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Артур Томилко

Opera выпустила публичную версию обновлённого браузера Opera One со встроенным ИИ Статьи редакции

До этого он был доступен только для разработчиков.

  • Opera One доступен для Windows, macOS и Linux. Скачать его можно на официальном сайте Opera.
  • В браузер встроен ИИ Astra, чат с ботом можно открыть в боковой панели. Он работает на базе ChatGPT, а также может искать информацию в интернете и генерировать контекстные подсказки при выделении текста, пишет Engadget.
  • Opera One использует новую многопоточную архитектуру для более быстрой работы и плавной работы. Компания отмечает, что такой подход позволит ей добавлять новые функции, и планирует до конца года выпустить обновление, ориентированное на инструменты ИИ.
  • Opera представила раннюю версию Opera One для разработчиков в апреле 2023 года. Его интерфейс построен на модульном дизайне — браузер может подстраиваться под потребности пользователя и выводить на первый план только те модули, которые ему нужны для работы.
  • В нём также появились «острова вкладок». Открытые страницы группируются в зависимости от контекста. Например, браузер автоматически сформирует «островки» из вкладок с ресторанами, поиском отелей и маршрутов или разными документами в Google Docs.

#новость #opera

1533 просмотров
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27 комментариев
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 Вадим Д.

Молодцы!

А Vivaldi подменяет user-agent и обходит ограничения MS на использование чат-бота Bing/
https://xakep.ru/2023/06/09/vivaldi-bing-chat/

Vivaldi притворяется браузером Edge, чтобы…
Разработчики браузера Vivaldi сообщили, что теперь на устройствах под управлением Android их…
xakep.ru
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Афро Латино Европеец
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Аккаунт разморожен

Скотыняки. Попахивает воровством и юзание апи в обход правилам использования.

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Betty Boop

Переходим с Chrome?

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Дегустатор мнений

Для меня что хром,что опера, две старые эпохи после файрфокс. Яндекс как то роднее

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Pavel Cree

Шутка дня. Хорошо посмеялся, спасибо.

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Афро Латино Европеец

Для тех, кто не в курсе - Яндекс Браузер работает на хромовском движке.

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Дегустатор мнений

Спасибо, что объяснили, я не в курсе данной вещи

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Андрей

Аххахахах
Улыбнуло

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Влад Светлый

У меня Опера основной браузер. Хром для случаев, когда нужен автоперевод и как запасной вариант, если в Опере какой-то сайт некорректно работает.

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Alex Shevchenko

Так же, только с хромом, яндексом и файфоксом) Держать один браузер, какой бы он золотой не был, не удобно))

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Alexey Poimtsev

Я не понял, а что - после gopher, minuet и lynx еще какие-то браузеры выходили? Вроде бы начинали какой-то Netscape Navigator делать, но эти хипстерские выкрутасы уже задрали ;)

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Марк Шадер

Опера снова в теме

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Георгий Дронов

Второе рождение получается. Реинкарнация

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Марк Шадер

Уже с полгодика юзаю, нравятся воркспейсы, удобно раскидывать вкладки по темам

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Mik Petrov

Flow довольно удобная вещь, в один клик на трубку инфу перекинуть

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Buddha
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Аккаунт разморожен

Сколько бы опера не упражнялась, но пол процента — это пол процента.

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Тим (Тимур) Восьмерик

У старой Opera’ы (на собственном движке, до 2013 года, до версии 12.17) реально была своя большая любящая аудитория. Да, всего около 3% в мире, но тем не менее. Её любили. Это был «браузер для гиков».

А сейчас мы пользуемся Vivaldi, как наследником идеологии старой Opera’ы. И создал Vivaldi один из основателей Opera.

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Buddha

Нравится причислять себя к «нитаким»? 🙄

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Alex Shevchenko

А расширения, Vivaldi берет тоже с хромовского магазина расширений, как понимаю?

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Revenant

Сижу на Опере года так с 2007. После перехода на Webkit дико плевался, но сейчас Опера для меня на голову выше всех остальных браузеров. Причем и на телефоне ребята сделали годный продукт.

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Полли

Сижу через safari, потому что быстрее всего грузится. Если нужно какое-то расширение — использую хром, но теперь манит опера 🤪

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Аккаунт разморожен

В хроме расширения сильно отжирают время загрузки страницы. Проверил, 5 расширений добавляли 200-300+ миллисекунд к загрузке страницы.

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Тим

Как и в прошлое обновление на промо дизайн выглядит лучше, чем по факту. Выглядит кривенько, чуть-чуть такого дизайна, чуть другого - не цельно. Хром, фаерфокс и эдж выглядят вылизанней

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Pavel Nerobov

Вот бы в ARK этот функционал)

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debil
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27 комментариев
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