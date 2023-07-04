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Сервисы
Полина Лааксо

Twitter обновил TweetDeck — им смогут пользоваться только владельцы верифицированных аккаунтов Статьи редакции

Получить галочку можно, оплатив подписку Twitter Blue.

Интерфейс обновлённого TweetDeck
  • О запуске «улучшенной» версии приложения компания рассказала в Twitter. Теперь TweetDeck поддерживает опросы, аудиокомнаты Spaces и просмотр видео поверх общего окна, а также предлагает расширенные настройки колонок и порядка отображения твитов. Сервис недоступен на мобильных устройствах.
  • Предыдущие колонки и списки можно импортировать в новый TweetDeck, но только при первом запуске. Управлять одним аккаунтом с разных профилей пока нельзя — командное взаимодействие вернут позже. В последнем убедился редактор vc.ru: у него не получилось импортировать общую колонку в новый интерфейс.
  • С первых чисел августа 2023 года доступ к TweetDeck смогут получить только верифицированные пользователи — то есть владельцы платной подписки Blue или обладатели галочки, выданной самой соцсетью.
  • Что будет со старой версией — неизвестно. При попытке вернуться на неё сервис попросил редактора vc.ru заново зайти в аккаунт, а затем выдал предупреждение, что вход уже выполнен. После обновления страницы он показал новый интерфейс. О принудительной «миграции» сообщили и источники The Verge в компании.
  • В The Verge также замечают, что старый TweetDeck перестал работать у многих после того, как Twitter ввёл лимит на чтение постов в день: 10 тысяч твитов для владельцев Blue, 1000 — для обычных пользователей, 500 — для недавно зарегистрировавшихся.
  • В Twitter при этом говорят, что проблемы с прежней версией TweetDeck не связаны с лимитами — они вызваны попыткой соцсети избавиться от «легаси» при работе с API. Именно поэтому компания переводит всех на новый сервис.
  • Мнения пользователей о новости разделились. Одни отмечают, что так соцсеть защищается от «скрейпинга» (извлечения данных с сайта), к тому же «функциональность сервиса стоит того, чтобы за неё платить». Другие не понимают, почему приложение, работавшее бесплатно 15 лет, вдруг становится платным.
  • TweetDeck представили в 2008 году как независимый сервис для управления аккаунтами. В 2011 году его выкупил Twitter. В 2017-м The Verge узнал, что компания думает выпустить свой первый платный сервис — предположительно, на основе TweetDeck. Обсуждение подписки на его базе возобновилось и в 2021-м — ещё до прихода Илона Маска.

#новость #twitter

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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11 комментариев
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 Ебигейл Ротстер

Она становиться платной, потому что маск заплатил за компанию в 5 раз больше чем нужно

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Веб Инструменты

Маск выдаивает твиттер так, что у твиттера соски болят.

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Ilya Brin

В следующем после этого обновлении им сможет пользоваться только Илон Маск

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Alex Shevchenko

Делает так сказать, под себя))

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Дмитрий Кулешов

В Твиттере такая же мемная аудитория, как в Одноклассниках, только противоположного полюса.

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Энтони Лавджой

«им смогут пользоваться только»

Надоела эта херня уже.

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Alex Shevchenko

Зато потом, можно будет анонсировать функции в ключе "им смогут пользоваться не только")

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Вадим Д.
им смогут пользоваться только владельцы верифицированных аккаунтов

Но не больше 15 минут в день (-:
Слишком мягко, Маск, добавь ещё ограничений!

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Фоксик

Так вроде верификация платная. Хотя можно время за плату увеличивать

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Нейрослав Жепетеев

Северная Твиттерия во главе председателя И Ло На.
Что ещё будет под графой "...смогут только..."?

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Stas Sokolov

У меня идея для Маска. Сделать месячную квоту в часах. Но чем реже ты заходишь, тем меньше становится квота до конца текущего месяца. Не заходил вообще квота обнуляется и чтобы активировать доступ нужно заплатить :)

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