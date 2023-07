Сервисы Маша Цепелева час назад 1 час «Яндекс» переименовал сервис TeamTicket в «Яндекс Командировки» и выпустил для него приложение Статьи редакции А также добавил постоплату и обновил интерфейс сервиса. «Яндекс» переименовал TeamTicket после «проверки финансовой модели и функционала», когда убедился, что «продукт технически готов к резкому масштабированию». Об этом рассказали vc.ru в компании.

Проект был внутренним сервисом «Яндекса» для организации поездок сотрудников, в декабре 2022 года его открыли для всех пользователей.

Это агрегатор предложений от туристических агентств. Можно выбирать транспорт, отели и услуги в поездках — страховку, трансфер, дополнительный багаж.

За полгода команда сервиса выпустила мобильное приложение Yandex TeamTicket, добавила постоплатную схему расчётов, возможность оформлять попутчиков в командировку через чат, интегрировала биллинг и обновила интерфейс сервиса.

За всё время работы через него организовали более 50 тысяч командировок. #новость #яндекс 1666 просмотров {"id":781084,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/781084-masha-cepeleva","name":"\u041c\u0430\u0448\u0430 \u0426\u0435\u043f\u0435\u043b\u0435\u0432\u0430","avatar":"18a5dc06-90b2-5091-8698-6833b3bf423e","karma":76195,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","hasVideoAvatar":false}

(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');