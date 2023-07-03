(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
Сервисы
Полина Лааксо

«Дзен» обновит систему монетизации для новых авторов — будет платить за время, которое пользователи тратят на их контент Статьи редакции

Она заработает с 1 августа 2023 года. Для тех, кто уже подключил монетизацию, условия останутся прежними как минимум до 2024 года.

  • «Дзен» будет платить блогерам часть своей рекламной выручки и делить её между ними в зависимости от того, чьи статьи, видеоролики или фото смотрели дольше. Изучить статистику можно будет в личном кабинете — там появится новый показатель времени просмотра.
  • Просмотры будут засчитывать от всех пользователей — не только от подписчиков. Но для подключения к программе нужно, чтобы за последние 30 дней именно подписчики потратили на контент автора не менее 30 часов.
  • Оценивать время будет алгоритм — «в минутах вовлечённого просмотра». Если пользователь открыл и сразу закрыл публикацию — просмотр считаться не будет. Ставить своё видео на автоповтор тоже нет смысла — система распознает мошенничество, утверждают в компании.
  • С весны 2022 года «Дзен» ориентировался при выплатах на количество активных подписчиков: сколько человек подписались и как часто они взаимодействовали с контентом. «Вознаграждение за [такого] подписчика могло отличаться, потому что пользователи видели разное количество рекламы и разные по стоимости сообщения», — уточнила компания. Существовал также и порог для входа — в 100 подписчиков.
  • В новой программе монетизации подписчики всё равно важны, но больше для подъёма охватов: алгоритмы рекомендаций учитывают новые подписки, а ещё подписчики помогут накопить время «вовлечённого просмотра», даже если контент не попал в рекомендации.
Источник: РБК

#новость #дзен

976 просмотров
(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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15 комментариев
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 Вадим Д.

Время - деньги, правильно!

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Ivan Cato

Почему бы не делиться процентом с каждого платного клика по рекламе и платного показа?

Зачем все эти извращения? Для того чтобы меньше платить авторам, которые по сути за копейки наполняют контентом эту клоаку?

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BlackTech

Потому что размещение рекламы скорее всего предполагает также оплату и за показы. А тут выгода есть для всех, зависимо от компании продвижения

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Ivan Cato

Непонятно...

Вот если я покупаю 1000 показов за 1000 рублей. Дзен показывает 1000 раз в 1000 разных блогах. Каждый автор получает например 30% с одного показа. То есть авторы получают 300, а дзен 700.

Мне кажется все в выигрыше. А когда за время то дзен может просто красть таким образом деньги.

То есть если платят за час пользователя фиксированную ставку. А клик при этом в дорогой тематике стоит гораздо дороже чем этот час. И сколько кликов за час по рекламе сделает пользователь, большой вопрос.

Дзен получит кучу бабла, а автор хрен. Причем пострадают мелкие авторы, время может быть маленькое, а дорогой клик всё равно будет, даже с мелкого блога.

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Андрей Лучина

Как вы можете улучшить качество своего комментария, чтобы люди чаще кликали на мой?

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Semen

Думаю, что пока там недостаточно контента и пользователей активных в целом. Заходил — мертвая какая-то площадка, ничего особо интересного просто нет.

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Ivan Cato

Ну наверное не платят нихера, вот и невыгодно писать.

Я как-то читал статью начинающих авторов, где они описывали свои "приключения".

Человек написал 20+ статей, а получил 10 рублей. Кек.

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Вдова Кличко

Оптимизация. Монетизировать теперь будет проще

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Sasha Step

Красавцы. Профессионалы. Эксперты. Аплодирую стоя.
Они сказали авторам будем платить за дочитки - авторы сказали идите вы и ушли.

Они расстроились и теперь сказали будем платить за время. - но пользователи уже сказали идите вы и ушли...

И осталась бабка у разбитого корыта.....

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Alex Shevchenko

А спонсор нашей статьи на дзен, Даниссимо! И такая же классная статья! Не спеши, вчитайся, насладись! И пусть весь мир подождёт!)

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Султанов Андрей

Это же вкшники...

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Виктор Петров

Припарки мёртвому.
Некого там читать. Были там пристойные блохиры – но давно закончились.

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Сергей Степанов

теперь главное писать тупость ересь, чтобы весь дзен месяц кидал в тебя какашки набивая гневные ответы 🤣

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Виктор

Лаконичная информативная статья, спустя 5 мин: "Вау, я сразу нашёл то что нужно, спасибо".
Нечитабельный водяной высер с вставками контента с разных источников не относящихся к теме и толикой дезинформации, спустя 25-30 мин: *отсутствие малейшего продвижения в понимании темы чителем, зато шекели мутятся*

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Андрей Лучина

Ну какой-нибудь Вилсаком со своими анбоксингами сможет сразу начать зарабатывать на этой модели.
Большинство будет пилить вовлекающие тиктоки или репостить чужие.
Но кто-то реально может делать контент в стиле поощряемого Ютубом — информативный, полезный и интересный на всем протяжении. Скорее всего это будут уже состоявшиеся ютуберы.

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15 комментариев
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