Сервисы Полина Лааксо 39 минут назад 39 мин Twitter обновил TweetDeck — им смогут пользоваться только владельцы верифицированных аккаунтов Статьи редакции Получить галочку можно, оплатив подписку Twitter Blue. Интерфейс обновлённого TweetDeck О запуске «улучшенной» версии приложения компания рассказала в Twitter. Теперь TweetDeck поддерживает опросы, аудиокомнаты Spaces и просмотр видео поверх общего окна, а также предлагает расширенные настройки колонок и порядка отображения твитов. Сервис недоступен на мобильных устройствах.

Предыдущие колонки и списки можно импортировать в новый TweetDeck, но только при первом запуске. Управлять одним аккаунтом с разных профилей пока нельзя — командное взаимодействие вернут позже. В последнем убедился редактор vc.ru: у него не получилось импортировать общую колонку в новый интерфейс.

С первых чисел августа 2023 года доступ к TweetDeck смогут получить только верифицированные пользователи — то есть владельцы платной подписки Blue или обладатели галочки, выданной самой соцсетью.

Что будет со старой версией — неизвестно. При попытке вернуться на неё сервис попросил редактора vc.ru заново зайти в аккаунт, а затем выдал предупреждение, что вход уже выполнен. После обновления страницы он показал новый интерфейс. О принудительной «миграции» сообщили и источники The Verge в компании.

В The Verge также замечают, что старый TweetDeck перестал работать у многих после того, как Twitter ввёл лимит на чтение постов в день: 10 тысяч твитов для владельцев Blue, 1000 — для обычных пользователей, 500 — для недавно зарегистрировавшихся.

В Twitter при этом говорят, что проблемы с прежней версией TweetDeck не связаны с лимитами — они вызваны попыткой соцсети избавиться от «легаси» при работе с API. Именно поэтому компания переводит всех на новый сервис.

Мнения пользователей о новости разделились. Одни отмечают, что так соцсеть защищается от «скрейпинга» (извлечения данных с сайта), к тому же «функциональность сервиса стоит того, чтобы за неё платить». Другие не понимают, почему приложение, работавшее бесплатно 15 лет, вдруг становится платным.

TweetDeck представили в 2008 году как независимый сервис для управления аккаунтами. В 2011 году его выкупил Twitter. В 2017-м The Verge узнал, что компания думает выпустить свой первый платный сервис — предположительно, на основе TweetDeck. Обсуждение подписки на его базе возобновилось и в 2021-м — ещё до прихода Илона Маска.

