от механических повреждений имущества, отделки и оборудования в случае пожаров, затоплений, действий гостей и других ситуаций.
  • Полис предусматривает страхование имущества и гражданской ответственности. Он доступен всем, кто сдаёт квартиру через Ostrovok.ru. Услуга подключается бесплатно, предложение её оформить придёт владельцу квартиры по электронной почте. Страховка распространяется на все бронирования и действует весь период проживания гостей.
  • При наступлении страхового случая нужно прислать документы и фотографии происшествия электронным письмом в службу поддержки BestDoctor. Сообщить о нём нужно в течение суток с момента нанесения ущерба, либо с момента, когда владелец о нём узнал. Максимальная сумма компенсации — до 150 тысяч рублей.

Развитие инструментов для владельцев квартир и апартаментов входит в нашу долгосрочную стратегию. Спрос на эти категории стабильно высок — каждое пятое бронирование летом 2023 года туристы совершают именно в таких объектах. За сезон число гостей, остановившихся в апартаментах, может исчисляться сотнями — туристы часто выбирают этот тип размещения в поездках с семьей или большой компанией.

В таком режиме недвижимость постоянно подвергается риску, поэтому нам было важно дать её владельцам нужные инструменты, с которыми их работа будет более защищённой и безопасной. К нашей платформе сейчас подключено свыше 30 тысяч квартир и апартаментов в России — оформив страхование, их владельцы смогут значительно снизить издержки и сделать свой бизнес более эффективным.

Арина Актемирова, руководитель отдела по работе с прямым инвентарем Ostrovok.ru

#новость #ostrovok #островок

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Хорошее дело — страхование имущества арендодателей, но когда слышу про что-то бесплатное:

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Maxim Demin

Будет жирный подводный камень в этом «бесплатно»)

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А причем в этой истории BestDoctor? Не здоровье же страхуется.

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Roman Blinov

Страховка от Бестиншур, родственная Бестдоктор структура

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Маркетолог

ну когда по основной медчасти не выходят на kpi, то надо чем то крыть)) так и до автосервисов могут дойти

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Pavel Zamorev

BestDoctor - ДМС (с их сайта).
Страховка недвижимости (с сайта островка).
– Больше на опечатку в названии и тексте похоже.

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Mary Murray

бесплатные потому что ничего не гарантируют?

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Ника

Вроде как слышала, что у слова «бесплатно» другое значение

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