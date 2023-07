Сервисы Маша Цепелева 15 минут назад 15 мин МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» Статьи редакции И начала тестировать нового голосового ассистента. О тестировании рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. МТС провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип, который смог включить лампу, робот-пылесос и выполнить другие команды. Представитель оператора подтвердил, что идёт работа над новым проектом, но уточнил, что «компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт». А проект голосового помощника «Марвин» закрыли.

У МТС не было данных для обучения ИИ, а предложение «базироваться на чужом распознавании и синтезе речи было отметено менеджерами», рассказал источник издания, близкий к компании. Чтобы «подтянуться по качеству», надо было выпускать устройство и помощника на рынок. Это помогло бы получить данные для обучения, добавил он.

Для запуска помощника на уровне «Алисы» от «Яндекса», надо инвестировать «миллионы долларов» в серверы и в команду. А большие языковые модели требуют минимум год на разработку, считает сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников.

МТС представила голосового помощника «Марвин» летом 2020 года. Тогда компания планировала встроить его в собственные «умные» колонки и раздать нескольким тысячам абонентов за символическую плату в один рубль.

Приложение «МТС Марвин» теперь недоступно ни в App Store, ни в Play Market. На «Авито» можно найти объявления о перепродаже б/у колонок с «Марвином», заметило издание. Но там есть уточнение: колонка работает только через Bluetooth, как акустическое устройство.

В январе 2021 года из МТС ушёл куратор «умной» колонки Аркадий Сандлер. Проект столкнулся с технологическими сложнуостями, которые повлияли на релиз устройства, говорили источники «Ъ». Тогда МТС настаивал, что «продолжает разработку». В июле 2022 года «Коммерсантъ» выяснил, что компания планирует выпустить на рынок другую «умную» колонку с «Марвином».

Доля «Яндекса» на рынке «умных» колонок в 2022 году составила 89%, ещё 9% пришлось на VK, у «Сбера» — 1%, у остальных брендов — 1%. За первые пять месяцев 2023 года в России продали 1,45 млн «умных» колонок на общую сумму 12,2 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в «F+tech | Марвел».

#новость #мтс 790 просмотров {"id":781084,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/781084-masha-cepeleva","name":"\u041c\u0430\u0448\u0430 \u0426\u0435\u043f\u0435\u043b\u0435\u0432\u0430","avatar":"18a5dc06-90b2-5091-8698-6833b3bf423e","karma":76307,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","hasVideoAvatar":false}

(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');