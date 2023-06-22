Сервисы
Евгения Евсеева

«Авито Услуги» добавил сервис онлайн-записи к мастерам красоты Статьи редакции

В объявлении можно увидеть график работы, цены на услуги и продолжительность каждой из них.

  • Это первый собственный инструмент «Авито» для онлайн записи — раньше мастер и заказчик могли договориться о времени только в личной переписке, сообщила компания.
  • Теперь записаться можно сразу в объявлении: если к нему подключена онлайн-запись, клиенты могут забронировать нужное им время и процедуру. При этом пользователь сразу увидит перечень выбранных услуг, их стоимость и продолжительность. Если планы изменились, запись можно перенести или отменить.
Фото «Авито»
  • Подключить инструмент могут специалисты и компании, которые предлагают на «Авито» бьюти-услуги. Сделать это можно самостоятельно для объявления, опубликованного в разделе «Красота и здоровье». Для этого нужно заполнить график услуг, добавить цены услуг и продолжительность каждой из них.
  • В будущем компания планирует добавить сервис для онлайн-записи и в других категориях услуг.
Фото «Авито»

#новость #авито

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20 комментариев
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 Pavel Cree

Ого, сколько ✨свободных✨ окошек ⏰ на скринах записываемся 🗓️ девачки 👧👧💅💅💅💅💅

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Невероятный Блондин

Девачки, добрый день. 🌞

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Фоксик

Покрутите головой и пришлите видео.
Служба поддержки решила, что вам не надо к парихмахеру. В доступе к аккаунту отказано

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Serg

Пхаа скоро будете комиссию 15% платить и контакты ваши скроют для клиентов 😂. Привет вам из посутки

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Alex Ishere

Привет откуда?

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Mimimi99

Полезная функция. Наконец то ) авито вообще ровно двигаются 😂

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Слегка Придурковатый

"авито вообще ровно"

Прочитал как "Авито вообще говно".

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Вик Бубнар
Полезная функция. Наконец то )

шо с ... кхм ... тобой, прунцесса?

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under construction

Лучше бы добавили кнопку для отключения их охренительных советов. Все чаты заспамлены.

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Sam Esq

Спам от Авито должен в настройках отключаться

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under construction

спс. первый добрый совет за день.

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Вик Бубнар

АллО! АллО! Это вам звонит АвитО!

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under construction

пока без этого, но похоже не за горами. Акционеры требуют дополнительных продаж.

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Вадим Д.

Как там было: если ты перестанешь у Светки маникюр делать, то маникюрный бизнес у Светки развалится.

А вообще должно быть удобно. Даже странно для авито.

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ИРККАМ Кварц

Супер новость. Ещё бы реставраторам такое сделали!

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Вик Бубнар

Протестируют и прикрутят ко всем

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Seppo Nopilainen

Ипанутое авито не может нормально чат сделать (сообщения не отправляются, или, что хуже, не доходят), но решило онлайн-запись реализовать.

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Samuel Elmers

Класс

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Илья Берников

И сколько за это должны заплатить мастера красоты, это же все не бесплатно будет

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Charlie Forman

круто

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20 комментариев
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