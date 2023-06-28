«Точка» выпустила бесплатный калькулятор таможенных пошлин для предпринимателей Статьи редакции
Он доступен всем пользователям — не только клиентам компании.
- Сервис поможет заранее рассчитать пошлины за импортируемый товар при работе с зарубежными поставщиками, рассказала компания.
- Для этого надо ввести наименование продукции или код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), а затем выбрать страну происхождения товара и валюту расчёта. Система покажет суммы таможенных сборов, пошлину и НДС.
- По словам компании, сервис должен избавить предпринимателей от ситуаций, в которых те при заполнении документов на ввоз опираются на общие данные из открытых источников. Например, замороженная клубника из Турции будет облагаться 10% пошлины. В интернете есть информация о ставках в 5% и 3,75%, но они актуальны лишь для свежей клубники и импорта из Ирана и Египта соответственно.
- Если предприниматель ошибётся в декларации, регуляторы могут запросить у него больше данных, обязать ещё раз подать документы, оплатить дополнительные таможенные платежи, а в некоторых случаях взыщут штраф. Продукт в итоге рискует испортиться, из-за чего бизнес понесёт больше убытков.
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Что то много новостей хороших стало 😂
Не к добру..
Шикарный сервис, буду пользоваться!
Проверили, страница должна быть доступна и помогать с расчётом.
Могли бы поделиться подробностями, в каком браузере открывали, грузятся ли другие страницы? Например, в личных сообщениях. Название и версия помогли бы проверить, в чём же дело. Если используете vpn-сервисы, их стоит отключить, сайт банка с ними не дружит.
Заработало, спасибо. До этого заходил через Google Chrome из win 10 и через Safari из Iphone
Благодарим за информацию. Рады, что всё получилось.
1 момент, который требует уточнения:
Этот калькулятор, при наличии нескольких пошлин (например, антидемпинг 41,5% и пошлина на ввоз 10%), вычисляет их отдельно друг от друга от указанной стоимости, но разве не должны ли они в реальной жизни начисляться последовательно ?
Т.е. основа * 1.1 (+10%) * 1,415 (+41,5%)
Проверим 🤔
Проверили информацию. Обе пошлины начисляются от таможенной стоимости, но антидемпинговая пошлина не используется в расчёте НДС, а вот на пошлину 10% НДС уже начисляется. Таким образом, эти пошлины вычисляются из таможенной пошлины, а не суммируются: ТС*0,1+ ТС*0,415, а затем (ТС+(ТС*0,1)*0,2)+ТС*0,415
Банковский день в разгаре!
Но молодцы, хорошее дело и Точка 🤘🏻
Спасибо, Вадим :)
Т.е. теперь на VC будет новость, как кто-то написал две строчки кода?
Точка уже уделала и Тинькофф и Сбер. Вот, что значит наличие четкой цели.
А раньше что он платный был?
ну неплохо ,неплохо ,хоть что-то полезное в бесплатный доступ выпустили
Замечательно
и косяк с машинами допустили огромный. у них электрокары старши трехлет из киризии таможутся
А вот это полезная функция, молодцы