(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс Музыка» ввела правила размещения треков — будет проверять их при помощи машинного обучения и вручную Статьи редакции

Сервис будет маркировать контент, а в случае нарушений — убирать из рекомендаций или полностью, но правообладатели смогут оспорить решение.

  • «Ассоциация музыкальной индустрии» предложила создать рекомендации по размещению контента на музыкальных стримингах, а «Яндекс Музыка» взяла их за основу для правил публикации треков на сервисе, сообщила последняя.
  • Контент будет проверяться по гибридной модели: сначала при помощи машинного обучения, а затем вручную. Например, это позволит «с высокой точностью» маркировать контент для взрослых специальным значком и не показывать его в детском режиме.
  • В «Яндекс Музыке» пояснили vc.ru, что речь «не про премодерацию», а правила в первую очередь касаются таких тем, как насилие, оскорбительный и шок-контент, контент для взрослых. Такие аудиофайлы будут помечать специальными значками, указывающими на ограничение по возрасту, убирать из рекомендаций или удалять.
  • Правообладатели, чей контент нарушает правила, смогут внести изменения в него и загрузить заново или оспорить решение.

  • Чтобы другие музыкальные сервисы могли применить эти рекомендации, создали независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Он разработает методологию для применения рекомендаций и будет консультировать сервисы по «сложным случаям», добавили в компании.

#новость #яндексмузыка

362 просмотров
(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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8 комментариев
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 SegaBoy

Яндекс х*яндекс) Яндекс, может объясните почему Порхаб имеет знак официальности, а другим сайтам ряд требований выдвигают, аля надо быть ЦБ или гос.органам?? Порно это же вообще нелегально же. Почему такая политика у вас?

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Амбассадор Черноголовки

Там верификация по VK есть. Все ладошки посчитаны, всё официально.

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Дмитрий Беляев

Эх... Красная Плесень теперь недоступна будет для детских ушей 😁

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Амбассадор Черноголовки

Жизнь — боль 😢

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Амбассадор Черноголовки

Дети не смогут слушать Сектор Газа? 😱

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Mr Black

Частушек и так нет,они ж не ютуб где все есть)

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Денис Васин
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Mr Black

Ну…..такое после скандала с некоторыми треками.

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