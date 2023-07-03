«Дзен» обновит систему монетизации для новых авторов — будет платить за время, которое пользователи тратят на их контент Статьи редакции
Она заработает с 1 августа 2023 года. Для тех, кто уже подключил монетизацию, условия останутся прежними как минимум до 2024 года.
- «Дзен» будет платить блогерам часть своей рекламной выручки и делить её между ними в зависимости от того, чьи статьи, видеоролики или фото смотрели дольше. Изучить статистику можно будет в личном кабинете — там появится новый показатель времени просмотра.
- Просмотры будут засчитывать от всех пользователей — не только от подписчиков. Но для подключения к программе нужно, чтобы за последние 30 дней именно подписчики потратили на контент автора не менее 30 часов.
- Оценивать время будет алгоритм — «в минутах вовлечённого просмотра». Если пользователь открыл и сразу закрыл публикацию — просмотр считаться не будет. Ставить своё видео на автоповтор тоже нет смысла — система распознает мошенничество, утверждают в компании.
- С весны 2022 года «Дзен» ориентировался при выплатах на количество активных подписчиков: сколько человек подписались и как часто они взаимодействовали с контентом. «Вознаграждение за [такого] подписчика могло отличаться, потому что пользователи видели разное количество рекламы и разные по стоимости сообщения», — уточнила компания. Существовал также и порог для входа — в 100 подписчиков.
- В новой программе монетизации подписчики всё равно важны, но больше для подъёма охватов: алгоритмы рекомендаций учитывают новые подписки, а ещё подписчики помогут накопить время «вовлечённого просмотра», даже если контент не попал в рекомендации.
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Время - деньги, правильно!
Почему бы не делиться процентом с каждого платного клика по рекламе и платного показа?
Зачем все эти извращения? Для того чтобы меньше платить авторам, которые по сути за копейки наполняют контентом эту клоаку?
Потому что размещение рекламы скорее всего предполагает также оплату и за показы. А тут выгода есть для всех, зависимо от компании продвижения
Непонятно...
Вот если я покупаю 1000 показов за 1000 рублей. Дзен показывает 1000 раз в 1000 разных блогах. Каждый автор получает например 30% с одного показа. То есть авторы получают 300, а дзен 700.
Мне кажется все в выигрыше. А когда за время то дзен может просто красть таким образом деньги.
То есть если платят за час пользователя фиксированную ставку. А клик при этом в дорогой тематике стоит гораздо дороже чем этот час. И сколько кликов за час по рекламе сделает пользователь, большой вопрос.
Дзен получит кучу бабла, а автор хрен. Причем пострадают мелкие авторы, время может быть маленькое, а дорогой клик всё равно будет, даже с мелкого блога.
Как вы можете улучшить качество своего комментария, чтобы люди чаще кликали на мой?
Думаю, что пока там недостаточно контента и пользователей активных в целом. Заходил — мертвая какая-то площадка, ничего особо интересного просто нет.
Ну наверное не платят нихера, вот и невыгодно писать.
Я как-то читал статью начинающих авторов, где они описывали свои "приключения".
Человек написал 20+ статей, а получил 10 рублей. Кек.
Оптимизация. Монетизировать теперь будет проще
Красавцы. Профессионалы. Эксперты. Аплодирую стоя.
Они сказали авторам будем платить за дочитки - авторы сказали идите вы и ушли.
Они расстроились и теперь сказали будем платить за время. - но пользователи уже сказали идите вы и ушли...
И осталась бабка у разбитого корыта.....
А спонсор нашей статьи на дзен, Даниссимо! И такая же классная статья! Не спеши, вчитайся, насладись! И пусть весь мир подождёт!)
Это же вкшники...
Припарки мёртвому.
Некого там читать. Были там пристойные блохиры – но давно закончились.
теперь главное писать тупость ересь, чтобы весь дзен месяц кидал в тебя какашки набивая гневные ответы 🤣
Лаконичная информативная статья, спустя 5 мин: "Вау, я сразу нашёл то что нужно, спасибо".
Нечитабельный водяной высер с вставками контента с разных источников не относящихся к теме и толикой дезинформации, спустя 25-30 мин: *отсутствие малейшего продвижения в понимании темы чителем, зато шекели мутятся*
Ну какой-нибудь Вилсаком со своими анбоксингами сможет сразу начать зарабатывать на этой модели.
Большинство будет пилить вовлекающие тиктоки или репостить чужие.
Но кто-то реально может делать контент в стиле поощряемого Ютубом — информативный, полезный и интересный на всем протяжении. Скорее всего это будут уже состоявшиеся ютуберы.