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Полина Лааксо

DuckDuckGo открыл для всех тестирование своего десктопного браузера на Windows Статьи редакции

Версию для macOS выложили ещё в октябре 2022 года.

  • Разработчик одноимённой поисковой системы DuckDuckGo открыл бета-тестирование своего десктопного браузера, обратило внимание издание TechCrunch. Скачать можно по ссылке — переход по ней автоматически запустит загрузку.
  • В версии для Windows есть практически все функции для повседневных задач и защиты приватности, которые уже доступны пользователям других ОС. Браузер блокирует скрытые «трекеры», с помощью которых компании вроде Google собирают данные, а также шифрует информацию о переходах по ссылкам.
  • YouTube-проигрыватель Duck Player скрывает «нарушающую приватность» рекламу» и не даёт платформе учитывать просмотры видео при настройке рекомендаций. А специальная кнопка Fire Button позволяет «сжечь» все данные о просмотре страниц.
  • В браузере также есть автоматическая настройка использования cookies — система сама выберет наиболее безопасные варианты и закроет всплывающее окно. А ещё пользователи могут регистрироваться на сайтах с помощью уникального email-адреса с доменом @duck.com, чтобы скрыть свою основную почту.
  • Помимо этого, в сервис DuckDuckGo встроен менеджер паролей, который генерирует, запоминает и подставляет пароли. В ближайшее время там также появятся возможность закреплять вкладки, импортировать закладки в HTML-формате и другие функции, связанные с защитой приватности.
  • В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках.
  • В декабре 2021 года компания начала первые тесты браузера для macOS. В октябре 2022-го — выпустила бета-версию.

#новость #duckduckgo

1118 просмотров
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17 комментариев
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 Domorost

Утки ууу

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Светлана Штукатурова

Ахах, напела 😅

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Alex Shevchenko

Эти истории не шутки, но вы представьте на минутку, что могут придумать утки!)))

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debil

Приватность высшего уровня!

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Максим Горький

на что пацаны жить собираются ?

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Alex Shevchenko

Сам генерит, сам запоминает, сам подставляет пароли 🙈😁👍

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Владимир Покуц

Гений..

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Вадим Д.

Не, ещё один браузер - точно перебор. Им и так пользоваться можно. Ничего нового и полезного одновременно в нём нет.

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Созвонова

Как много слова полезного в одном предложении

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Вадим Д.

Много полезного не бывает (-:
Благодарю, исправил.

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Телячья ярость

Надеюсь, он убьет Яндекс.Браузер

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Alex Shevchenko
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Magomet Apaev

ЦА разное

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Олег Воронов

Его ничего не убьет

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Леонид Чернядьев

Конечно убьет, амиго

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Mary Murray

срочно скачивать менять шильдик и импортозамещать

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Илитный Иксперт

Closed source

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17 комментариев
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