Сервисы Полина Лааксо 8 минут назад 8 мин Он мог соперничать с Twitter, но был «убит»: как появился и почему провалился Google Reader Статьи редакции Агрегатор собирал контент в одном месте и должен был избавить любителей новостей от страха что-то упустить. Разработчики думали, что за ним — будущее соцсетей. Но руководители Google так не считали и закрыли один из своих, возможно, «самых дальновидных» проектов. {"id":751403,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":751403,"gtm":null} 25 просмотров Интерфейс Google Reader. Источник: The Verge Конспект материала The Verge. С чего начинался Google Reader «Фиды», ленты публикаций и новостей, — удобный способ следить за контентом со всего интернета в одном окне. Именно это предлагал Google Reader. В 2004 году менеджер по продукту Джейсон Шеллен, который на тот момент занимался решениями на основе технологий Atom, позвонил разработчику Крису Уезереллу — вместе они развивали сервис для ведения блогов Blogger. Он попросил того придумать решение, которое помогло бы «спарсить» Atom, — просто чтобы «объяснить потенциальным партнёрам, как работает технология», пишет The Verge. Так, Уезерелл придумал программу Fusion: она преобразовала RSS-ленты разных сайтов в формат Atom и показывала результаты в веб-приложении на JavaScript. Интерфейс выглядел скудно, но работал. Разработчик понял, что пользоваться таким инструментом удобно, и отправил прототип Шеллену. Тот был в восторге. Один из первых прототипов Google Reader. Источник: The Verge В начале 2000-х не было десятка соцсетей и лент с алгоритмами рекомендаций, а Facebook* и Twitter только начинали развиваться. В основном пользователи узнавали о новом, вводя конкретные адреса сайтов в браузере и периодически их обновляя. Несколько вспомогательных сервисов работали — например, RSS-агрегаторы новостей NetNewsWire и Bloglines. Но разобраться в них было сложно, пишет The Verge. Fusion же казался относительно понятным и быстро грузился, чего нельзя было сказать о том же Bloglines. В то время Google разрешала сотрудникам тратить 20% рабочего времени на личные проекты, и Уезерелл этим воспользовался. Он доработал продукт и вместе с Шелленом показал его команде iGoogle — настраиваемой стартовой страницы, которая прекратила работу в 2013 году. Они рассказали, что в теории Fusion может агрегировать что угодно: не только тексты, но также видео и фотографии. Один из первых прототипов Google Reader. Источник: The Verge Команде разрешили продолжить работу неофициально, так что она составила технические спецификации и определила цель: «стать лучшей в мире службой доставки контента». По сути Fusion задумывался как соцсеть, пишет издание, и должен был походить скорее на Twitter или Instagram*, чем на классический RSS-агрегатор. Его создатели даже пытались избегать слова «читатель», потому что хотели увеличить сценарии взаимодействий пользователя с контентом, но всё пошло не по плану. В 2005 году Шеллен собирался представить Fusion на конференции в Сан-Франциско, однако команде пришлось в последний момент изменить название. Тогдашний исполнительный директор Google Марисса Майер заявила, что Fusion нужно оставить для другого проекта, который так и не запустили. По непонятной для самих создателей причине проект остановился на варианте Reader — «Читатель». По словам Шеллена, возможно, именно из-за названия сервис и прославился исключительно как «RSS-агрегатор», хотя мог стать «сверхуниверсальной информационной машиной». Таким названием они по сути сказали пользователям, что Reader подходит только для чтения. Как сервис завоёвывал аудиторию Сразу после презентации команда потерпела неудачу: сайт не выдержал наплыва трафика и перестал работать. Когда разработчики улучшили инфраструктуру, многие стали жаловаться на слишком сложный интерфейс. «Сейчас об этом никто и не вспомнит, но тогда нас обвиняли даже в падающих в цене акциях Google», — говорит Уезерелл. Уже в 2006 году проект провёл редизайн: добавил бесконечную прокрутку новостей, индикатор непрочитанных заголовков и инструменты, которые упрощали управление сервисом. «В итоге пользователи тратили пять минут в день на iGoogle и около часа — на Reader», — вспоминает один из первых инженеров Reader Михай Парпарита. Одни пользователи любили читать все новости, другие — прокручивать их, пока не найдётся увлекательный заголовок. Чтобы привлечь тех, кто не знал, с чего начать, разработчики добавили возможность копировать чужие подписки и делиться ими с другими. Позже появились комментарии и функция цитирования. В 2023 году всё это — обязательный минимум соцсети, но тогда это казалось чем-то новым, отмечает издание. На пике развития Reader смог привлечь более 30 млн пользователей, и многие из них заходили на сайт ежедневно. Он нравился и сотрудникам Google, но у руководства возник вопрос: может ли сервис масштабироваться до нужных компании показателей в миллиарды пользователей. Как теперь думают основатели сервиса, проблема была в том, что продукт не понравился Мариссе Майер. Она говорила, что Шеллен заставляет инженеров тратить время впустую, да и с финансированием разработок возникли проблемы, так как в проект не верили. Как вспоминает дизайнер Reader Дженна Билотта, поклонником приложения поначалу был и соучредитель Google Ларри Пейдж. Однако через несколько лет он же внёс Reader в список 100 худших сервисов Google. Возможно, дело в том, что руководство Google считало Reader функцией, а не самостоятельным продуктом. Оно на каждом собрании недоумевало, почему он не может работать как вкладка в условном Gmail, и нередко вызывало членов команды лично, чтобы те «обосновали существование проекта». Почему команда Reader не смогла отстоять проект Чем быстрее развивались соцсети, в частности Facebook*, тем отчаяннее Google пыталась занять долю на рынке. Она запустила «Мастер сообществ Google», который позволял добавить на сайт комментарии и их оценку, но сервис закрыли в 2011 году. Заставить пользователей общаться в Gmail тоже не вышло. Были надежды на Google Buzz для обмена сообщениями и ссылками, но его свернули после года работы. Чтобы не закрыли и Reader, команде приходилось позиционировать проект как «подопытного кролика» для идей Google на рынке соцсетей и помогать другим командам. Однако этого стало мало, когда два руководителя компании Вик Гундотра и Брэдли Горовиц запустили новый проект, позже названный Google+: в нём пользователи могли создавать круги общения и делиться с ними контентом. Команда Google+ работала в отдельном здании и не раскрывала подробностей разработки, а Гундотра и Горовиц тем временем могли призывать к работе любых нужных им инженеров — в частности из Reader, потому что там сидели одни из самых уважаемых разработчиков, пишет издание. Уезерелл считает, что им удалось собрать The Beatles, а Шеллен говорит, что это была «команда убийц». Но сервису это не помогло — возможно, потому, что за ним не стояло таких же крупных руководителей, как главы Google+. К началу 2011 года команда Reader поредела, и проект перевели в «режим техобслуживания»: разработчики исправляли внезапные неполадки, но в остальном никак не развивали сервис. Его также сделали частью Google+, но потом и тот стал увядать. Несмотря на то что Google агрессивно зазывала туда пользователей, те жаловались на спам и необходимость писать под настоящими именами. И так и не смогли понять, зачем им Google+, если есть Facebook* и Twitter. Всё это негативно сказалось и на Reader, так что в 2013 году его закрыли. Спустя десять лет после закрытия причастные к работе Reader сотрудники всё ещё задаются вопросами: стоило ли сосредоточиться на масштабировании, добавить поддержку большего числа медиаформатов, отстаивать потенциал продукта перед руководством — и сохранить своё первоначальное название. Какое-то время их волновал и другой вопрос: а смогли бы они преуспеть, если бы создали Reader независимо от Google. Но Reader — это по большей части инфраструктурный продукт материнской компании. Без неё команда не получила бы доступ к международной сети центров обработки данных и поисковым сканерам, к мозговитым инженерам и экспертизе, которую сотрудники накопили, работая над сервисами вроде Blogger и FeedBurner. Безусловно, именно Google «убила» Reader, пишет The Verge. Но почти все собеседники издания согласились, что без неё сервис, возможно, и не родился бы. К тому же, оставив Google, Шеллен и Уезерелл основали соцплатформу Brizzly, которая взяла в себя многое от Reader. Кевин Систром, который занимался продуктовым маркетингом в Reader, запустил Instagram* и платформу для чтения новостей Artifact, поучившись на ошибках закрытого сервиса. Интернет на время отошёл от модели, которая подразумевала агрегацию всего, и полнился замкнутыми экосистемами. Однако и эта эпоха не вечна — во всяком случае на то указывает интерес к децентрализованным сервисам вроде Mastodon и Bluesky. Да и современные пользователи хотят большего контроля над тем, что они видят и почему. Это то, чего хотел добиться и Reader, если бы ему дали шанс. 