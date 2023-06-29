Playrix заняла седьмое место в мире среди мобильных издателей по тратам пользователей в приложении — data.ai Статьи редакции
В рейтинг также попали VK и FaceApp, но только в отдельном регионе «Европа, Ближний Восток и Африка».
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- Аналитическая компания data.ai (бывшая App Annie) опубликовала список мобильных издателей, в чьих приложениях пользователи потратили больше всего денег в 2022 году.
- На первом месте — китайская Tencent, она возглавляет рейтинг уже шесть лет подряд. На втором месте — владеющая TikTok компания ByteDance (поднялась в рейтинге с седьмого места), в основном из-за популярности приложения с короткими вертикальными видео. На третьем — Google, четвёртом — Activision Blizzard, на пятом — NetEase.
- Седьмое место в рейтинге — у Playrix братьев Бухманов. По тратам в 2021 году компания была на четвёртом месте, в 2020-м — на третьем. Десятку замыкает израильская Playtika (игры Poker Heat, World Series of Poker и другие). Всего в списке 50 компаний со всего мира.
- Также есть отдельные рейтинги для каждого региона. В Америке на первом месте — Google, на втором — Activision Blizzard. Третье — у Match Group (владелец Tinder), четвёртое — Disney, пятое — Take Two (владелец прав на GTA и Bioshok).
- В регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) на первом месте Playrix, на втором — Playtika. Третье — Moon Active (игра Coin Master). Четвёртое — FunPlus, пятое — DreamGames. На седьмом — VK, на 23 месте — фотосервис FaceApp от выходца из «Яндекса» Ярослава Гончарова.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место у Tencent, второе — ByteDance, третье — NetEase, четвёртое — Netmarble (игры Star Wars: Force Arena, BTS World и другие), пятое — miHoYo (Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Honkai: Star Rail).
Основателям Playrix Игорю и Дмитрию Бухманам принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru и DTF.
студия взяла идею кристалликов и из года в год переиздает одну и ту же игру в чуть разной обертке. секрет успеха))
Повторил бы на изи ?
Золотая жила конечно.
Вот вы и разгадали их успех
ну это еще надо уметь так делать
Страшно не то, что мобильные разрабы до сих пор зарабатывают самым цыганским образом. Больше всего страшат люди, которые отдают бабки за РЕСУРСЫ В ИГРЕ, а не за саму игру.
Я слишком беден для таких донат-дрочилен
Ну можно бояться. А можно делать деньги. Playrix выбрал второй путь.
К ним вопросов нет. Страшишься только тупостью людей
Девиз Мавроди
То есть все, кто хочет зарабатывать деньги разделяют девиз Мавроди?
Путь оказался хороший
“Ireland”
Нью-Вологда
Они и правда есть в Дублине. Только туда не нанимают.
вот людям деньги девать некуда. тратить на это деньги надо быть каким то маньяком
Просто ты мало зарабатываешь.
зря я тебе показал свой расчетный листок - не знал что ты меня выдашь)))) поэтому придется тебя отправить в бан - ты предатель
Комментарий удален модератором
Вот тогда бы точно понял что это такое
Действительно, лучше пачку сигарет купить, чем кристаллики в игре.
На детях зарабатывают
Родители ещё как тратят ващет.
откуда у детей деньги
От родителей.
не давать
если не давать, то и детей не будет
сплошная экономия
Какие дети, у них основная аудитория - женщины от 30, они эту нишу очень хорошо заняли
Братья молодцы. Построить компанию мирового масштаба, это заслуживает похвалы.
Вполне ожидаемые лидеры, по большей части, конечно.
Интересно, к кому мы теперь ближе🤔
А что у студии Playrix есть такого, где тратят миллиарды? Фишдом да эти огородные пазлы? Куда там тратить то?
Удивлен.
Там золотой билет, вроде ежемесячный. Да и в принципе игры качественные, тем более люди играют сразу в несколько игр.
Ну, я их пробовал все, там нет нужды платить и тем более много. Вы играли когда либо в стратегии на мобилках? Там люди тратят действительно миллионы долларов и либо у упомянутой студии есть какието еще проекты либо я не верю ни единому слову 🤣🤣
Мошеннические видеорекламы сработали
а где CyGames oO ума мусуме весь год в топ 3 по сборам, почти как геншин гребет