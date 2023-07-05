(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» переименовал сервис TeamTicket в «Яндекс Командировки» и выпустил для него приложение Статьи редакции

А также добавил постоплату и обновил интерфейс сервиса.

  • «Яндекс» переименовал TeamTicket после «проверки финансовой модели и функционала», когда убедился, что «продукт технически готов к резкому масштабированию». Об этом рассказали vc.ru в компании.

  • Проект был внутренним сервисом «Яндекса» для организации поездок сотрудников, в декабре 2022 года его открыли для всех пользователей.
  • Это агрегатор предложений от туристических агентств. Можно выбирать транспорт, отели и услуги в поездках — страховку, трансфер, дополнительный багаж.

  • За полгода команда сервиса выпустила мобильное приложение Yandex TeamTicket, добавила постоплатную схему расчётов, возможность оформлять попутчиков в командировку через чат, интегрировала биллинг и обновила интерфейс сервиса.

  • За всё время работы через него организовали более 50 тысяч командировок.

#новость #яндекс

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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 Вадим Д.

Да делайте уже гиперапп: ЯндексВсяка — переименовывать не надо, там сразу будет вообще всё.

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Сергей Я
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Михаил Барабаш

Чем бы Яндекс ни тешился, лишь бы поиск не ломал.

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Qwerty54321

Гугловский по моему получше

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НаряднаяШайга

Он не просто лучше, он единственный. Яндекс зацензурирован давно

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Сергей Я
Яндекс зацензурирован давно

Как и Гугл, только с другой стороны ;)

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Невероятный Блондин

По умолчанию поиск DuckDuckGo, если чего-то нет, добавляю перед или в конце запроса g!
«g! текст запроса»

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умный человек

Странно, что с яндексом борются, гугл ведь единственный, значит яндекс ему не помеха

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muiren

Поиск получше, но тенденция тоже похожая. А Google Home так и не довели до нормального уровня в отличие от Яндекса, посылает с фразой типа "Something went wrong" регулярно.

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Олежка

Особенно при поиске на английском языке

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Сергей Я

Нет. Гугл лучше только при поиске по зарубежным источникам. И я не только про качество поиска, а про удобство и дизайн самого поиска/выдачи.

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Вадим Д.

То, что мертво, умереть не может!

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Олежка

Даже если и сломают, то никто и не заметит, равно все гуглом пользуются ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

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Alex Shevchenko

По моему, большинству простых обывателей вообще по барабану, какой поисковик "с коробки" стоит в браузере, тем и пользуются)

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Ник К.

Яндекс.Похмелье
Яндекс. Повестка
Яндекс. Патриот

Ждем, ждем, ждем!

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Konstantin T.

И все это с товарищем майором.

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Фоксик

Кстати, а коммандировочные так и остались 100 рублей в сутки?

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Konstantin T.

Главная техническая ошибка стартапа - думать о масштабировании сразу. 99,99% проектов не потребуется масштабирование, можно обойтись простым облачным сервером с масштабированием cpu/ram. Зато полгода ЗПшки получали, красотища же!

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