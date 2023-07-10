(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-native-branding');
Сервисы
Таня Боброва

Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Узбекистана Статьи редакции

За последний год страна стала вторым зарубежным рынком после Азербайджана, на который сервис вышел с локализованным контентом.

  • Компания объявила о запуске сайта и мобильного приложения на iOS и Android. В узбекской версии сервиса, как и в российской, пользователи могут делать закладки, сохранять цитаты в коллекцию, прочитать ознакомительный фрагмент. Сайт поддерживает оплату с помощью платёжных систем Humo и Uzcard.
  • На старте пользователям доступен каталог из 1500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках, представленных в сервисе. В планах «Литреса» — создание эксклюзивного контента для местной аудитории.
  • К концу 2023-го «Литрес» планирует увеличить ассортимент до 4000 электронных и аудиокниг — по его данным, это будет самый большой каталог цифровых произведений в Узбекистане. Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с крупнейшими Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.

По нашим прогнозам, ёмкость рынка цифровых книг в Узбекистане в перспективе может достигать $4-5 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке традиционных бумажных книг, около 40. Кроме того, мы видим, как развивается цифровая среда в последние годы: происходит расширение секторов ride- и food-tech, сферы электронной коммерции. […]

Благодаря тому, что помимо продаж внутри страны «Литрес» обеспечивает издателям и правообладателям доступ к читателям разных географических рынков, мы также ожидаем увидеть рост доверия к формату лицензионных электронных и аудиокниг.

Сергей Анурьев, гендиректор группы «Литрес»

  • В декабре 2022 года «Литрес» вышел с локализованным контентом на рынок Азербайджана.
  • Несколько лет назад сервис объявлял о выходе в страны Балтии. Но в конце 2022-го представитель сервиса говорил Forbes, что фокус внимания «был переориентирован на другие рынки в связи с текущей политической и экономической ситуацией».
Скриншот с сайта litres.uz

#новость #литрес

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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17 комментариев
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 пешка

Поедая свежи приготовленный плов, можно читать книжки Османа великого

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Бублик static void

Надеюсь, в его книгах написано, что плов не свежи приготовленный, а свежеприготовленный.

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пешка

Ни нопесоно

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Марсель

Не Ни нопесоно, а не написано

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пешка

Бивоет

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S1m0ne

Тамерлана.

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Вадим Д.

Солидно. Молодцы, развиваются 👍🏻

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debil
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Ян Лус

Это к новости, что концерт Лепса отменён по возвущениям активистов осуждающих сво. Теперь граждане Узбекистана книги будут читать, и то лучше всяких доходяг

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Bames Jond

Зачем ты это приплёл?

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Ян Лус

новости читаю, вас просвещаю

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Бублик static void

Работа такая

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Телячья ярость

Правильно писать "на международные рынки"

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Ware Wow

Интересно, переход страны на английский язык, какой рост ВВП даст?

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Бублик static void

Одного английского мало, что отлично видно на примере Индии.

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Ware Wow

ну без английского имхо там было бы еще хуже

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MakaR

Дидами одобренные? Обезгеенные? В пересказе?

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17 комментариев
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