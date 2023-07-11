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Таня Боброва

ФРИИ урегулировал спор с главой Roomberry — сервиса подбора квартир в новостройках, который купил «Авито» Статьи редакции

Фонд отозвал иск с условием, что Хайкин выплатит компенсацию.

  • «ФРИИ Инвест» (инвесткомпания Фонда развития интернет-инициатив) подписала мировое соглашение с сооснователем сервиса для подбора квартир в новостройках Roomberry Михаилом Хайкиным. Об этом РБК сообщили в фонде и подтвердили в Roomberry.
  • Одно из условий соглашения — Хайкин должен выплатить фонду компенсацию, уточнил представитель ФРИИ. Её сумму он не назвал. Все претензии «де-факто удовлетворены в полном объёме», и «ФРИИ Инвест» подала заявление в Арбитражный суд Тульской области на отзыв иска, добавили в фонде. Информацию подтвердил источник, близкий ко второй стороне спора.
  • Михаил Хайкин заявил, что компания «урегулировала все вопросы с ФРИИ». В «Авито» добавили, что «не сомневались, что ситуация будет решена на максимально приемлемых условиях для всех сторон».
  • В 2018 году ФРИИ получил 4% ООО «Румбери», а в 2019-м увеличил свою долю до 7%. Летом 2022-го фонд получил письмо Хайкина, в котором говорилось о планах закрыть проект из-за «сложившейся экономической ситуации», писал РБК.
  • После письма ФРИИ решил «пойти навстречу» и продал свои 7% в «Румбери» за 1,5 млн рублей, хотя приобрёл долю за 2,5 млн рублей, сообщали в фонде. Но уже в начале 2023-го 100% «Румбери» у Хайкина и его партнёра выкупил «Авито».
  • Тогда в июне «ФРИИ Инвест» подала иск к Хайкину о признании недействительной продажи 7% стартапа. Сам предприниматель тогда отмечал, что сделка по обратному выкупу акций «была проведена полностью прозрачно для фонда», а компания заинтересована «в скорейшем мирном урегулировании ситуации».

#новость #фрии #авито

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4 комментария
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Посмотрел я это убогое ромберру. ЦИАН в миллион раз удобнее

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Павел Шкутко

Любопытно по факту доплатил до цены продажи сервиса Авито соответственно доли ФРИИ или все же наеб состоялся?

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Вадим Д.

Откупились, разбежались.

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Слегка Придурковатый

В небе Боннэр, на земле Хайкин, в воде Шестой флот.

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