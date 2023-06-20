Сервис бронирования Ostrovok.ru и BestDoctor запустили бесплатные страховки при сдаче квартир и апартаментов Статьи редакции
Максимальная сумма компенсации — до 150 тысяч рублей.
- Ostrovok.ru и BestDoctor запустили новый страховой продукт — теперь владельцы квартир и апартаментов могут оформить полис страхования, который покроет ущерб от механических повреждений имущества, отделки и оборудования в случае пожаров, затоплений, действий гостей и других ситуаций.
- Полис предусматривает страхование имущества и гражданской ответственности. Он доступен всем, кто сдаёт квартиру через Ostrovok.ru. Услуга подключается бесплатно, предложение её оформить придёт владельцу квартиры по электронной почте. Страховка распространяется на все бронирования и действует весь период проживания гостей.
- При наступлении страхового случая нужно прислать документы и фотографии происшествия электронным письмом в службу поддержки BestDoctor. Сообщить о нём нужно в течение суток с момента нанесения ущерба, либо с момента, когда владелец о нём узнал. Максимальная сумма компенсации — до 150 тысяч рублей.
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Хорошее дело — страхование имущества арендодателей, но когда слышу про что-то бесплатное:
Будет жирный подводный камень в этом «бесплатно»)
А причем в этой истории BestDoctor? Не здоровье же страхуется.
Страховка от Бестиншур, родственная Бестдоктор структура
ну когда по основной медчасти не выходят на kpi, то надо чем то крыть)) так и до автосервисов могут дойти
BestDoctor - ДМС (с их сайта).
Страховка недвижимости (с сайта островка).
– Больше на опечатку в названии и тексте похоже.
бесплатные потому что ничего не гарантируют?
Вроде как слышала, что у слова «бесплатно» другое значение