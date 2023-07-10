Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Узбекистана Статьи редакции
За последний год страна стала вторым зарубежным рынком после Азербайджана, на который сервис вышел с локализованным контентом.
- Компания объявила о запуске сайта и мобильного приложения на iOS и Android. В узбекской версии сервиса, как и в российской, пользователи могут делать закладки, сохранять цитаты в коллекцию, прочитать ознакомительный фрагмент. Сайт поддерживает оплату с помощью платёжных систем Humo и Uzcard.
- На старте пользователям доступен каталог из 1500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках, представленных в сервисе. В планах «Литреса» — создание эксклюзивного контента для местной аудитории.
- К концу 2023-го «Литрес» планирует увеличить ассортимент до 4000 электронных и аудиокниг — по его данным, это будет самый большой каталог цифровых произведений в Узбекистане. Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с крупнейшими Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.
- В декабре 2022 года «Литрес» вышел с локализованным контентом на рынок Азербайджана.
- Несколько лет назад сервис объявлял о выходе в страны Балтии. Но в конце 2022-го представитель сервиса говорил Forbes, что фокус внимания «был переориентирован на другие рынки в связи с текущей политической и экономической ситуацией».
546 просмотров
Поедая свежи приготовленный плов, можно читать книжки Османа великого
Надеюсь, в его книгах написано, что плов не свежи приготовленный, а свежеприготовленный.
Ни нопесоно
Не Ни нопесоно, а не написано
Бивоет
Тамерлана.
Солидно. Молодцы, развиваются 👍🏻
Это к новости, что концерт Лепса отменён по возвущениям активистов осуждающих сво. Теперь граждане Узбекистана книги будут читать, и то лучше всяких доходяг
Зачем ты это приплёл?
новости читаю, вас просвещаю
Работа такая
Правильно писать "на международные рынки"
Интересно, переход страны на английский язык, какой рост ВВП даст?
Одного английского мало, что отлично видно на примере Индии.
ну без английского имхо там было бы еще хуже
Дидами одобренные? Обезгеенные? В пересказе?