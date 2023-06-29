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Евгения Евсеева

Playrix заняла седьмое место в мире среди мобильных издателей по тратам пользователей в приложении — data.ai Статьи редакции

В рейтинг также попали VK и FaceApp, но только в отдельном регионе «Европа, Ближний Восток и Африка».

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  • Аналитическая компания data.ai (бывшая App Annie) опубликовала список мобильных издателей, в чьих приложениях пользователи потратили больше всего денег в 2022 году.
  • На первом месте — китайская Tencent, она возглавляет рейтинг уже шесть лет подряд. На втором месте — владеющая TikTok компания ByteDance (поднялась в рейтинге с седьмого места), в основном из-за популярности приложения с короткими вертикальными видео. На третьем — Google, четвёртом — Activision Blizzard, на пятом — NetEase.
  • Седьмое место в рейтинге — у Playrix братьев Бухманов. По тратам в 2021 году компания была на четвёртом месте, в 2020-м — на третьем. Десятку замыкает израильская Playtika (игры Poker Heat, World Series of Poker и другие). Всего в списке 50 компаний со всего мира.
  • Также есть отдельные рейтинги для каждого региона. В Америке на первом месте — Google, на втором — Activision Blizzard. Третье — у Match Group (владелец Tinder), четвёртое — Disney, пятое — Take Two (владелец прав на GTA и Bioshok).
  • В регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) на первом месте Playrix, на втором — Playtika. Третье — Moon Active (игра Coin Master). Четвёртое — FunPlus, пятое — DreamGames. На седьмом — VK, на 23 месте — фотосервис FaceApp от выходца из «Яндекса» Ярослава Гончарова.
  • В Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место у Tencent, второе — ByteDance, третье — NetEase, четвёртое — Netmarble (игры Star Wars: Force Arena, BTS World и другие), пятое — miHoYo (Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Honkai: Star Rail).

Основателям Playrix Игорю и Дмитрию Бухманам принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru и DTF.

#новость #playrix

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34 комментария
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 Александр Б.

студия взяла идею кристалликов и из года в год переиздает одну и ту же игру в чуть разной обертке. секрет успеха))

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Сергей Ющенко

Повторил бы на изи ?

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Vitaly Ya

Золотая жила конечно.

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Владимир Соболев

Вот вы и разгадали их успех

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Илья Зубов

ну это еще надо уметь так делать

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Ник К.

Страшно не то, что мобильные разрабы до сих пор зарабатывают самым цыганским образом. Больше всего страшат люди, которые отдают бабки за РЕСУРСЫ В ИГРЕ, а не за саму игру.

Я слишком беден для таких донат-дрочилен

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Алексей Прасковьин

Ну можно бояться. А можно делать деньги. Playrix выбрал второй путь.

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Ник К.

К ним вопросов нет. Страшишься только тупостью людей

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Андрей Б

Девиз Мавроди

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Алексей Прасковьин

То есть все, кто хочет зарабатывать деньги разделяют девиз Мавроди?

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Ян Мухин

Путь оказался хороший

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отображаемое имя

“Ireland”

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Андрей Шевчук

Нью-Вологда

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Banyanya

Они и правда есть в Дублине. Только туда не нанимают.

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Crystal с

вот людям деньги девать некуда. тратить на это деньги надо быть каким то маньяком

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Сергей Я

Просто ты мало зарабатываешь.

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Crystal с

зря я тебе показал свой расчетный листок - не знал что ты меня выдашь)))) поэтому придется тебя отправить в бан - ты предатель

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Ольга Юренкова

Вот тогда бы точно понял что это такое

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Сергей Я

Действительно, лучше пачку сигарет купить, чем кристаллики в игре.

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Антон Большаков

На детях зарабатывают

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Vitaly Ya

Родители ещё как тратят ващет.

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Crystal с

откуда у детей деньги

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Алексей Прасковьин

От родителей.

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Crystal с

не давать

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Alex Melnikoff

если не давать, то и детей не будет
сплошная экономия

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MrLoad

Какие дети, у них основная аудитория - женщины от 30, они эту нишу очень хорошо заняли

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Axel Denisenko

Братья молодцы. Построить компанию мирового масштаба, это заслуживает похвалы.

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Вадим Д.

Вполне ожидаемые лидеры, по большей части, конечно.

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Похер
«Европа, Ближний Восток и Африка».

Интересно, к кому мы теперь ближе🤔

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Игорь Лесман

А что у студии Playrix есть такого, где тратят миллиарды? Фишдом да эти огородные пазлы? Куда там тратить то?
Удивлен.

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Olga Antufyeva

Там золотой билет, вроде ежемесячный. Да и в принципе игры качественные, тем более люди играют сразу в несколько игр.

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Игорь Лесман

Ну, я их пробовал все, там нет нужды платить и тем более много. Вы играли когда либо в стратегии на мобилках? Там люди тратят действительно миллионы долларов и либо у упомянутой студии есть какието еще проекты либо я не верю ни единому слову 🤣🤣

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Жошы хан

Мошеннические видеорекламы сработали

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Moscow Golem

а где CyGames oO ума мусуме весь год в топ 3 по сборам, почти как геншин гребет

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34 комментария
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