В работе МТС произошёл сбой — связь пропала в нескольких регионах России Статьи редакции
Оператор подтвердил проблему.
- Абоненты МТС сообщили о проблемах со связью 28 июня 2023 года. На отсутствие подключения к сети пожаловались жители Казани, Кирова, Тольятти, Самары, Ижевска, Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода и других городов России.
- В пресс-службе МТС подтвердили наличие проблем, но не уточнили причину или возможные сроки восстановления связи.
- По данным сайта Brand Analytics, абоненты сообщают, что «связи нет совсем» — они не могут не только звонить, но и отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом.
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Переход на отечественные БС идет с опережением графика. Так тебе, сраный Эрикссон!
Обои на BolgenOS Embedded не те выбрали. Не принципиально новые.
звоните в ЦИСКУ - срочно
Отечественные Коричневые Технологие
Базовые станции при таком блэкауте уж точно не при чем.
Опередили твой передок.
А на сраном Эриксоне никогда аварий не бывает? Святой Эриксон?
МТС - Местами Тебя Слышно
Мать твою, соединяй!
На самом деле самое лучшее покрытие, среди других операторов
Судя по новости уже не слышно.
Непередоваемо слышно.
Местами с тебя тошно
мтс - может тебя и слышно
Хорошо, что новостей про пропажу связи в субботу не было.
Может было, откуда ты знаешь, рассказать то никто не могу - у них связи не было бы.
Интересно, чей тут авиамаршрут пролегает?
МТС в Гааге упал даже (точка слева)?
Там пролегает огромный мой елдец. На устах твоих истории конец.
Все гораздо проще, единственный толковый ИТ-специалист МТС ушел в отпуск
Сколько людей перейдут на мегафон? 😄
В наше время надо иметь несколько операторов.
Мегафон уже отписался: Коллеги, не болейте. Терпения и выдержки 💚💚💜
Не надо, тут ещё хуже.
Товарищ майор новое оборудование устанавливает?
Так точно! ТСПУ не бывает много.
Новым оборудованием товарища майора обычно Ростелек грешит с массовым отвалом DNS :) Как перенастроят, так инет колбасит для два-три.
нет просто забрал старое на проверку
Зато от яйца избавились... Последнего.
Пхахаха
Молодцы, успели до того, как соответствующий закон приняли.
попытка номер 2 или что это .
Это называется накатить кривой конфиг.
Мы уже не оказываем услуги и списываем деньги за неоказанные услуги. МТС всегда на шаг впереди
Комментарий удален модератором
а если еще и мегафон пропадет - билеты опять станут по 200к?
Если только найдут способ, как их купить
уже по 300 будут
Билеты это как Яндекс такси, только капля с неба упадет, сразу подлетает цена такси 🤦🏼♂️
Серьезно? Еще кто то пользуется МТС ??
а чем надо
А чего бы и нет? Дорогой -да! Зато сеть лучшая, после Мегафона
Я! И счастлив этому.
Интересно, что связывает проблемы со связью в Поволжье и одновременный сбой в Магадане, причем остальной ДВ на связи😂
Говорю же, сняли с Дальнего Востока железяку...
Пути маршрутизации неисповедимы, и непознаемы, молись православному коммутатору и админу его, аминь.
ну а кого вообще проблем не бывает, главное чтоб случай единичный был
А они все единичные. Вначале - один единичный, потом - второй...
Массово отвязали всех от базовых. Реконнект по таймауту (поэтому у всех уже должно все было заработать), при ручной перезагрузке или переинициализации симки все нашлось. Давно такого не ловил, это в начале 2000-х бывало так и в роуминге только за границей.
связь появилась lte+ есть
Странно, должно было 5ЖО...
а деньги ?
А деньги продолжайте платить. Им еще БУ железо втридорога в Армении покупать предстоит...
может причина что ЦИСКА ушел?
Накатил тестовый конфиг на продовый коммутатор
просто все деньги ушли на ребрендинг видимо
Ничего: зато люди на какое-то время вспомнили, что есть жизнь и вне сети.
Телефон без связи - это просто красивый кирпичик в руке
Я так хорошо отдохнул от всякого инфошума. Даже захотелось ещё на парочку дней так
Вспомнил, что ты целка
Прекрасное начало
Перезагрузил смартфон - МТС появился ;)
У всех по Поволжью? Берегите свой телефон, МТСу еще понадобится!
Ну сбой, и сбой. Совсем тепличные стали.
Ну в попу и в попу. Совсем тепличные стали.
Я вам больше скажу: проблемы со связью начались у всех операторов. #МегаФон резко уронил скорость интернета. Его реклама о самом быстром интернете выглядит как насмешка над абонентами. Оператор позиционирование себя всегда как ведущий игрок на рынке мобильного интернета. Однако из тарифной планки исчезли тарифы с безлимитный интернетом, стоимость выросла существенно, а вот покрытие упало. Даже в Краснодаре, в городе, зачастую смартфон показывает переключение в режим edge, а нахождение в режиме lte часто сопровождается невозможностью даже почту проверить. Любопытно работают и сотрудники компании, которые звонят тебе и предлагают другой тариф, якобы более выгодный, при том, что стоит он дороже, а выгода отсутствует как таковая. Порой забавляет, но иногда раздражает.
#Билайн сдулся давно. Он как под копирку повторил ошибки #МТС, набрав абонентов, забыв при этом о развитии технической части. В результате по качеству покрытия #пчелы уступают даже #Теле2: и скорость передачи данных, и покрытие географии. О домашнем интернете я вообще молчу. Более ужасного качества я не встречал. Скорость передачи данных по кабелю может падать зачастую до нуля или длительное время держаться на уровне 5-20 мб/с, ни о каких заявляемых 100 мб/с речи не идёт. Не зря #Билайн в рекламе пишет "до 100 мб/с", понимая, что не выдаст такую мощность. И можно было бы пенять на загруженность волокна жильцам МКД, но ситуация повторяется регулярно даже в те момент, когда нагрузка на сеть минимальная. О фактах баловства с лицевыми счетами абонентов не писал только ленивый.
#МТС. Ну тут надо отметить, что оператор потянул качество, техническую часть. Большой плюс в том, что он покрывает связью трудно доступные районы. Часто езжу в горы, и в сёлах работает только #МТС. Однако, в последнее время качество сильно хромает связи: режим LTE выдаёт крайне низкую скорость передачи данных, периодически связь просто пропадает. Смартфон не позволяет ни позвонить, ни в интернет выйти. Домашний интернет заслуживает отдельного внимания. #МТС в моем городе предлагает оптоволокно в дом со скоростью до 200мб/с. Естественно, цифр этих не будет, но сама возможность получить более стабильную сеть радует. Так вот ЖК Московский, находящийся в центре города, где я живу, компания игнорирует. При этом вокруг даже более старые и более новые дома получили новую технологию, мы же словно на острове изоляции. Чем обусловлено такое поведение, не ясно. В итоге домашний интернет периодически проваливается, а с учётом того, что работаю из дома, мне приходится раздавать сеть со смартфон, что крайне неудобно.
В общем и целом, большая тройка явно столкнулась с серьёзными проблемами из-за отсутствия оборудования. И проблемы будут нарастает.
Кто говорит - тот не знает.
Здравствуйте, Семён. Несмотря на происходящие экономические изменения и активный рост пользования интернетом, мы продолжаем поддерживать работу интернета и обновлять оборудование как домашнего, так и мобильного интернета. Если вы столкнулись с каким-либо сложностями, то будем благодарны, если подскажите адрес и ваш контактный номер, чтобы мы могли проверить работу оборудования.
Обычно изоляция какого-то жилого массива от подключения связана с проблемами на уровне управляющей компании. Они могли за откаты подписать эксклюзивный контракт с местным интернет провайдером и больше никому не разрешают ставить оборудование в нежилых помещениях. Иногда проблема в том, что сам дом имеет мало квартир, так бывает в историческом центре, в этом случае сами представители большой тройки не хотят тратиться на подключение дома.
Совсем не хотели доставлять вам неудобства. Мы понимаем, как в наше время важен стабильный интернет. Давайте мы во всем разберемся. Для этого напишите, пожалуйста, в чат поддержки Личного кабинета https://lk.megafon.ru/inapp/chat или в *https://vk.me/megafon (личные сообщения нашей группы), указав ваш номер и ФИО - мы будем рады помочь! 🙏
Почти все утверждения спорны, а иногда технически безграмотны. Но пипл схавает.
Фая нет вайфая....в коме жизнь вторая...Соболезную жителям пострадавших регионов...
Лохи🤦🏿😂
Гдееее связь
Нету связи. Просто толпы народу сейчас приходят в салон и жалуются, что не работает. Достали.
МТС, чините давайте
Согласен
я повесил трубку, а у жены телефон думает что продолжаю звонить, не дает ей позвонить, вот буквально полчаса назад. Москва.
С кем она на проводе, как думаешь?
А все потому что дивы раздают :)
ну зато $100m в метавселенную вложили
Вложил в тебя всю душу и обе ноги
Да, связи не было совсем, я сначала подумал симка вышла из строя или кто то её перевыпустил за меня, набрал маринкам, ждал 45 мин, маринка сказала, что всё норм, сбой по Поволжью, короче так должно было быть) Такое было с ЯЙЦЕГОЛОВЫМ ТРАКТОРИСТОМ, года два назад ловил такую же тему. Но сейчас круче, мне кажется, было глухо как в танке, как будто сима вообще не вставлена или тело её не видит совсем.
Вот и я думаю как то это связано с дивидендами?
Всё-таки интересна причина столь редкого явления
Пропала-восстановилась-снова пропала. Бывает, особенно подальше от Москвы и Питера😄
Хронология твоего подмосковного эскорта
Мятеж
Позвонил в мтс, сказал что перейду в билайн, извинились, дали скидку 20% на 3 месяца. Главное - знать, как выйти на оператора
Всем плевать.
На билайне так же ночью пришло пуш уведомление о сбое работы интернет.
Запушил тебе по Большому
.
Как-то много сбоев у МТС
перестарались. бунт уже закончился