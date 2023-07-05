(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
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Полина Лааксо

Основатели платформы для работы с блогерами Perfluence запустили платформу для заработка с промокодов «Шерри» Статьи редакции

Инвестиции в проект составили $2,5 млн.

  • Приложение «Шерри» работает на iOS и Android по принципам партнёрского маркетинга, рассказали в Perfluence. Рекламодатель запускает кампанию, а пользователь выбирает понравившуюся, получает уникальный промокод и делится им и данными о продвигаемом продукте в своих соцсетях.
  • С каждой покупки по своему коду он получает вознаграждение. Ставка у каждого бренда своя — в среднем это от 50 рублей за одно целевое действие. Среди действующих партнёров — «Лента», «Самокат», Hoff, «Сбермаркет», «Сбермегамаркет, «ЕАптека», «Вкусвилл», «Пятёрочка», «Кинопоиск», «Тинькофф», «Альфа-банк» и другие.
  • По словам компании, «Шерри» может стать дополнительным источником заработка для пользователей, у которых есть основная работа, и подойдёт блогерам. Вторые к тому же смогут создавать в приложении группы «подрядчиков», которые будут работать на них. «Шерри», в свою очередь, зарабатывает в том числе на том, что приводит брендам новых клиентов.
Скриншот из App Store

#новость

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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 Andrey L

Как же раздражают все эти промокоды. Вместо того, чтоб просто сравнить цены в разных магазинах, надо еще поискать "а нет ли ли каких промокодов?".

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Алексей Прасковьин
надо еще поискать "а нет ли ли каких промокодов?"

Зачем? Вам так принципиально? Ваше время стоит 0 рублей 00 копеек?

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Andrey L

Зависит от суммы покупки и суммы промокода. 50 рублей, конечно, неинтересны.

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Алексей Прасковьин

А типовое применение промокода дает вам?..

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Лена Головач

Эти ублюдские промокоды еще требуют выполнения кучи условий: первая покупка, заказ от 5000, конкретный магазин/ресторан. Либо же истек срок его действия и так далее. Не взлетит

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Павел Гросс-Днепров

Умрет)

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Вишняковский

50 рублей — звучит смешно, если честно. Ради этой суммы даже лишнее приложение на телефон ставить не хочется. Они еще сто проценов стакаться не будут и за одну покупку можно будет использовать один промик только. Короче, для какой-то совсем безнадежной аудитории сделано, которые будут париться ради копеек)

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Sasha Step

Теперь все профили в ВК и телеге будут завалены жратвой вместо конкурсов. Людей для которых 50Р деньги в России 99,1%

"По подсчётам ВТБ и исследовательской компании Marc Russia, состоятельными (с доходом от 150 тысяч рублей в месяц) можно назвать 1,3 млн россиян. При этом население России, по подсчётам Росстата, составляет 146,8 млн человек, из них 101,3 млн взрослых."

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Stas Sokolov

Хотел такую механику на сайте внедрить еще лет 5 назад. По сути рефералка.

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