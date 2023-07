Сервисы Артур Томилко 25 минут назад 25 мин Оптимизация маршрутов, планирование поездок и виджет для рабочего стола: «Яндекс» обновил «Навигатор» Статьи редакции Теперь водители в Москве могут оплачивать парковку через приложение. Обновление уже доступно для части пользователей Android и скоро появится на iOS, рассказали в компании. В приложении появились функции, которые раньше были доступны только пользователям «Яндекс Карт».

«Навигатор» теперь может оптимизировать маршрут из четырёх-десяти точек и подбирать оптимальный путь. В параметрах маршрута появилась опция «Избегать плохих грунтовых дорог».

Он также поможет водителям спрогнозировать, сколько займёт поездка в определённый день и время, с учётом исторических данных о пробках. А на рабочий стол смартфона можно добавить виджет, который показывает текущий уровень пробок и позволяет быстро строить маршруты — например, до дома или работы.

В обновлённом приложении можно также оплачивать парковку. Пока функция доступна только в Москве. До этого она появилась в «Яндекс Картах» #яндекс #навигатор #новость

