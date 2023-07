Сервисы Полина Лааксо 29 минут назад 29 мин «Дзен» обновит систему монетизации для новых авторов — будет платить за время, которое пользователи тратят на их контент Статьи редакции Она заработает с 1 августа 2023 года. Для тех, кто уже подключил монетизацию, условия останутся прежними как минимум до 2024 года. «Дзен» будет платить блогерам часть своей рекламной выручки и делить её между ними в зависимости от того, чьи статьи, видеоролики или фото смотрели дольше. Изучить статистику можно будет в личном кабинете — там появится новый показатель времени просмотра.



Просмотры будут засчитывать от всех пользователей — не только от подписчиков. Но для подключения к программе нужно, чтобы за последние 30 дней именно подписчики потратили на контент автора не менее 30 часов.

Оценивать время будет алгоритм — «в минутах вовлечённого просмотра». Если пользователь открыл и сразу закрыл публикацию — просмотр считаться не будет. Ставить своё видео на автоповтор тоже нет смысла — система распознает мошенничество, утверждают в компании.

С весны 2022 года «Дзен» ориентировался при выплатах на количество активных подписчиков: сколько человек подписались и как часто они взаимодействовали с контентом. «Вознаграждение за [такого] подписчика могло отличаться, потому что пользователи видели разное количество рекламы и разные по стоимости сообщения», — уточнила компания. Существовал также и порог для входа — в 100 подписчиков.

В новой программе монетизации подписчики всё равно важны, но больше для подъёма охватов: алгоритмы рекомендаций учитывают новые подписки, а ещё подписчики помогут накопить время «вовлечённого просмотра», даже если контент не попал в рекомендации. Источник: РБК #новость #дзен 976 просмотров {"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"446257cf-d5b0-53c5-8d41-5ee6ec94aa01","karma":47013,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru | ethos of a nonprofit but a path to crazy margins","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","hasVideoAvatar":true}

(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');