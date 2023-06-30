(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
Сервисы
Евгения Евсеева

Tinder перестал работать в России Статьи редакции

Об уходе компания предупредила ещё в мае.

  • Приложение пропало из российских App Store и Google Play, скачать его из магазинов не получится.
  • Уже установленное приложение будет работать, но авторизоваться в нём нельзя — появляется сообщение об ошибке. У некоторых пользователей приложение работает с включённым VPN, как и веб-версия сервиса.
  • Завести новый аккаунт получится только на иностранный номер — при вводе российского появляется уведомление, что он принадлежит региону, в котором Tinder не предоставляет услуги.
  • Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — ещё в мае 2023 года предупредила о полном уходе из России к 30 июня.
  • С конца мая российских пользователей начали предупреждать, что сервис прекратит работу в России 30 июня, и попросили потратить оставшиеся суперлайки и другие платные услуги.
  • Месячные подписки продлеваться не будут, но если есть полугодовая или годовая подписка, срок которой заканчивается после 30 июня, можно вернуть деньги. Пользователи Android — через специальную форму на сайте, пользователям устройств Apple нужно авторизоваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать «Мне нужно», а затем «Запросить возмещение».
  • 29 июня «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для сервиса «VK Знакомства» — пока только на Android.

#новость #tinder

11 443 просмотров
(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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446 комментариев
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 Maksim Shcheglov

Друзья, мы сделали замену, пока что в формате Телеграм-бота, но уже практически доделали мобильные приложения и скоро их анонсируем. Приглашаем присоединиться к тестированию!

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Уникальный сервис знакомств, предоставляющий возможность найти подходящего партнера на основе…
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57 комментариев
Александр Не Курю

Друзья, а наш сервис VPN прекрасно работает с тиндером по ВПНу. Безусловно аудитория сервиса снизится, но все равно удобнее тиндером пользоваться, чем ВК знакомства или Мамбой (по моим впечатлениям, будто в 90е возвращаюсь)
Наш сервис VPN с управлением через telegram (https://t.me/spbvpnbot). Сами сервис готовит большое обновление с новыми тарифами и функциями.
Приглашаем присоединится к использованию!

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8 комментариев
Дмитрий Беговатов

Граждане-стартаперы, накидайте в личку своих чудо-заменителей Тиндера и прочих дейтингов. Сделаю из вас подборку в тг-канале https://t.me/VChunt
Бесплатно, конечно

Мой контакт в телеге begovatovd

VC hunt // Лучшие стартапы России
Привет, я Дима Беговатов. ИТ-обозреватель, строю российский Product Hunt на основе этого…
t.me
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2 комментария
Revenant
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Мох

Ни разу не пользовался, знакомился всегда вживую.

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4 комментария
Maxim Sergeevich

Никогда это выражение не звучало так буквально)

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Платон Щукин

Все работает :) https://vc.ru/services/743398-kak-oboyti-blokirovku-tinder-v-rossii

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3 комментария
Виктор Налейкин

Человеки вон сколько веков без тындера этого вашего плодились...

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1 комментарий
Владислав Недзвецкий

а есть какой-то православный аналог?

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Павел Иванов

Чем VC не устраивает?

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16 комментариев
mr g

Газета

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11 комментариев
under construction

сельская дискотека

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3 комментария
пешка

Госуслуги

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4 комментария
Воодушевлённый пользователь

Вазектомия - разовая подписка, которая оформляется до конца жизни. Заменит любые приложения и сайты для знакомств.

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7 комментариев
Alex

mamba

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2 комментария
Пётр Радищев

Ага, при поддержке канала Спас

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Qwerty54321

https://пбса.рф

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Maksim Shcheglov

@Unison

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5 комментариев
Alexey Taruntaev

кинки пати жеж

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Mr Black

У них там другая история)

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Garmonbon

https://azbyka.ru/znakomstva/

Православные знакомства «Азбука верности»
Православная служба знакомств.
azbyka.ru
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1 комментарий
Owloia

Так у РПЦ куча оффлайн филиалов.

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2 комментария
Иван

Авито

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Олеся Чучина

Да. Азбука верности сайт

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1 комментарий
Golem

Леонардо Дайвинчик, вк знакомства, хорнет, мамба

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Вадим Д.

Заместят. Ща единого оператора сводничества организуют и норм.

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Mr Black

Через гос услуги с авторизацией)
Сразу прям)

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5 комментариев
Олег Павлов

Раньше портал Госуслуг был той ещё еблей, потом они его зачем-то местами исправили) Нужно откатить назад, вот тебе и тиндер

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2 комментария
Веб Инструменты

Единый Бесплатный Ублажитель.

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2 комментария
Павел Иванов

И автоматический подбор пары с помощью ИИ

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7 комментариев
Алексей Прасковьин
единого оператора сводничества организуют

Что ж ты творишь, содомитъ?

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Энтони Лавджой

Сложно придется тарелочницам

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Дмитрий Кулешов

Развели мамонтенка?

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5 комментариев
Александр К

Вымрут с голоду)

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1 комментарий
Босятский Мун Рок

Хехе. Кст, а кто это? p.s. админ в офисе забанил все поисковики.

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Владимир Покуц

Они и без тиндера свою тарелку выцепят.

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бонч

"Дрочка и точка" ?

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Ярослава Радионова

Уже была эта шутка в мае

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Chekanov Nikita

Эскортницы теперь будут подаваться на пособие по безработице

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Павел Иванов

Причём тут они? ИнтимСити и другие работают исправно

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16 комментариев

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Piu-piu

Они уже 1.5 года как в Дубаях

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Erofeev

Там их и не было, друг)

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Konstantin Davydov

Чат-кроватка твой выход!

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Dee

Дамочка тогда уж

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3 комментария
Alex Shevchenko

Ностальжи бл!😂

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Костя Жажиев

Девочки ! Пока ещё не поздно ! Мне 29 ищу одну милую и хорошую !

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Crimson Blade

Ищи лучше сразу 2-х.Времена нынче наступают дефицитные,надо делать запасы впрок.

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10 комментариев
Venom

А неприятную и плохую? Что за дискриминация

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2 комментария
AttentiveMilk

Отправьте смс на короткий номер 0505, чтобы потрахаться

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Alex Melnikoff

мы подключили тебе кучу подписок, сменили тариф и пароль от лк, а еще данные паспорта не прошли проверку в автоматической системе

трахаться подано

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schengen.reisen versicherung

Меняю одну 40 на две по 20ть. Четыре по 10 не предлагать

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Alex Melnikoff

есть половина от 80, вам заднюю или переднюю?

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schengen.reisen versicherung

Нет варианта чпоки чпоки, поцоны нас обманули, расходимся

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Павел Иванов

Госуслуги?

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Den Kotov

Это где такое?

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1 комментарий
Mr Black

Тарелочницы расстроились😨🤣

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Boris Treukhov
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Виталий Воробьев
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Рядовой Шутник

Эх, а как же меня теперь будут разводить деффки на фруктовую тарелку за 35к в подвальной кальянной ?

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Иван Баланар

Опять очередные Белые рыцари Готэм-Сити:

"Как бы парадоксально это ни звучало, но большинство сайтов и приложений для знакомств созданы вовсе не для знакомств"

Да никому не нужны ваши потуги играть в белого рыцаря или робин гудов.
Созданы - не созданы, но пол мира перетрахалось через Тиндер, так что абсолютно пофиг, для чего он был создан, но как "инструмент" он однозначно работает.

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Дмитрий

Как жить теперь. Это ж с девушками в офлайне знакомиться придется. Дикпики не послать, будете вживую показывать?)

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Crystal с

в офлайне опасно - получить обвинение в изнасиловании и домогательствах плюс неожиданно выходят два амбала ты зачем нашу сестру домогался - плати

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3 комментария
Venom

Только в плаще

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Павел Иванов

Есть же личка на VC

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Foma Kiniaev

По эирдропу

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Gogi Jan

А чем айсикью не устраивает? мы в 2000х там знакомились, было клева)
Анекдот тех времен:
- Ты помнишь дату нашего знакомства?
- Щас в аське хистори посмотрю...

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Den Kotov

У меня там почему-то поиск по городу не работал. Вот мэйл-агент было дело, да.

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38 комментариев

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Перламутрово-Мышиный

Очень странная статистика.

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1 комментарий
Ilyaa

Листая комментарии и тут прям срез поколений мальчик - юноша - мужчина - пенсионер со своим мировозрением к отношениям ))))

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Павел Иванов

Кто есть кто поимённо? )

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Crystal с

когда уже выпустят искусственных женщин

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Artur Kuramshin

Так сегодня здесь писал чувак что Озон вместо процессора прислал искусственную женщину

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2 комментария

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Crimson Blade

VK-наше всё!!

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Alex Shevchenko

Вы сделали ошибку, вместо K должно быть C

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5 комментариев
Юрий Б.

А ведь реально. Они буквально же могут продолжать все в одну кучу мешать.

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9 комментариев
Научный микроскоп

всегда интересно было кто там покупал подписки по конским ценам, когда за эти бабки могут отсосать

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Crystal с

никто

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Alex Melnikoff

ну можно купить подписку и отсосать, потому, что это просто выкачка денег

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Антон Гончар

Пускай валят

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Venom

Им же хуже, самые красивые женщины то в стране останутся

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ilia

Всегда было интересно с чего вдруг у женщин в России такое мнение - что "в России самые красивые девушки в мире!".

Во-первых, не надо тут обобщать - и красивые и некрасивые есть везде, в том числе и внутри России, а еще есть "на вкус и цвет" и оценка по разным критериям - где-то огромная задница - главный критерий, во-вторых, нашим девушкам иностранцы наговорили такого подкатывая (ну а кто бы сказал иначе если цель - задобрить и уломать?)), а наши и транслируют теперь)

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14 комментариев
Corwin

Мадам Самомнение 2023

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Боровков Евгений

Бесплатно и без регистрации посмотрю ваши фото в личке. Можно присылать

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Darth Swordman

Бойтесь своих желаний — а то ведь и правда пришлют...

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6 комментариев
Павел Иванов

Независимо от пола?

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1 комментарий
schengen.reisen versicherung

А меня в тендере забанили. За фейковое фото с котиком. Но зато подписку смог отменить и обратно деньги вернуть

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Павел Иванов

А зачем надо было ставить фейковое фото с котиком?

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3 комментария
Vadim Mashkov

У меня все работает.. а я же не в России 😀😀

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Crystal с

так там женщин нет

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6 комментариев
Женя Фефинов

не разу им так и не попользовалась)

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Crimson Blade

Ну и зря,возможно,там осталась грустить твоя половинка

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Bames Jond

Сочувствую

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Daniil Savransky

импортозамещение будет ?

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Crystal с

если машины теперь китайские то и женщины будут китайские ?

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Алексей С

Говорят японские пока лучше. Резина мягче

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5 комментариев
Фоксик

Говорят, у китайцев у самих с женщинами плохо. Политика 1 ребенка сказывается

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5 комментариев
Crystal с

а где берут женщин те кто релоцировались в разные турции

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Den Kotov

Я хоть и не в Турции, и тут Тиндер работает, но толку от него... Так что нигде.

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Crimson Blade

в кулачке берут.Лучшая девчонка-.......

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3 комментария
Crystal с

скажите а база знакомств со связями и фото уже слита ?

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schengen.reisen versicherung

За 60к

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Боровков Евгений

Если найдете - кидайте

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Марина Кузнецова

В принципе существует много аналогов, так что жить можно)

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Crimson Blade

В этом и проблема,я жду свою половинку на Мамбе,а она меня на Ловпланет.Это очень грустная история того,как мы никогда не встретились.

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Роботы из зубной пасты

Есть VC, есть ТЖ на реддите, так что согласен с вами.

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Павел Иванов

У Вас очень красивые глаза

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Denis Shaykin (Denchis)

Для знатоков есть сервис Ashoo.
Все остальное так, побаловаться))))

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noname

В смысле, Ashole?

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3 комментария
Ware Wow

Подтверждаю!

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noname

У меня работает всё.

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Anton Sp

Намирия сейчас могут сделать такой сервис хотя там досуг и Недвижка

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Слегка Придурковатый

Где-то натыкался на дичайше богоугодный сайт православных свиданий. Вот у него щас есть шанс.

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Виктор Котлов

плохие новости

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НаряднаяШайга

Тиндер платный, его судьба была предрешена)

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Денис Куликов

Что пойдём все знакомиться на улице опять одеваться куда ехать сегодня пятница тогда подыми свои пятые точки выйдем на улицу 😉

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Павел Иванов

Да ну нафик, давай лучше тут стартаперш и криптоинвесторш клеить

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1 комментарий
Станислав С.

где теперь знакомиться то ??! (печаль)

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Павел Иванов

Ещё один, откуда вы только берётесь? Уже сто раз тут обсудили - теперь есть VC для этого

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muiren

В Твиттере

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Про Тиндер - Андрей Зажигалов

С впн всё ок

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schengen.reisen versicherung

Ипитесь как хотите. И точка

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Роботы из зубной пасты

Не понимаю переживаний сообщества. Ну ушел Тиндер и ушел! Теперь, без женщин оттуда, семьи будут только крепче!

Да и нет ничего плохого в Родителе—1 и Родителе—2, ведь еще со времен древнего Рима известно, что нет ничего крепче настоящей мужской дружбы!!!

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Nasha Rasha

Будем дрочить чаще, тоже мне потеря

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Any Lor

пользуюсь сайтом loveplanet недавно, но считаю что это хорошая альтернатива закрытому Тиндеру

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Александр

+++

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Павел Иванов

А киньте ссылку на профиль позырить

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Crystal с

это же русофобия . куда смотрит ООН.

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Dmitry

Жестокий удар по гетеросексуализму в России

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Alex Shevchenko

Кто, Он?

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6 комментариев
Сергей Поляков

Баду работает, зарегистрироваться в нем можно, проблем в уходе тиндера нет

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Owloia

Говорили у баду в офисе попугай живёт. Аж анек вспомнился Любовник у замужней женщины.
— Слушай, офигенную позу знаю! Значит так, ты встаёшь у окна раком, я залезаю на люстру, и оттуда прыгаю на тебя!!!
— Нее, у меня попугай говорящий, всё мужу расскажет!
Голос попугая — ОТРЕЖЬТЕ МНЕ ЯЗЫК, Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!

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Боровков Евгений

Бамбл еще норм

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2 комментария
Марк

А ты контингент там видел вообще?

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Владимир Герасимов

С VPN все норм как и инста тоже самое

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Дмитрий Кулешов

ВПН даст зарегистрироваться на российский номер телефона?
Эксперты из разряда "включи впн - Эппл пей заработает".

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10 комментариев
Kiss1nger

Скоро Чебурнет сделают. Будешь на машку захарову и вальку-стакан натирать...

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Dark Soul

Надо срочно им выписать миллионы штрафа и поставить на счетчик, как так то.

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Crystal с

бордели воспряли духом в ожидании сверхприбылей

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Фоксик

Думаете? Они в последнее время ныли.
Платежеспособные релоцировались, а мобилизованные хотят в виде помощи защитникам, т.е. безвозмездно

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2 комментария
Crystal с

на западе попытка знакомства приводит к обвинению в домогательствах изнасиловании увольнению с работы и превращению в нищего бомжа

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Алексей С

А у нас просто попытка знакомства

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1 комментарий
master

Запрещено взаимодействовать стамбульской конвенцией!

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Дмитрий Ершов

потеря потерь

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Виктор Сбруев

Не велика потеря, как говорится!

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Crimson Blade

Дрочка-и Точка!(бесплатный подгон для импортозамещенного Тиндера)

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