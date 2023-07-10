Telegram добавил в рекламную платформу таргетинг по странам и локациям Статьи редакции
До этого можно было настраивать кампании только по языку приложения.
- 8 июля 2023 года Telegram обновил политику конфиденциальности для «территориальных ограничений при показе рекламы в странах с большим количеством русскоязычных каналов». А в личном кабинете платформы Telegram Ads появились дополнительные географические настройки для целевой аудитории кампании.
- Изменения были особенно необходимы «на фоне событий, происходящих в Восточной Европе», рассказал «Коду Дурова» источник, близкий к Telegram. Таргетирование объявлений только по языку без возможности выбора страны или региона «приводило к неуместным для многих рекламодателей и пользователей результатам», добавил он.
- Таргет по странам и локациям появился в новом меню Target Users. При таких настройках объявление будет показываться в зависимости от «приблизительно определённых страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя», при этом никакие другие геолокационные данные не используются, пишет издание.
- Другие настройки остались такими же, как в меню Target Channels — таргетирование по языку приложения, интересам и характеристикам из баз данных, собранных на других площадках.
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А есть вообще люди, которые хоть раз кликали на рекламу в Телеграме? По-моему, она настолько никчемная, что глаз автоматом уже последнее сообщение фильтрует.
Не кликаю, ибо не вижу её, т.к. подключён premium
Я кликаю когда вижу рекламу канала по интересной для меня теме.
а где вообще реклама в телеграме?
обычно на каналах последним постом. Видела на каналах от 1 тыс подписчиков
Я её даже никогда не видел, ибо ни на один канал не подписан. Вот когда будут показывать в чатах с друзьями, тогда и увижу )
Как дела с приватностью?
Огонь! Хоть какая-то точность появится. Хотя ценник всё равно негуманный.
пользовались?
Не, сильно дорого для меня. Но мониторю.
А сколько сейчас минимальный порог?
Порядка 200 000 – 300 000 ₽.
Не миллион евро как раньше, но всё же)
2 ляма так и остались, но агентства их, разумеется, не потянут. Так называемые синдикаты берут.
Да, с ними так и выходит, я не указал, что без них привёл цифры. Благодарю.
А, то есть когда для рекламодателей что-то неуместно, Telegram всё-таки может поменять политику конфиденциальности.
метнул в тебя бумажный самолётик
подобрать не забудь потом))
кто платит, тот и ставит музыку
Когда будет клик за 10 копеек и вход со 100 рублями?
@Маша Цепелева Изображение
Маша в последнее время много ошибок допускает, то орфографические, то млн с млрд путает
Маша растеряша
🤦♀️
https://languagetool.org/ru
Реклама в сторис польется с первого дня как функция станет доступна.
В сторис точно не пропустишь, в отличие от малозаметного сообщения в каналах
Кто сказал, что реклама в сторис появится?
Никто не сказал, но это слишком удобный формат.
А кто запретит каналам делать рекламу в сторис?