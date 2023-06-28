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В работе МТС произошёл сбой — связь пропала в нескольких регионах России Статьи редакции

Оператор подтвердил проблему.

Обновлено в 18:32 мск. В МТС сообщили о восстановлении работы: «Услуги связи абонентам оказываются в полном объёме».
  • Абоненты МТС сообщили о проблемах со связью 28 июня 2023 года. На отсутствие подключения к сети пожаловались жители Казани, Кирова, Тольятти, Самары, Ижевска, Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода и других городов России.
  • В пресс-службе МТС подтвердили наличие проблем, но не уточнили причину или возможные сроки восстановления связи.

Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над их устранением.

МТС
  • По данным сайта Brand Analytics, абоненты сообщают, что «связи нет совсем» — они не могут не только звонить, но и отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом.
Данные Brand Analytics

#новость #мтс

12 674 просмотров
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150 комментариев
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 Невкусно и грустно

Переход на отечественные БС идет с опережением графика. Так тебе, сраный Эрикссон!

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Император Нолимоций

Обои на BolgenOS Embedded не те выбрали. Не принципиально новые.

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Mary Murray

звоните в ЦИСКУ - срочно

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2 комментария
Веб Инструменты

Отечественные Коричневые Технологие

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AlSh

Базовые станции при таком блэкауте уж точно не при чем.

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Joe Rogan

Опередили твой передок.

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Сергей Д.

А на сраном Эриксоне никогда аварий не бывает? Святой Эриксон?

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1 комментарий
Xi

МТС - Местами Тебя Слышно

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Хрюн Моржов

Мать твою, соединяй!

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1 комментарий
Артем Захаров

На самом деле самое лучшее покрытие, среди других операторов

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Labeling

Судя по новости уже не слышно.

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1 комментарий
Dmitriy Zorin

Непередоваемо слышно.

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Joe Rogan

Местами с тебя тошно

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Яковлева Полина

мтс - может тебя и слышно

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Вадим Д.

Хорошо, что новостей про пропажу связи в субботу не было.

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Сергей Я

Может было, откуда ты знаешь, рассказать то никто не могу - у них связи не было бы.

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4 комментария
Невероятный Блондин

Интересно, чей тут авиамаршрут пролегает?

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Звенислав Николаевич

МТС в Гааге упал даже (точка слева)?

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Joe Rogan

Там пролегает огромный мой елдец. На устах твоих истории конец.

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sunblade

Все гораздо проще, единственный толковый ИТ-специалист МТС ушел в отпуск

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vashasovestb

Сколько людей перейдут на мегафон? 😄

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Невероятный Блондин

В наше время надо иметь несколько операторов.

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3 комментария
Дмитрий

Мегафон уже отписался: Коллеги, не болейте. Терпения и выдержки 💚💚💜

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1 комментарий
Иван Иванов

Не надо, тут ещё хуже.

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EXIF

Товарищ майор новое оборудование устанавливает?

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Слегка Придурковатый

Так точно! ТСПУ не бывает много.

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Александр (akdengi) Казанцев

Новым оборудованием товарища майора обычно Ростелек грешит с массовым отвалом DNS :) Как перенастроят, так инет колбасит для два-три.

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3 комментария
Mary Murray

нет просто забрал старое на проверку

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ZuDwa

Зато от яйца избавились... Последнего.

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Студия декора КОЛОРИТ

Пхахаха

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Иван Иванов

Молодцы, успели до того, как соответствующий закон приняли.

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Mary Murray

попытка номер 2 или что это .

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Ами Варджа

Это называется накатить кривой конфиг.

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9 комментариев
1E0P4RD

Мы уже не оказываем услуги и списываем деньги за неоказанные услуги. МТС всегда на шаг впереди

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Комментарий удален модератором

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Mary Murray

а если еще и мегафон пропадет - билеты опять станут по 200к?

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Борис Вишневский

Если только найдут способ, как их купить

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1 комментарий
Илья Корнеев

уже по 300 будут

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1 комментарий
Булка хлеба

Билеты это как Яндекс такси, только капля с неба упадет, сразу подлетает цена такси 🤦🏼‍♂️

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Kazak34rus

Серьезно? Еще кто то пользуется МТС ??

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Mary Murray

а чем надо

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5 комментариев
Таир Бакиев

А чего бы и нет? Дорогой -да! Зато сеть лучшая, после Мегафона

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1 комментарий
Artemy

Я! И счастлив этому.

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Denis Magadanskiy

Интересно, что связывает проблемы со связью в Поволжье и одновременный сбой в Магадане, причем остальной ДВ на связи😂

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AlSh

Говорю же, сняли с Дальнего Востока железяку...

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Dmitriy Zorin

Пути маршрутизации неисповедимы, и непознаемы, молись православному коммутатору и админу его, аминь.

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Павел Туганов

ну а кого вообще проблем не бывает, главное чтоб случай единичный был

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AlSh

А они все единичные. Вначале - один единичный, потом - второй...

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Александр (akdengi) Казанцев

Массово отвязали всех от базовых. Реконнект по таймауту (поэтому у всех уже должно все было заработать), при ручной перезагрузке или переинициализации симки все нашлось. Давно такого не ловил, это в начале 2000-х бывало так и в роуминге только за границей.

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Нияз Фаттахов

связь появилась lte+ есть

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AlSh

Странно, должно было 5ЖО...

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5 комментариев
Mary Murray

а деньги ?

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AlSh

А деньги продолжайте платить. Им еще БУ железо втридорога в Армении покупать предстоит...

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3 комментария
Mary Murray

может причина что ЦИСКА ушел?

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Юрий Б.

Накатил тестовый конфиг на продовый коммутатор

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Николай Ершов

просто все деньги ушли на ребрендинг видимо

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Melissa Mata

Ничего: зато люди на какое-то время вспомнили, что есть жизнь и вне сети.

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Alex Petro

Телефон без связи - это просто красивый кирпичик в руке
Я так хорошо отдохнул от всякого инфошума. Даже захотелось ещё на парочку дней так

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2 комментария
Joe Rogan

Вспомнил, что ты целка

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Robert RSM

Прекрасное начало

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Александр (akdengi) Казанцев

Перезагрузил смартфон - МТС появился ;)

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AlSh

У всех по Поволжью? Берегите свой телефон, МТСу еще понадобится!

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7 комментариев
Dima Alexeev

Ну сбой, и сбой. Совсем тепличные стали.

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Веб Инструменты

Ну в попу и в попу. Совсем тепличные стали.

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1 комментарий
Семён Горбунков

Я вам больше скажу: проблемы со связью начались у всех операторов. #МегаФон резко уронил скорость интернета. Его реклама о самом быстром интернете выглядит как насмешка над абонентами. Оператор позиционирование себя всегда как ведущий игрок на рынке мобильного интернета. Однако из тарифной планки исчезли тарифы с безлимитный интернетом, стоимость выросла существенно, а вот покрытие упало. Даже в Краснодаре, в городе, зачастую смартфон показывает переключение в режим edge, а нахождение в режиме lte часто сопровождается невозможностью даже почту проверить. Любопытно работают и сотрудники компании, которые звонят тебе и предлагают другой тариф, якобы более выгодный, при том, что стоит он дороже, а выгода отсутствует как таковая. Порой забавляет, но иногда раздражает.

#Билайн сдулся давно. Он как под копирку повторил ошибки #МТС, набрав абонентов, забыв при этом о развитии технической части. В результате по качеству покрытия #пчелы уступают даже #Теле2: и скорость передачи данных, и покрытие географии. О домашнем интернете я вообще молчу. Более ужасного качества я не встречал. Скорость передачи данных по кабелю может падать зачастую до нуля или длительное время держаться на уровне 5-20 мб/с, ни о каких заявляемых 100 мб/с речи не идёт. Не зря #Билайн в рекламе пишет "до 100 мб/с", понимая, что не выдаст такую мощность. И можно было бы пенять на загруженность волокна жильцам МКД, но ситуация повторяется регулярно даже в те момент, когда нагрузка на сеть минимальная. О фактах баловства с лицевыми счетами абонентов не писал только ленивый.

#МТС. Ну тут надо отметить, что оператор потянул качество, техническую часть. Большой плюс в том, что он покрывает связью трудно доступные районы. Часто езжу в горы, и в сёлах работает только #МТС. Однако, в последнее время качество сильно хромает связи: режим LTE выдаёт крайне низкую скорость передачи данных, периодически связь просто пропадает. Смартфон не позволяет ни позвонить, ни в интернет выйти. Домашний интернет заслуживает отдельного внимания. #МТС в моем городе предлагает оптоволокно в дом со скоростью до 200мб/с. Естественно, цифр этих не будет, но сама возможность получить более стабильную сеть радует. Так вот ЖК Московский, находящийся в центре города, где я живу, компания игнорирует. При этом вокруг даже более старые и более новые дома получили новую технологию, мы же словно на острове изоляции. Чем обусловлено такое поведение, не ясно. В итоге домашний интернет периодически проваливается, а с учётом того, что работаю из дома, мне приходится раздавать сеть со смартфон, что крайне неудобно.

В общем и целом, большая тройка явно столкнулась с серьёзными проблемами из-за отсутствия оборудования. И проблемы будут нарастает.

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Joe Rogan

Кто говорит - тот не знает.

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1 комментарий
билайн

Здравствуйте, Семён. Несмотря на происходящие экономические изменения и активный рост пользования интернетом, мы продолжаем поддерживать работу интернета и обновлять оборудование как домашнего, так и мобильного интернета. Если вы столкнулись с каким-либо сложностями, то будем благодарны, если подскажите адрес и ваш контактный номер, чтобы мы могли проверить работу оборудования.

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Mayorov Sergey

Обычно изоляция какого-то жилого массива от подключения связана с проблемами на уровне управляющей компании. Они могли за откаты подписать эксклюзивный контракт с местным интернет провайдером и больше никому не разрешают ставить оборудование в нежилых помещениях. Иногда проблема в том, что сам дом имеет мало квартир, так бывает в историческом центре, в этом случае сами представители большой тройки не хотят тратиться на подключение дома.

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1 комментарий
МегаФон

Совсем не хотели доставлять вам неудобства. Мы понимаем, как в наше время важен стабильный интернет. Давайте мы во всем разберемся. Для этого напишите, пожалуйста, в чат поддержки Личного кабинета https://lk.megafon.ru/inapp/chat или в *https://vk.me/megafon (личные сообщения нашей группы), указав ваш номер и ФИО - мы будем рады помочь! 🙏

Личный кабинет абонента МегаФона
Личный кабинет абонента МегаФона — это контроль финансов, пополнение счёта, подключение и…
lk.megafon.ru
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Sasha T.

Почти все утверждения спорны, а иногда технически безграмотны. Но пипл схавает.

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1 комментарий
Sasha Step

Фая нет вайфая....в коме жизнь вторая...Соболезную жителям пострадавших регионов...

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Антон Калашников

Лохи🤦🏿😂

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Евгений Атрощенко

Гдееее связь

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Alex Petro

Нету связи. Просто толпы народу сейчас приходят в салон и жалуются, что не работает. Достали.
МТС, чините давайте

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Владимир Бессмельцев

Согласен

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Yuri Kozharov

я повесил трубку, а у жены телефон думает что продолжаю звонить, не дает ей позвонить, вот буквально полчаса назад. Москва.

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Joe Rogan

С кем она на проводе, как думаешь?

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4 комментария
Philipp Novikov

А все потому что дивы раздают :)

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Телячья ярость

ну зато $100m в метавселенную вложили

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Joe Rogan

Вложил в тебя всю душу и обе ноги

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aleksandr Rus13

Да, связи не было совсем, я сначала подумал симка вышла из строя или кто то её перевыпустил за меня, набрал маринкам, ждал 45 мин, маринка сказала, что всё норм, сбой по Поволжью, короче так должно было быть) Такое было с ЯЙЦЕГОЛОВЫМ ТРАКТОРИСТОМ, года два назад ловил такую же тему. Но сейчас круче, мне кажется, было глухо как в танке, как будто сима вообще не вставлена или тело её не видит совсем.

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Автоматизатор

Вот и я думаю как то это связано с дивидендами?

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Pavel Zaitsev

Всё-таки интересна причина столь редкого явления

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Бьюти

Пропала-восстановилась-снова пропала. Бывает, особенно подальше от Москвы и Питера😄

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Joe Rogan

Хронология твоего подмосковного эскорта

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Digital Engineer

Мятеж

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Arterton

Позвонил в мтс, сказал что перейду в билайн, извинились, дали скидку 20% на 3 месяца. Главное - знать, как выйти на оператора

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Joe Rogan

Всем плевать.

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Антон Большаков

На билайне так же ночью пришло пуш уведомление о сбое работы интернет.

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Joe Rogan

Запушил тебе по Большому

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Joe Rogan

.

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Михаил Кондратьев

Как-то много сбоев у МТС

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Станислав С.

перестарались. бунт уже закончился

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150 комментариев
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