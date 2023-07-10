По нашим прогнозам, ёмкость рынка цифровых книг в Узбекистане в перспективе может достигать $4-5 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке традиционных бумажных книг, около 40. Кроме того, мы видим, как развивается цифровая среда в последние годы: происходит расширение секторов ride- и food-tech, сферы электронной коммерции. […]

Благодаря тому, что помимо продаж внутри страны «Литрес» обеспечивает издателям и правообладателям доступ к читателям разных географических рынков, мы также ожидаем увидеть рост доверия к формату лицензионных электронных и аудиокниг.