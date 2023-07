Сервисы Полина Лааксо час назад 1 час Основатели платформы для работы с блогерами Perfluence запустили платформу для заработка с промокодов «Шерри» Статьи редакции Инвестиции в проект составили $2,5 млн. Приложение «Шерри» работает на iOS и Android по принципам партнёрского маркетинга, рассказали в Perfluence. Рекламодатель запускает кампанию, а пользователь выбирает понравившуюся, получает уникальный промокод и делится им и данными о продвигаемом продукте в своих соцсетях.

С каждой покупки по своему коду он получает вознаграждение. Ставка у каждого бренда своя — в среднем это от 50 рублей за одно целевое действие. Среди действующих партнёров — «Лента», «Самокат», Hoff, «Сбермаркет», «Сбермегамаркет, «ЕАптека», «Вкусвилл», «Пятёрочка», «Кинопоиск», «Тинькофф», «Альфа-банк» и другие.

По словам компании, «Шерри» может стать дополнительным источником заработка для пользователей, у которых есть основная работа, и подойдёт блогерам. Вторые к тому же смогут создавать в приложении группы «подрядчиков», которые будут работать на них. «Шерри», в свою очередь, зарабатывает в том числе на том, что приводит брендам новых клиентов. Скриншот из App Store #новость 782 просмотров {"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"446257cf-d5b0-53c5-8d41-5ee6ec94aa01","karma":47316,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru | ethos of a nonprofit but a path to crazy margins","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","hasVideoAvatar":true}

(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');