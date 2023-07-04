Twitter обновил TweetDeck — им смогут пользоваться только владельцы верифицированных аккаунтов Статьи редакции
Получить галочку можно, оплатив подписку Twitter Blue.
- О запуске «улучшенной» версии приложения компания рассказала в Twitter. Теперь TweetDeck поддерживает опросы, аудиокомнаты Spaces и просмотр видео поверх общего окна, а также предлагает расширенные настройки колонок и порядка отображения твитов. Сервис недоступен на мобильных устройствах.
- Предыдущие колонки и списки можно импортировать в новый TweetDeck, но только при первом запуске. Управлять одним аккаунтом с разных профилей пока нельзя — командное взаимодействие вернут позже. В последнем убедился редактор vc.ru: у него не получилось импортировать общую колонку в новый интерфейс.
- С первых чисел августа 2023 года доступ к TweetDeck смогут получить только верифицированные пользователи — то есть владельцы платной подписки Blue или обладатели галочки, выданной самой соцсетью.
- Что будет со старой версией — неизвестно. При попытке вернуться на неё сервис попросил редактора vc.ru заново зайти в аккаунт, а затем выдал предупреждение, что вход уже выполнен. После обновления страницы он показал новый интерфейс. О принудительной «миграции» сообщили и источники The Verge в компании.
- В The Verge также замечают, что старый TweetDeck перестал работать у многих после того, как Twitter ввёл лимит на чтение постов в день: 10 тысяч твитов для владельцев Blue, 1000 — для обычных пользователей, 500 — для недавно зарегистрировавшихся.
- В Twitter при этом говорят, что проблемы с прежней версией TweetDeck не связаны с лимитами — они вызваны попыткой соцсети избавиться от «легаси» при работе с API. Именно поэтому компания переводит всех на новый сервис.
- Мнения пользователей о новости разделились. Одни отмечают, что так соцсеть защищается от «скрейпинга» (извлечения данных с сайта), к тому же «функциональность сервиса стоит того, чтобы за неё платить». Другие не понимают, почему приложение, работавшее бесплатно 15 лет, вдруг становится платным.
- TweetDeck представили в 2008 году как независимый сервис для управления аккаунтами. В 2011 году его выкупил Twitter. В 2017-м The Verge узнал, что компания думает выпустить свой первый платный сервис — предположительно, на основе TweetDeck. Обсуждение подписки на его базе возобновилось и в 2021-м — ещё до прихода Илона Маска.
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Она становиться платной, потому что маск заплатил за компанию в 5 раз больше чем нужно
Маск выдаивает твиттер так, что у твиттера соски болят.
В следующем после этого обновлении им сможет пользоваться только Илон Маск
Делает так сказать, под себя))
В Твиттере такая же мемная аудитория, как в Одноклассниках, только противоположного полюса.
«им смогут пользоваться только»
Надоела эта херня уже.
Зато потом, можно будет анонсировать функции в ключе "им смогут пользоваться не только")
Но не больше 15 минут в день (-:
Слишком мягко, Маск, добавь ещё ограничений!
Так вроде верификация платная. Хотя можно время за плату увеличивать
Северная Твиттерия во главе председателя И Ло На.
Что ещё будет под графой "...смогут только..."?
У меня идея для Маска. Сделать месячную квоту в часах. Но чем реже ты заходишь, тем меньше становится квота до конца текущего месяца. Не заходил вообще квота обнуляется и чтобы активировать доступ нужно заплатить :)