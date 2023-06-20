Развитие инструментов для владельцев квартир и апартаментов входит в нашу долгосрочную стратегию. Спрос на эти категории стабильно высок — каждое пятое бронирование летом 2023 года туристы совершают именно в таких объектах. За сезон число гостей, остановившихся в апартаментах, может исчисляться сотнями — туристы часто выбирают этот тип размещения в поездках с семьей или большой компанией.

В таком режиме недвижимость постоянно подвергается риску, поэтому нам было важно дать её владельцам нужные инструменты, с которыми их работа будет более защищённой и безопасной. К нашей платформе сейчас подключено свыше 30 тысяч квартир и апартаментов в России — оформив страхование, их владельцы смогут значительно снизить издержки и сделать свой бизнес более эффективным.