DuckDuckGo открыл для всех тестирование своего десктопного браузера на Windows Статьи редакции
Версию для macOS выложили ещё в октябре 2022 года.
- Разработчик одноимённой поисковой системы DuckDuckGo открыл бета-тестирование своего десктопного браузера, обратило внимание издание TechCrunch. Скачать можно по ссылке — переход по ней автоматически запустит загрузку.
- В версии для Windows есть практически все функции для повседневных задач и защиты приватности, которые уже доступны пользователям других ОС. Браузер блокирует скрытые «трекеры», с помощью которых компании вроде Google собирают данные, а также шифрует информацию о переходах по ссылкам.
- YouTube-проигрыватель Duck Player скрывает «нарушающую приватность» рекламу» и не даёт платформе учитывать просмотры видео при настройке рекомендаций. А специальная кнопка Fire Button позволяет «сжечь» все данные о просмотре страниц.
- В браузере также есть автоматическая настройка использования cookies — система сама выберет наиболее безопасные варианты и закроет всплывающее окно. А ещё пользователи могут регистрироваться на сайтах с помощью уникального email-адреса с доменом @duck.com, чтобы скрыть свою основную почту.
- Помимо этого, в сервис DuckDuckGo встроен менеджер паролей, который генерирует, запоминает и подставляет пароли. В ближайшее время там также появятся возможность закреплять вкладки, импортировать закладки в HTML-формате и другие функции, связанные с защитой приватности.
- В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.
- В декабре 2021 года компания начала первые тесты браузера для macOS. В октябре 2022-го — выпустила бета-версию.
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Утки ууу
Ахах, напела 😅
Эти истории не шутки, но вы представьте на минутку, что могут придумать утки!)))
Приватность высшего уровня!
на что пацаны жить собираются ?
Сам генерит, сам запоминает, сам подставляет пароли 🙈😁👍
Гений..
Не, ещё один браузер - точно перебор. Им и так пользоваться можно. Ничего нового и полезного одновременно в нём нет.
Как много слова полезного в одном предложении
Много полезного не бывает (-:
Благодарю, исправил.
Надеюсь, он убьет Яндекс.Браузер
ЦА разное
Его ничего не убьет
Конечно убьет, амиго
срочно скачивать менять шильдик и импортозамещать
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