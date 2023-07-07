Чтобы другие музыкальные сервисы могли применить эти рекомендации, создали независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Он разработает методологию для применения рекомендаций и будет консультировать сервисы по «сложным случаям», добавили в компании.