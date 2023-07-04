«2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами — на них можно разглядеть деревья в скверах и звёзды на шпилях Статьи редакции
Обновлять их будут постепенно.
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- С июля 2023 года новые 3D-модели зданий показываются на картах 11 городов — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Иркутск, Екатеринбург, Казань, Самара, Саратов и Вологда, рассказали в компании.
- Сначала «2ГИС» перерисовал модели новостроек, чтобы показать, как выглядят дома на раннем этапе строительства. Теперь в новом формате доступны, помимо прочих: главный корпус МГУ, жилой дом на Котельнической набережной, храм Василия Блаженного и входная группа ВДНХ в Москве, а также Казанский и Исаакиевский соборы, «Лахта-центр» и «Спас на крови» в Санкт-Петербурге.
- В Краснодаре среди новых моделей — стадион Краснодар, в Казани — Кремль, в Новосибирске — Театр оперы и балета и Краеведческий музей, в Саратове — Академический театр, в Нижнем Новгороде — Нижегородская ярмарка, в Вологде — Вологодский Софийский собор, в Иркутске — Драматический театр имени Н. П. Охлопкова.
- Помимо достопримечательностей, на картах обновились модели около 30 парков: в них лучше прорисованы лиственные и хвойные деревья, а также кустарники. Среди примеров — московские «Зарядье» и Парк Горького, петербургские Александровский сад и сад Зимнего дворца, новосибирские Театральный и Первомайский скверы, екатеринбургская площадь Кирова и самарская площадь Куйбышева.
- Отображение объектов меняется в зависимости от времени суток, чтобы «создавался эффект погружения». В будущем «2ГИС» детализирует зоопарки и дороги с развязками и разметкой, увеличит список «иммерсивных» 3D-объектов и добавит сезонность: зимой деревья будут без листьев, но в южных регионах останутся зелёными.
- Размер карт с новыми моделями при скачивании не увеличился: реалистичные объекты будут показываться только при наличии стабильного интернета.
- До этого «сверхподробные» карты с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями показал сервис «Яндекс Карты».
2Гис прям лучшие 🤘🏻, хотя звёзды на шпилях нет желания разглядывать (-:
И зачем на травинки в парке?!
Молодцы @2ГИС 👏
Это все конечно классно, но зачем?
Навигация вот хромала, как я помню, потому и перестал пользоваться 🤷♂️
в том числе для упрощения навигации. например, многоуровневые развязки в 2д нормально не покажешь
Так развязки то и не рисуют)
ну так только начали ведь
Ну так нарисовали бы самую примитивную развязку и сделали анимацию на подъезде типа «смотри как тебе ехать надо»
Но вот звезда на шпиле МГУ конечно мне очень дорогу подскажет😂
И транспорт городской нормально показывали, проезд оплатить
2гис молодцы, продолжают развиваться, не стоят на месте
В сравнении с кем или с чем?
Я так понимаю, это будет только для единичных зданий? Вручную-то каждый объект в какой-нибудь Москве запиливать - это ж и до старости не доживёшь.
Кроме россиян эта шляпа никому не интересна.