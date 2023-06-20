Opera выпустила публичную версию обновлённого браузера Opera One со встроенным ИИ Статьи редакции
До этого он был доступен только для разработчиков.
- Opera One доступен для Windows, macOS и Linux. Скачать его можно на официальном сайте Opera.
- В браузер встроен ИИ Astra, чат с ботом можно открыть в боковой панели. Он работает на базе ChatGPT, а также может искать информацию в интернете и генерировать контекстные подсказки при выделении текста, пишет Engadget.
- Opera One использует новую многопоточную архитектуру для более быстрой работы и плавной работы. Компания отмечает, что такой подход позволит ей добавлять новые функции, и планирует до конца года выпустить обновление, ориентированное на инструменты ИИ.
- Opera представила раннюю версию Opera One для разработчиков в апреле 2023 года. Его интерфейс построен на модульном дизайне — браузер может подстраиваться под потребности пользователя и выводить на первый план только те модули, которые ему нужны для работы.
- В нём также появились «острова вкладок». Открытые страницы группируются в зависимости от контекста. Например, браузер автоматически сформирует «островки» из вкладок с ресторанами, поиском отелей и маршрутов или разными документами в Google Docs.
1533 просмотров
Молодцы!
А Vivaldi подменяет user-agent и обходит ограничения MS на использование чат-бота Bing/
https://xakep.ru/2023/06/09/vivaldi-bing-chat/
Скотыняки. Попахивает воровством и юзание апи в обход правилам использования.
Переходим с Chrome?
Для меня что хром,что опера, две старые эпохи после файрфокс. Яндекс как то роднее
Шутка дня. Хорошо посмеялся, спасибо.
Для тех, кто не в курсе - Яндекс Браузер работает на хромовском движке.
Спасибо, что объяснили, я не в курсе данной вещи
Аххахахах
Улыбнуло
У меня Опера основной браузер. Хром для случаев, когда нужен автоперевод и как запасной вариант, если в Опере какой-то сайт некорректно работает.
Так же, только с хромом, яндексом и файфоксом) Держать один браузер, какой бы он золотой не был, не удобно))
Я не понял, а что - после gopher, minuet и lynx еще какие-то браузеры выходили? Вроде бы начинали какой-то Netscape Navigator делать, но эти хипстерские выкрутасы уже задрали ;)
Опера снова в теме
Второе рождение получается. Реинкарнация
Уже с полгодика юзаю, нравятся воркспейсы, удобно раскидывать вкладки по темам
Flow довольно удобная вещь, в один клик на трубку инфу перекинуть
Сколько бы опера не упражнялась, но пол процента — это пол процента.
У старой Opera’ы (на собственном движке, до 2013 года, до версии 12.17) реально была своя большая любящая аудитория. Да, всего около 3% в мире, но тем не менее. Её любили. Это был «браузер для гиков».
А сейчас мы пользуемся Vivaldi, как наследником идеологии старой Opera’ы. И создал Vivaldi один из основателей Opera.
Нравится причислять себя к «нитаким»? 🙄
А расширения, Vivaldi берет тоже с хромовского магазина расширений, как понимаю?
Сижу на Опере года так с 2007. После перехода на Webkit дико плевался, но сейчас Опера для меня на голову выше всех остальных браузеров. Причем и на телефоне ребята сделали годный продукт.
Сижу через safari, потому что быстрее всего грузится. Если нужно какое-то расширение — использую хром, но теперь манит опера 🤪
В хроме расширения сильно отжирают время загрузки страницы. Проверил, 5 расширений добавляли 200-300+ миллисекунд к загрузке страницы.
Как и в прошлое обновление на промо дизайн выглядит лучше, чем по факту. Выглядит кривенько, чуть-чуть такого дизайна, чуть другого - не цельно. Хром, фаерфокс и эдж выглядят вылизанней
Вот бы в ARK этот функционал)