Оптимизация маршрутов, планирование поездок и виджет для рабочего стола: «Яндекс» обновил «Навигатор» Статьи редакции
Теперь водители в Москве могут оплачивать парковку через приложение.
- Обновление уже доступно для части пользователей Android и скоро появится на iOS, рассказали в компании. В приложении появились функции, которые раньше были доступны только пользователям «Яндекс Карт».
- «Навигатор» теперь может оптимизировать маршрут из четырёх-десяти точек и подбирать оптимальный путь. В параметрах маршрута появилась опция «Избегать плохих грунтовых дорог».
- Он также поможет водителям спрогнозировать, сколько займёт поездка в определённый день и время, с учётом исторических данных о пробках. А на рабочий стол смартфона можно добавить виджет, который показывает текущий уровень пробок и позволяет быстро строить маршруты — например, до дома или работы.
- В обновлённом приложении можно также оплачивать парковку. Пока функция доступна только в Москве. До этого она появилась в «Яндекс Картах»
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Перестал пользоваться яндексом после того как он поводил меня по дворам вместо нормальных дорог (хотя они были, но маршрут он предложил на выбор только один), и в частности, после того, как провел меня через Ульяновск вместо объездной и я проебал в пробках в Ульяновске 3 часа пути. После этого он сразу пошёл нахуй с моего смартфона был заменён навителлом.
Навител! Как много в этом слове) помню ещё испокон андроида искали новые крякнутые версии карт, и ставили на какие-то диковинные китайские планшеты по просьбе дальнобоев)) ностальжи
Очень долго жду в навигаторе возможности строить маршрут без лестниц. Для инвалидов или для девушек с колясками, например. Странно, что этого никак не придумают.
2гис так умеет
Ух ты, не знала! Огромный плюс для 2гис!!!
Maps.me - режим "на велике" прокладывает без лестниц (если такое возможно)
Решили задачу коммивояжёра?! Хотя, очень вряд ли.
Скорее, всё же, для парковки (-:
Яндекс! Вы обновите свою Яндексgo! Чот переоптимизировали слишком. Запускается медленнее других приложений на смарте, секунд 10! Любые др агрегаторы делают это менее, чем за 5 сек.
У меня 2 секунды, скорее дело не в приложении)
А в чём? Очищал, удалял, ставил по новой. Тел Redmi note 10 Pro. Др приложения запускаются на раз два.
Там не одно приложение, а 20. 20 прил за 10 секунд - 2 в секунду. Ты им пятки целовать должен
они загружаются только когда в них ткнёшь
не важно
😂аа! Тогда сорри! Зря быканул! Не знал)))