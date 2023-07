{"id":13997,"url":"\/distributions\/13997\/click?bit=1&hash=17f7ff92648899b6b7b5547e58b36c2658a4ea7f3e794070a475c30a264fa970","title":"\u041e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u043a\u043b\u0443\u0431\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0435?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"a44da235-9237-58a5-ba88-b8a653065383"}

(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');