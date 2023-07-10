МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» Статьи редакции
И начала тестировать нового голосового ассистента.
- О тестировании рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. МТС провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип, который смог включить лампу, робот-пылесос и выполнить другие команды. Представитель оператора подтвердил, что идёт работа над новым проектом, но уточнил, что «компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт». А проект голосового помощника «Марвин» закрыли.
- У МТС не было данных для обучения ИИ, а предложение «базироваться на чужом распознавании и синтезе речи было отметено менеджерами», рассказал источник издания, близкий к компании. Чтобы «подтянуться по качеству», надо было выпускать устройство и помощника на рынок. Это помогло бы получить данные для обучения, добавил он.
- Для запуска помощника на уровне «Алисы» от «Яндекса», надо инвестировать «миллионы долларов» в серверы и в команду. А большие языковые модели требуют минимум год на разработку, считает сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников.
- МТС представила голосового помощника «Марвин» летом 2020 года. Тогда компания планировала встроить его в собственные «умные» колонки и раздать нескольким тысячам абонентов за символическую плату в один рубль.
Приложение «МТС Марвин» теперь недоступно ни в App Store, ни в Play Market. На «Авито» можно найти объявления о перепродаже б/у колонок с «Марвином», заметило издание. Но там есть уточнение: колонка работает только через Bluetooth, как акустическое устройство.
- В январе 2021 года из МТС ушёл куратор «умной» колонки Аркадий Сандлер. Проект столкнулся с технологическими сложнуостями, которые повлияли на релиз устройства, говорили источники «Ъ». Тогда МТС настаивал, что «продолжает разработку». В июле 2022 года «Коммерсантъ» выяснил, что компания планирует выпустить на рынок другую «умную» колонку с «Марвином».
- Доля «Яндекса» на рынке «умных» колонок в 2022 году составила 89%, ещё 9% пришлось на VK, у «Сбера» — 1%, у остальных брендов — 1%. За первые пять месяцев 2023 года в России продали 1,45 млн «умных» колонок на общую сумму 12,2 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в «F+tech | Марвел».
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Не таким уж и умным получился «Марвин». Предлагаю нового назвать «Модест».
«Марвин» тогда заиграет новыми красками (-:
😂😂😂
Того гляди, через полгодика и свою собственную метавселенную закроют.
Жаль добряка
Согл
Не удалось удаленно включить пылесос и кофеварку у клиента без его ведома - проект не удался, продолжаем изыскания!
https://youtu.be/LBBni_-tMNs?t=45
Да
Пузырь ИИ наконец-то начал сдуваться?