(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
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Маша Цепелева

Telegram добавил в рекламную платформу таргетинг по странам и локациям Статьи редакции

До этого можно было настраивать кампании только по языку приложения.

  • 8 июля 2023 года Telegram обновил политику конфиденциальности для «территориальных ограничений при показе рекламы в странах с большим количеством русскоязычных каналов». А в личном кабинете платформы Telegram Ads появились дополнительные географические настройки для целевой аудитории кампании.
  • Изменения были особенно необходимы «на фоне событий, происходящих в Восточной Европе», рассказал «Коду Дурова» источник, близкий к Telegram. Таргетирование объявлений только по языку без возможности выбора страны или региона «приводило к неуместным для многих рекламодателей и пользователей результатам», добавил он.
  • Таргет по странам и локациям появился в новом меню Target Users. При таких настройках объявление будет показываться в зависимости от «приблизительно определённых страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя», при этом никакие другие геолокационные данные не используются, пишет издание.
  • Другие настройки остались такими же, как в меню Target Channels — таргетирование по языку приложения, интересам и характеристикам из баз данных, собранных на других площадках.
Изображение «Кода Дурова»

#новость #telegram

2290 просмотров
(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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32 комментария
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 Вася Пражкин

А есть вообще люди, которые хоть раз кликали на рекламу в Телеграме? По-моему, она настолько никчемная, что глаз автоматом уже последнее сообщение фильтрует.

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AnlimiT

Не кликаю, ибо не вижу её, т.к. подключён premium

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Денис Пихаров
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Sasha Step

Я кликаю когда вижу рекламу канала по интересной для меня теме.

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Мимо проходивший

а где вообще реклама в телеграме?

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Левая

обычно на каналах последним постом. Видела на каналах от 1 тыс подписчиков

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Xi

Я её даже никогда не видел, ибо ни на один канал не подписан. Вот когда будут показывать в чатах с друзьями, тогда и увижу )

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MEGAtraXXXer666

Как дела с приватностью?

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Вадим Д.

Огонь! Хоть какая-то точность появится. Хотя ценник всё равно негуманный.

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Name

пользовались?

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Вадим Д.

Не, сильно дорого для меня. Но мониторю.

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AnlimiT

А сколько сейчас минимальный порог?

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Вадим Д.

Порядка 200 000 – 300 000 ₽.

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AnlimiT

Не миллион евро как раньше, но всё же)

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Вадим Д.

2 ляма так и остались, но агентства их, разумеется, не потянут. Так называемые синдикаты берут.

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EXPOCAR
400000р с налогами и комиссиями
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Вадим Д.

Да, с ними так и выходит, я не указал, что без них привёл цифры. Благодарю.

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Никита Лихачёв

А, то есть когда для рекламодателей что-то неуместно, Telegram всё-таки может поменять политику конфиденциальности.

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hakhagmon
Реклама на основе ваших данных или полное прекращение работы телеграм в России
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Гойда

метнул в тебя бумажный самолётик

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hakhagmon

подобрать не забудь потом))

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Гойда

кто платит, тот и ставит музыку

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bloger

Когда будет клик за 10 копеек и вход со 100 рублями?

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Евгений В.

@Маша Цепелева Изображение

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Паша

Маша в последнее время много ошибок допускает, то орфографические, то млн с млрд путает

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Денис Пихаров

Маша растеряша

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Маша Цепелева
Автор

🤦‍♀️

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hakhagmon

https://languagetool.org/ru

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Ilya Brin

Реклама в сторис польется с первого дня как функция станет доступна.

В сторис точно не пропустишь, в отличие от малозаметного сообщения в каналах

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Паша

Кто сказал, что реклама в сторис появится?

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Ilya Brin

Никто не сказал, но это слишком удобный формат.

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Acura Acira

А кто запретит каналам делать рекламу в сторис?

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32 комментария
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