Tinder перестал работать в России Статьи редакции
Об уходе компания предупредила ещё в мае.
- Приложение пропало из российских App Store и Google Play, скачать его из магазинов не получится.
- Уже установленное приложение будет работать, но авторизоваться в нём нельзя — появляется сообщение об ошибке. У некоторых пользователей приложение работает с включённым VPN, как и веб-версия сервиса.
- Завести новый аккаунт получится только на иностранный номер — при вводе российского появляется уведомление, что он принадлежит региону, в котором Tinder не предоставляет услуги.
- Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — ещё в мае 2023 года предупредила о полном уходе из России к 30 июня.
- С конца мая российских пользователей начали предупреждать, что сервис прекратит работу в России 30 июня, и попросили потратить оставшиеся суперлайки и другие платные услуги.
- Месячные подписки продлеваться не будут, но если есть полугодовая или годовая подписка, срок которой заканчивается после 30 июня, можно вернуть деньги. Пользователи Android — через специальную форму на сайте, пользователям устройств Apple нужно авторизоваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать «Мне нужно», а затем «Запросить возмещение».
- 29 июня «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для сервиса «VK Знакомства» — пока только на Android.
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Друзья, а наш сервис VPN прекрасно работает с тиндером по ВПНу. Безусловно аудитория сервиса снизится, но все равно удобнее тиндером пользоваться, чем ВК знакомства или Мамбой (по моим впечатлениям, будто в 90е возвращаюсь)
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Приглашаем присоединится к использованию!
Граждане-стартаперы, накидайте в личку своих чудо-заменителей Тиндера и прочих дейтингов. Сделаю из вас подборку в тг-канале https://t.me/VChunt
Бесплатно, конечно
Мой контакт в телеге begovatovd
Ни разу не пользовался, знакомился всегда вживую.
Никогда это выражение не звучало так буквально)
Все работает :) https://vc.ru/services/743398-kak-oboyti-blokirovku-tinder-v-rossii
Человеки вон сколько веков без тындера этого вашего плодились...
а есть какой-то православный аналог?
Чем VC не устраивает?
Газета
сельская дискотека
Госуслуги
Вазектомия - разовая подписка, которая оформляется до конца жизни. Заменит любые приложения и сайты для знакомств.
mamba
Ага, при поддержке канала Спас
https://пбса.рф
@Unison
кинки пати жеж
У них там другая история)
https://azbyka.ru/znakomstva/
Так у РПЦ куча оффлайн филиалов.
Авито
Да. Азбука верности сайт
Леонардо Дайвинчик, вк знакомства, хорнет, мамба
Заместят. Ща единого оператора сводничества организуют и норм.
Через гос услуги с авторизацией)
Сразу прям)
Раньше портал Госуслуг был той ещё еблей, потом они его зачем-то местами исправили) Нужно откатить назад, вот тебе и тиндер
Единый Бесплатный Ублажитель.
И автоматический подбор пары с помощью ИИ
Что ж ты творишь, содомитъ?
Сложно придется тарелочницам
Развели мамонтенка?
Вымрут с голоду)
Хехе. Кст, а кто это? p.s. админ в офисе забанил все поисковики.
Они и без тиндера свою тарелку выцепят.
"Дрочка и точка" ?
Уже была эта шутка в мае
Эскортницы теперь будут подаваться на пособие по безработице
Причём тут они? ИнтимСити и другие работают исправно
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Они уже 1.5 года как в Дубаях
Там их и не было, друг)
Чат-кроватка твой выход!
Дамочка тогда уж
Ностальжи бл!😂
Девочки ! Пока ещё не поздно ! Мне 29 ищу одну милую и хорошую !
Ищи лучше сразу 2-х.Времена нынче наступают дефицитные,надо делать запасы впрок.
А неприятную и плохую? Что за дискриминация
Отправьте смс на короткий номер 0505, чтобы потрахаться
мы подключили тебе кучу подписок, сменили тариф и пароль от лк, а еще данные паспорта не прошли проверку в автоматической системе
трахаться подано
Меняю одну 40 на две по 20ть. Четыре по 10 не предлагать
есть половина от 80, вам заднюю или переднюю?
Нет варианта чпоки чпоки, поцоны нас обманули, расходимся
Госуслуги?
Это где такое?
Тарелочницы расстроились😨🤣
Эх, а как же меня теперь будут разводить деффки на фруктовую тарелку за 35к в подвальной кальянной ?
Опять очередные Белые рыцари Готэм-Сити:
"Как бы парадоксально это ни звучало, но большинство сайтов и приложений для знакомств созданы вовсе не для знакомств"
Да никому не нужны ваши потуги играть в белого рыцаря или робин гудов.
Созданы - не созданы, но пол мира перетрахалось через Тиндер, так что абсолютно пофиг, для чего он был создан, но как "инструмент" он однозначно работает.
Как жить теперь. Это ж с девушками в офлайне знакомиться придется. Дикпики не послать, будете вживую показывать?)
в офлайне опасно - получить обвинение в изнасиловании и домогательствах плюс неожиданно выходят два амбала ты зачем нашу сестру домогался - плати
Только в плаще
Есть же личка на VC
По эирдропу
А чем айсикью не устраивает? мы в 2000х там знакомились, было клева)
Анекдот тех времен:
- Ты помнишь дату нашего знакомства?
- Щас в аське хистори посмотрю...
У меня там почему-то поиск по городу не работал. Вот мэйл-агент было дело, да.
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Очень странная статистика.
Листая комментарии и тут прям срез поколений мальчик - юноша - мужчина - пенсионер со своим мировозрением к отношениям ))))
Кто есть кто поимённо? )
когда уже выпустят искусственных женщин
Так сегодня здесь писал чувак что Озон вместо процессора прислал искусственную женщину
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VK-наше всё!!
Вы сделали ошибку, вместо K должно быть C
А ведь реально. Они буквально же могут продолжать все в одну кучу мешать.
всегда интересно было кто там покупал подписки по конским ценам, когда за эти бабки могут отсосать
никто
ну можно купить подписку и отсосать, потому, что это просто выкачка денег
Пускай валят
Им же хуже, самые красивые женщины то в стране останутся
Всегда было интересно с чего вдруг у женщин в России такое мнение - что "в России самые красивые девушки в мире!".
Во-первых, не надо тут обобщать - и красивые и некрасивые есть везде, в том числе и внутри России, а еще есть "на вкус и цвет" и оценка по разным критериям - где-то огромная задница - главный критерий, во-вторых, нашим девушкам иностранцы наговорили такого подкатывая (ну а кто бы сказал иначе если цель - задобрить и уломать?)), а наши и транслируют теперь)
Мадам Самомнение 2023
Бесплатно и без регистрации посмотрю ваши фото в личке. Можно присылать
Бойтесь своих желаний — а то ведь и правда пришлют...
Независимо от пола?
А меня в тендере забанили. За фейковое фото с котиком. Но зато подписку смог отменить и обратно деньги вернуть
А зачем надо было ставить фейковое фото с котиком?
У меня все работает.. а я же не в России 😀😀
так там женщин нет
не разу им так и не попользовалась)
Ну и зря,возможно,там осталась грустить твоя половинка
Сочувствую
импортозамещение будет ?
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если машины теперь китайские то и женщины будут китайские ?
Говорят японские пока лучше. Резина мягче
Говорят, у китайцев у самих с женщинами плохо. Политика 1 ребенка сказывается
а где берут женщин те кто релоцировались в разные турции
Я хоть и не в Турции, и тут Тиндер работает, но толку от него... Так что нигде.
в кулачке берут.Лучшая девчонка-.......
скажите а база знакомств со связями и фото уже слита ?
За 60к
Если найдете - кидайте
В принципе существует много аналогов, так что жить можно)
В этом и проблема,я жду свою половинку на Мамбе,а она меня на Ловпланет.Это очень грустная история того,как мы никогда не встретились.
Есть VC, есть ТЖ на реддите, так что согласен с вами.
У Вас очень красивые глаза
Для знатоков есть сервис Ashoo.
Все остальное так, побаловаться))))
В смысле, Ashole?
Подтверждаю!
У меня работает всё.
Намирия сейчас могут сделать такой сервис хотя там досуг и Недвижка
Где-то натыкался на дичайше богоугодный сайт православных свиданий. Вот у него щас есть шанс.
плохие новости
Тиндер платный, его судьба была предрешена)
Что пойдём все знакомиться на улице опять одеваться куда ехать сегодня пятница тогда подыми свои пятые точки выйдем на улицу 😉
Да ну нафик, давай лучше тут стартаперш и криптоинвесторш клеить
где теперь знакомиться то ??! (печаль)
Ещё один, откуда вы только берётесь? Уже сто раз тут обсудили - теперь есть VC для этого
В Твиттере
С впн всё ок
Ипитесь как хотите. И точка
Не понимаю переживаний сообщества. Ну ушел Тиндер и ушел! Теперь, без женщин оттуда, семьи будут только крепче!
Да и нет ничего плохого в Родителе—1 и Родителе—2, ведь еще со времен древнего Рима известно, что нет ничего крепче настоящей мужской дружбы!!!
Будем дрочить чаще, тоже мне потеря
пользуюсь сайтом loveplanet недавно, но считаю что это хорошая альтернатива закрытому Тиндеру
+++
А киньте ссылку на профиль позырить
это же русофобия . куда смотрит ООН.
Жестокий удар по гетеросексуализму в России
Кто, Он?
Баду работает, зарегистрироваться в нем можно, проблем в уходе тиндера нет
Говорили у баду в офисе попугай живёт. Аж анек вспомнился Любовник у замужней женщины.
— Слушай, офигенную позу знаю! Значит так, ты встаёшь у окна раком, я залезаю на люстру, и оттуда прыгаю на тебя!!!
— Нее, у меня попугай говорящий, всё мужу расскажет!
Голос попугая — ОТРЕЖЬТЕ МНЕ ЯЗЫК, Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!
Бамбл еще норм
А ты контингент там видел вообще?
С VPN все норм как и инста тоже самое
ВПН даст зарегистрироваться на российский номер телефона?
Эксперты из разряда "включи впн - Эппл пей заработает".
Скоро Чебурнет сделают. Будешь на машку захарову и вальку-стакан натирать...
Надо срочно им выписать миллионы штрафа и поставить на счетчик, как так то.
бордели воспряли духом в ожидании сверхприбылей
Думаете? Они в последнее время ныли.
Платежеспособные релоцировались, а мобилизованные хотят в виде помощи защитникам, т.е. безвозмездно
на западе попытка знакомства приводит к обвинению в домогательствах изнасиловании увольнению с работы и превращению в нищего бомжа
А у нас просто попытка знакомства
Запрещено взаимодействовать стамбульской конвенцией!
потеря потерь
Не велика потеря, как говорится!
Дрочка-и Точка!(бесплатный подгон для импортозамещенного Тиндера)