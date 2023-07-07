«Яндекс Музыка» ввела правила размещения треков — будет проверять их при помощи машинного обучения и вручную Статьи редакции
Сервис будет маркировать контент, а в случае нарушений — убирать из рекомендаций или полностью, но правообладатели смогут оспорить решение.
- «Ассоциация музыкальной индустрии» предложила создать рекомендации по размещению контента на музыкальных стримингах, а «Яндекс Музыка» взяла их за основу для правил публикации треков на сервисе, сообщила последняя.
- Контент будет проверяться по гибридной модели: сначала при помощи машинного обучения, а затем вручную. Например, это позволит «с высокой точностью» маркировать контент для взрослых специальным значком и не показывать его в детском режиме.
- В «Яндекс Музыке» пояснили vc.ru, что речь «не про премодерацию», а правила в первую очередь касаются таких тем, как насилие, оскорбительный и шок-контент, контент для взрослых. Такие аудиофайлы будут помечать специальными значками, указывающими на ограничение по возрасту, убирать из рекомендаций или удалять.
- Правообладатели, чей контент нарушает правила, смогут внести изменения в него и загрузить заново или оспорить решение.
Чтобы другие музыкальные сервисы могли применить эти рекомендации, создали независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Он разработает методологию для применения рекомендаций и будет консультировать сервисы по «сложным случаям», добавили в компании.
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Яндекс х*яндекс) Яндекс, может объясните почему Порхаб имеет знак официальности, а другим сайтам ряд требований выдвигают, аля надо быть ЦБ или гос.органам?? Порно это же вообще нелегально же. Почему такая политика у вас?
Там верификация по VK есть. Все ладошки посчитаны, всё официально.
Эх... Красная Плесень теперь недоступна будет для детских ушей 😁
Жизнь — боль 😢
Дети не смогут слушать Сектор Газа? 😱
Частушек и так нет,они ж не ютуб где все есть)
Ну…..такое после скандала с некоторыми треками.