Сервисы
Полина Лааксо

«Точка» выпустила бесплатный калькулятор таможенных пошлин для предпринимателей Статьи редакции

Он доступен всем пользователям — не только клиентам компании.

  • Сервис поможет заранее рассчитать пошлины за импортируемый товар при работе с зарубежными поставщиками, рассказала компания.
  • Для этого надо ввести наименование продукции или код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), а затем выбрать страну происхождения товара и валюту расчёта. Система покажет суммы таможенных сборов, пошлину и НДС.
Так выглядит калькулятор
  • По словам компании, сервис должен избавить предпринимателей от ситуаций, в которых те при заполнении документов на ввоз опираются на общие данные из открытых источников. Например, замороженная клубника из Турции будет облагаться 10% пошлины. В интернете есть информация о ставках в 5% и 3,75%, но они актуальны лишь для свежей клубники и импорта из Ирана и Египта соответственно.
  • Если предприниматель ошибётся в декларации, регуляторы могут запросить у него больше данных, обязать ещё раз подать документы, оплатить дополнительные таможенные платежи, а в некоторых случаях взыщут штраф. Продукт в итоге рискует испортиться, из-за чего бизнес понесёт больше убытков.

#новость #точка #таможня

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19 комментариев
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 Иван Серик
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Леонид Родионов

Что то много новостей хороших стало 😂

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Иван Серик

Не к добру..

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Mozzy Haversham

Шикарный сервис, буду пользоваться!

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Точка

Проверили, страница должна быть доступна и помогать с расчётом.
Могли бы поделиться подробностями, в каком браузере открывали, грузятся ли другие страницы? Например, в личных сообщениях. Название и версия помогли бы проверить, в чём же дело. Если используете vpn-сервисы, их стоит отключить, сайт банка с ними не дружит.

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Mozzy Haversham

Заработало, спасибо. До этого заходил через Google Chrome из win 10 и через Safari из Iphone

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Точка

Благодарим за информацию. Рады, что всё получилось.

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Антон Емельянов

1 момент, который требует уточнения:
Этот калькулятор, при наличии нескольких пошлин (например, антидемпинг 41,5% и пошлина на ввоз 10%), вычисляет их отдельно друг от друга от указанной стоимости, но разве не должны ли они в реальной жизни начисляться последовательно ?
Т.е. основа * 1.1 (+10%) * 1,415 (+41,5%)

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Точка

Проверим 🤔

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Точка

Проверили информацию. Обе пошлины начисляются от таможенной стоимости, но антидемпинговая пошлина не используется в расчёте НДС, а вот на пошлину 10% НДС уже начисляется. Таким образом, эти пошлины вычисляются из таможенной пошлины, а не суммируются: ТС*0,1+ ТС*0,415, а затем (ТС+(ТС*0,1)*0,2)+ТС*0,415

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Вадим Д.

Банковский день в разгаре!
Но молодцы, хорошее дело и Точка 🤘🏻

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Точка

Спасибо, Вадим :)

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Телячья ярость

Т.е. теперь на VC будет новость, как кто-то написал две строчки кода?

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Паронормальный

Точка уже уделала и Тинькофф и Сбер. Вот, что значит наличие четкой цели.

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Para Bellum

А раньше что он платный был?

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Сергей Топалов

ну неплохо ,неплохо ,хоть что-то полезное в бесплатный доступ выпустили

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Олег Иванов

Замечательно

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Алекс Р

и косяк с машинами допустили огромный. у них электрокары старши трехлет из киризии таможутся

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Zelda

А вот это полезная функция, молодцы

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19 комментариев
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