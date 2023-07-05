«Яндекс» переименовал сервис TeamTicket в «Яндекс Командировки» и выпустил для него приложение Статьи редакции
А также добавил постоплату и обновил интерфейс сервиса.
«Яндекс» переименовал TeamTicket после «проверки финансовой модели и функционала», когда убедился, что «продукт технически готов к резкому масштабированию». Об этом рассказали vc.ru в компании.
- Проект был внутренним сервисом «Яндекса» для организации поездок сотрудников, в декабре 2022 года его открыли для всех пользователей.
- Это агрегатор предложений от туристических агентств. Можно выбирать транспорт, отели и услуги в поездках — страховку, трансфер, дополнительный багаж.
За полгода команда сервиса выпустила мобильное приложение Yandex TeamTicket, добавила постоплатную схему расчётов, возможность оформлять попутчиков в командировку через чат, интегрировала биллинг и обновила интерфейс сервиса.
- За всё время работы через него организовали более 50 тысяч командировок.
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Да делайте уже гиперапп: ЯндексВсяка — переименовывать не надо, там сразу будет вообще всё.
Чем бы Яндекс ни тешился, лишь бы поиск не ломал.
Гугловский по моему получше
Он не просто лучше, он единственный. Яндекс зацензурирован давно
Как и Гугл, только с другой стороны ;)
По умолчанию поиск DuckDuckGo, если чего-то нет, добавляю перед или в конце запроса g!
«g! текст запроса»
Странно, что с яндексом борются, гугл ведь единственный, значит яндекс ему не помеха
Поиск получше, но тенденция тоже похожая. А Google Home так и не довели до нормального уровня в отличие от Яндекса, посылает с фразой типа "Something went wrong" регулярно.
Особенно при поиске на английском языке
Нет. Гугл лучше только при поиске по зарубежным источникам. И я не только про качество поиска, а про удобство и дизайн самого поиска/выдачи.
То, что мертво, умереть не может!
Даже если и сломают, то никто и не заметит, равно все гуглом пользуются ¯\_(ツ)_/¯
По моему, большинству простых обывателей вообще по барабану, какой поисковик "с коробки" стоит в браузере, тем и пользуются)
Яндекс.Похмелье
Яндекс. Повестка
Яндекс. Патриот
Ждем, ждем, ждем!
И все это с товарищем майором.
Кстати, а коммандировочные так и остались 100 рублей в сутки?
Главная техническая ошибка стартапа - думать о масштабировании сразу. 99,99% проектов не потребуется масштабирование, можно обойтись простым облачным сервером с масштабированием cpu/ram. Зато полгода ЗПшки получали, красотища же!