Сервисы Таня Боброва 27 минут назад 27 мин Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Узбекистана Статьи редакции За последний год страна стала вторым зарубежным рынком после Азербайджана, на который сервис вышел с локализованным контентом. Компания объявила о запуске сайта и мобильного приложения на iOS и Android. В узбекской версии сервиса, как и в российской, пользователи могут делать закладки, сохранять цитаты в коллекцию, прочитать ознакомительный фрагмент. Сайт поддерживает оплату с помощью платёжных систем Humo и Uzcard.

На старте пользователям доступен каталог из 1500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках, представленных в сервисе. В планах «Литреса» — создание эксклюзивного контента для местной аудитории.

К концу 2023-го «Литрес» планирует увеличить ассортимент до 4000 электронных и аудиокниг — по его данным, это будет самый большой каталог цифровых произведений в Узбекистане. Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с крупнейшими Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.

По нашим прогнозам, ёмкость рынка цифровых книг в Узбекистане в перспективе может достигать $4-5 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке традиционных бумажных книг, около 40. Кроме того, мы видим, как развивается цифровая среда в последние годы: происходит расширение секторов ride- и food-tech, сферы электронной коммерции. […] Благодаря тому, что помимо продаж внутри страны «Литрес» обеспечивает издателям и правообладателям доступ к читателям разных географических рынков, мы также ожидаем увидеть рост доверия к формату лицензионных электронных и аудиокниг. Сергей Анурьев, гендиректор группы «Литрес» В декабре 2022 года «Литрес» вышел с локализованным контентом на рынок Азербайджана.

Несколько лет назад сервис объявлял о выходе в страны Балтии. Но в конце 2022-го представитель сервиса говорил Forbes, что фокус внимания «был переориентирован на другие рынки в связи с текущей политической и экономической ситуацией». Скриншот с сайта litres.uz

