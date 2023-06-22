«Авито Услуги» добавил сервис онлайн-записи к мастерам красоты Статьи редакции
В объявлении можно увидеть график работы, цены на услуги и продолжительность каждой из них.
- Это первый собственный инструмент «Авито» для онлайн записи — раньше мастер и заказчик могли договориться о времени только в личной переписке, сообщила компания.
- Теперь записаться можно сразу в объявлении: если к нему подключена онлайн-запись, клиенты могут забронировать нужное им время и процедуру. При этом пользователь сразу увидит перечень выбранных услуг, их стоимость и продолжительность. Если планы изменились, запись можно перенести или отменить.
- Подключить инструмент могут специалисты и компании, которые предлагают на «Авито» бьюти-услуги. Сделать это можно самостоятельно для объявления, опубликованного в разделе «Красота и здоровье». Для этого нужно заполнить график услуг, добавить цены услуг и продолжительность каждой из них.
- В будущем компания планирует добавить сервис для онлайн-записи и в других категориях услуг.
1225 просмотров
Ого, сколько ✨свободных✨ окошек ⏰ на скринах записываемся 🗓️ девачки 👧👧💅💅💅💅💅
Девачки, добрый день. 🌞
Покрутите головой и пришлите видео.
Служба поддержки решила, что вам не надо к парихмахеру. В доступе к аккаунту отказано
Пхаа скоро будете комиссию 15% платить и контакты ваши скроют для клиентов 😂. Привет вам из посутки
Привет откуда?
Полезная функция. Наконец то ) авито вообще ровно двигаются 😂
"авито вообще ровно"
Прочитал как "Авито вообще говно".
шо с ... кхм ... тобой, прунцесса?
Лучше бы добавили кнопку для отключения их охренительных советов. Все чаты заспамлены.
Спам от Авито должен в настройках отключаться
спс. первый добрый совет за день.
АллО! АллО! Это вам звонит АвитО!
пока без этого, но похоже не за горами. Акционеры требуют дополнительных продаж.
Как там было: если ты перестанешь у Светки маникюр делать, то маникюрный бизнес у Светки развалится.
А вообще должно быть удобно. Даже странно для авито.
Супер новость. Ещё бы реставраторам такое сделали!
Протестируют и прикрутят ко всем
Ипанутое авито не может нормально чат сделать (сообщения не отправляются, или, что хуже, не доходят), но решило онлайн-запись реализовать.
Класс
И сколько за это должны заплатить мастера красоты, это же все не бесплатно будет
круто