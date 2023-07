Сервисы Таня Боброва 9 минут назад 9 мин «Яндекс Музыка» ввела правила размещения треков — будет проверять их при помощи машинного обучения и вручную Статьи редакции Сервис будет маркировать контент, а в случае нарушений — убирать из рекомендаций или полностью, но правообладатели смогут оспорить решение. «Ассоциация музыкальной индустрии» предложила создать рекомендации по размещению контента на музыкальных стримингах, а «Яндекс Музыка» взяла их за основу для правил публикации треков на сервисе, сообщила последняя.



Контент будет проверяться по гибридной модели: сначала при помощи машинного обучения, а затем вручную. Например, это позволит «с высокой точностью» маркировать контент для взрослых специальным значком и не показывать его в детском режиме.



В «Яндекс Музыке» пояснили vc.ru, что речь «не про премодерацию», а правила в первую очередь касаются таких тем, как насилие, оскорбительный и шок-контент, контент для взрослых. Такие аудиофайлы будут помечать специальными значками, указывающими на ограничение по возрасту, убирать из рекомендаций или удалять.

Правообладатели, чей контент нарушает правила, смогут внести изменения в него и загрузить заново или оспорить решение.



Чтобы другие музыкальные сервисы могли применить эти рекомендации, создали независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Он разработает методологию для применения рекомендаций и будет консультировать сервисы по «сложным случаям», добавили в компании. #новость #яндексмузыка

