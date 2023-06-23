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Артур Томилко

YouTube начал тестировать автоматический дубляж видео на другие языки Статьи редакции

Пока он доступен некоторым авторам и работает с английским, испанским и португальским языками.

  • Компания работает над функцией совместно с командой Aloud — сервиса дубляжа на базе ИИ, разработанного в инкубаторе Google Area 120, сообщает The Verge.
  • Aloud предназначен для создателей видео. Сначала он предоставляет автору расшифровку, которую можно отредактировать. После этого переводит текст и записывает дубляж. По словам представителя YouTube, компания стремится, чтобы озвучка была максимально похожа на голос автора и синхронизировалась с движением губ.
Пример работы Aloud
  • YouTube тестирует инструмент с «сотнями» авторов. Пока он поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но «в будущем их станет больше».
  • «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) в «Браузере» в сентябре 2021 года. В ноябре появился закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. В августе 2022-го — синхронный перевод прямых трансляций. А в апреле 2023-го — автоматический перевод видео с китайского языка.

#новость #youtube

1158 просмотров
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31 комментарий
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 dimaworldboy

Яндекс Браузер уже хорошо это делает. Английский Китайский точно, сам использую

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Alex Shevchenko

На счёт хорошо это вряд-ли, но в общих чертах понять о чём речь в ролике помогает

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Иван Касаткин

[АПЛОДИСМЕНТЫ]

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Илья Пономарев

[МУЗЫКА]

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умный человек

[ЗАКАДРОВЫЙ СМЕХ]

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Alex Shevchenko

Человек на сцене:
- Кто здесь? 😳

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умный человек
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Alex Shevchenko

[ЗАКАДРОВЫЙ СМЕХ]

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умный человек

https://youtu.be/apTSEJuwhbo?t=585

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Eternal Hate

Дак ведь уже. Заходишь на тот же канал мр биста и видео на русском, хотя канал официальный

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пешка

Видео Биста озвучивают на другие языки, это живые люди.

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lakoros

Там просто сразу сделано много аудидорожек локализации.

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Alex Shevchenko

Странная какая-то тема. Запускаю ролики с этого канала в браузере, в режиме инкогнито, и через ВПН с финской локацией, а он все равно на русском 😏
Комментарии пользователей под роликами в осн на английском)

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Невероятный Блондин

Ничего странного.
YouTube подвязан на Гугл, а тот маркирует локацию не только по IP, а по использованию этого IP ранее (вами или другими пользователями этого VPN). Люди не чистят куки и продолжают сидеть под своими учетками, ищут локальный контент.

Гугл это учитывает и маркирует этот IP, как относящийся к этой стране.

Самый простой способ — зайти на главную gooogle.com и посмотреть к какому региону он относит ваш VPN.

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пешка

Может стоит поменять язык на системном уровне?

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Alex Shevchenko

Мб, но как выше написали, там можно вручную выбирать язык перевода. Я думал оно чисто от локализации как-то автоматом подставляет дорожку

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Hnorr
озвучка была максимально похожа на голос автора и синхронизировалась с движением губ.

Простите, а нафига?
Цель просмотре видео - получение информации или аудио-визуальное наслаждение?

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Евгений О.

И то и другое. На Ютубе и обычное кино присутствует в агромадном количестве.

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Rafa Ramazanoff

Смысл скорее всего в том что без задержек

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пешка

Это не закадровая озвучка, а дубляж. Он должен синхронизироваться с движением губ, не во всех случаях получается идеально, но не жалуемся, такая же схема с похожестью голоса. Дубляж на то и дубляж. Для закадрового есть Яндекс с её технологией.

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Павел Иванов

Смотря какое видео, при просмотре некоторых, главное - именно аудио-визуальное наслаждение

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Apuox

Только русского языка не увидим

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пешка

Русский язык используют не только в "России". Он появится, только не сразу.

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Евгений О.

"Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать". То есть, слушать.
Те, кто "не в России" - они наверняка ещё другим языком вполне себе неплохо пользуются. Языком страны пребывания. Так что наличие русского языка для них... как-то фиолетово. Есть - хорошо, нет - и бог с ним.

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noname

Эта фишка уже с год есть в Яндекс.Браузере

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Аккаунт разморожен

Пока рутюбе пытается делать вид, что они серьезная платформа...

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lakoros

На рутубе есть ролики на иностранном языке ?)

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Rafa Ramazanoff

Очень полезная фишка, смотреть/слушать презентации я пока юзаю Яндекс браузер но думаю гугл реализует лучше, но не факт что будет на русский сразу

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Алексей

И будет в подписке премиум ?

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пешка

Нет. Меньше просмотров/ меньше денег.

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пешка

Зачем гуглу развивать технологию, для малого количества пользователей, ей это не сдалось.

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31 комментарий
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