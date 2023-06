Сервисы Евгения Евсеева сегодня в 12:00 5 часов Tinder перестал работать в России Статьи редакции Об уходе компания предупредила ещё в мае. Приложение пропало из российских App Store и Google Play, скачать его из магазинов не получится.

Уже установленное приложение будет работать, но авторизоваться в нём нельзя — появляется сообщение об ошибке. У некоторых пользователей приложение работает с включённым VPN, как и веб-версия сервиса.

Завести новый аккаунт получится только на иностранный номер — при вводе российского появляется уведомление, что он принадлежит региону, в котором Tinder не предоставляет услуги.

Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — ещё в мае 2023 года предупредила о полном уходе из России к 30 июня.



С конца мая российских пользователей начали предупреждать, что сервис прекратит работу в России 30 июня, и попросили потратить оставшиеся суперлайки и другие платные услуги.

Месячные подписки продлеваться не будут, но если есть полугодовая или годовая подписка, срок которой заканчивается после 30 июня, можно вернуть деньги. Пользователи Android — через специальную форму на сайте, пользователям устройств Apple нужно авторизоваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать «Мне нужно», а затем «Запросить возмещение». 29 июня «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для сервиса «VK Знакомства» — пока только на Android. #новость #tinder 11 443 просмотров

