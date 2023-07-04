(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
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Артур Томилко

Оптимизация маршрутов, планирование поездок и виджет для рабочего стола: «Яндекс» обновил «Навигатор» Статьи редакции

Теперь водители в Москве могут оплачивать парковку через приложение.

  • Обновление уже доступно для части пользователей Android и скоро появится на iOS, рассказали в компании. В приложении появились функции, которые раньше были доступны только пользователям «Яндекс Карт».
  • «Навигатор» теперь может оптимизировать маршрут из четырёх-десяти точек и подбирать оптимальный путь. В параметрах маршрута появилась опция «Избегать плохих грунтовых дорог».
  • Он также поможет водителям спрогнозировать, сколько займёт поездка в определённый день и время, с учётом исторических данных о пробках. А на рабочий стол смартфона можно добавить виджет, который показывает текущий уровень пробок и позволяет быстро строить маршруты — например, до дома или работы.
  • В обновлённом приложении можно также оплачивать парковку. Пока функция доступна только в Москве. До этого она появилась в «Яндекс Картах»

#яндекс #навигатор #новость

1009 просмотров
(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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14 комментариев
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 Rax034

Перестал пользоваться яндексом после того как он поводил меня по дворам вместо нормальных дорог (хотя они были, но маршрут он предложил на выбор только один), и в частности, после того, как провел меня через Ульяновск вместо объездной и я проебал в пробках в Ульяновске 3 часа пути. После этого он сразу пошёл нахуй с моего смартфона был заменён навителлом.

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Alex Shevchenko

Навител! Как много в этом слове) помню ещё испокон андроида искали новые крякнутые версии карт, и ставили на какие-то диковинные китайские планшеты по просьбе дальнобоев)) ностальжи

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Александра VALeks Павловская

Очень долго жду в навигаторе возможности строить маршрут без лестниц. Для инвалидов или для девушек с колясками, например. Странно, что этого никак не придумают.

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DrRelax

2гис так умеет

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Александра VALeks Павловская

Ух ты, не знала! Огромный плюс для 2гис!!!

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Serge Schukin

Maps.me - режим "на велике" прокладывает без лестниц (если такое возможно)

Maps.me is your ultimate travel companion and…
MAPS.ME (MapsWithMe) are offline maps of the whole world. Map of the USA: New York, San Francisco…
Maps.me
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Вадим Д.

Решили задачу коммивояжёра?! Хотя, очень вряд ли.

Скорее, всё же, для парковки (-:

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Alex Shevchenko

Яндекс! Вы обновите свою Яндексgo! Чот переоптимизировали слишком. Запускается медленнее других приложений на смарте, секунд 10! Любые др агрегаторы делают это менее, чем за 5 сек.

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Andrey Supriatkin

У меня 2 секунды, скорее дело не в приложении)

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Alex Shevchenko

А в чём? Очищал, удалял, ставил по новой. Тел Redmi note 10 Pro. Др приложения запускаются на раз два.

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qlskid

Там не одно приложение, а 20. 20 прил за 10 секунд - 2 в секунду. Ты им пятки целовать должен

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nochnoy.ru

они загружаются только когда в них ткнёшь

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qlskid

не важно

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Alex Shevchenko

😂аа! Тогда сорри! Зря быканул! Не знал)))

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14 комментариев
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