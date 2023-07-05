Основатели платформы для работы с блогерами Perfluence запустили платформу для заработка с промокодов «Шерри» Статьи редакции
Инвестиции в проект составили $2,5 млн.
- Приложение «Шерри» работает на iOS и Android по принципам партнёрского маркетинга, рассказали в Perfluence. Рекламодатель запускает кампанию, а пользователь выбирает понравившуюся, получает уникальный промокод и делится им и данными о продвигаемом продукте в своих соцсетях.
- С каждой покупки по своему коду он получает вознаграждение. Ставка у каждого бренда своя — в среднем это от 50 рублей за одно целевое действие. Среди действующих партнёров — «Лента», «Самокат», Hoff, «Сбермаркет», «Сбермегамаркет, «ЕАптека», «Вкусвилл», «Пятёрочка», «Кинопоиск», «Тинькофф», «Альфа-банк» и другие.
- По словам компании, «Шерри» может стать дополнительным источником заработка для пользователей, у которых есть основная работа, и подойдёт блогерам. Вторые к тому же смогут создавать в приложении группы «подрядчиков», которые будут работать на них. «Шерри», в свою очередь, зарабатывает в том числе на том, что приводит брендам новых клиентов.
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Как же раздражают все эти промокоды. Вместо того, чтоб просто сравнить цены в разных магазинах, надо еще поискать "а нет ли ли каких промокодов?".
Зачем? Вам так принципиально? Ваше время стоит 0 рублей 00 копеек?
Зависит от суммы покупки и суммы промокода. 50 рублей, конечно, неинтересны.
А типовое применение промокода дает вам?..
Эти ублюдские промокоды еще требуют выполнения кучи условий: первая покупка, заказ от 5000, конкретный магазин/ресторан. Либо же истек срок его действия и так далее. Не взлетит
Умрет)
50 рублей — звучит смешно, если честно. Ради этой суммы даже лишнее приложение на телефон ставить не хочется. Они еще сто проценов стакаться не будут и за одну покупку можно будет использовать один промик только. Короче, для какой-то совсем безнадежной аудитории сделано, которые будут париться ради копеек)
Теперь все профили в ВК и телеге будут завалены жратвой вместо конкурсов. Людей для которых 50Р деньги в России 99,1%
"По подсчётам ВТБ и исследовательской компании Marc Russia, состоятельными (с доходом от 150 тысяч рублей в месяц) можно назвать 1,3 млн россиян. При этом население России, по подсчётам Росстата, составляет 146,8 млн человек, из них 101,3 млн взрослых."
Хотел такую механику на сайте внедрить еще лет 5 назад. По сути рефералка.